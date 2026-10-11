San Gregorio Atlapulco levanta el plantón: estos son los 12 acuerdos sobre el agua

Un bloqueo con mantas y la bandera de México en San Gregorio Atlapulco exige la reparación de daños ocasionados por obras hídricas en la alcaldía Xochimilco. (Especial )

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Tras diez días de plantón y cierres viales, habitantes de San Gregorio Atlapulco, pueblo originario de la alcaldía Xochimilco, lograron acuerdos con autoridades capitalinas para atender las descargas de aguas negras provenientes de Milpa Alta, que inundaron casas y chinampas de la comunidad.

La movilización buscaba exigir una solución a las afectaciones provocadas por las aguas residuales y frenar las intervenciones hidráulicas que, de acuerdo con los pobladores, amenazan el territorio chinampero. Durante la protesta, las personas participantes mantuvieron guardias y recibieron el respaldo de habitantes de Atlapulco y de pueblos aledaños.

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El 9 de octubre, después de varias horas de negociación, representantes de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco y autoridades, entre ellas Circe Camacho Bautista, alcaldesa de Xochimilco; José Octavio Rivero Villaseñor, alcalde de Milpa Alta, y funcionarios de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), alcanzaron una serie de compromisos que permitieron levantar el plantón.

La minuta contempla 12 acuerdos relacionados con el saneamiento, la reparación de daños, el suministro de agua, la consulta a la comunidad y la reestructuración del Plan Integral Hídrico. Los habitantes, sin embargo, advirtieron que darán seguimiento a su cumplimiento.

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¿Cuáles son los 12 acuerdos sobre el agua en San Gregorio Atlapulco?

Los compromisos establecidos en la minuta del 9 de octubre de 2026 contemplan acciones para atender las descargas de aguas negras y las afectaciones en el territorio, así como mecanismos de participación comunitaria.

Estos son los 12 acuerdos alcanzados entre representantes de San Gregorio Atlapulco y las autoridades:

Nueva propuesta de intervención hidráulica: se elaborará una alternativa que deberá someterse a consulta con el pueblo. Suspensión de las descargas de aguas negras de Milpa Alta: se contempla infraestructura de saneamiento en los pueblos de esa demarcación. Renovación del drenaje de San Gregorio: se realizarán trabajos de rehabilitación y desazolve del colector, sin conectarlo a la calle 5 de Mayo. Reubicación del cárcamo de Atenco: se eliminará el actual y se buscará un nuevo sitio para su instalación. Comisión de seguimiento: estará integrada por pobladores y profesionistas para vigilar el cumplimiento de los acuerdos. Agua potable y agua tratada para las chinampas: se garantizará que el suministro de agua potable no tenga un uso político y que el agua tratada destinada a las chinampas sea de calidad, con monitoreo público. Seguimiento al amparo 1078/2024: se dará continuidad al proceso relacionado con la conexión del canal Apatlaco con el canal 55. Sin descargas de la planta de tratamiento de San Pedro Atocpan en Atenco: se estableció que la PTAR de esa localidad no descargue agua en el embarcadero de Atenco. Indemnización y reparación integral de daños: se contemplan peritajes independientes para determinar las afectaciones. Presentación de avances: la SEGIAGUA deberá informar sobre el cumplimiento de los compromisos el 16 de octubre, a las 11:00 horas. Compromiso de no represión: las autoridades se comprometieron a no ejercer represalias contra quienes participaron en el plantón. Reestructuración del Plan Integral Hídrico de 2025: el proyecto quedará sin efectos y deberá ser reestructurado.

Cobertura de una reunión entre autoridades de las alcaldías Xochimilco y Milpa Alta, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Comisión de Vecinos de San Gregorio Atlapulco. Durante el encuentro, funcionarios y representantes comunitarios expusieron discursos y firmaron documentos para establecer acuerdos dirigidos a la liberación de vialidades y la recuperación de la movilidad en la zona.

La Asamblea General Permanente tendrá que dar seguimiento a estos puntos para verificar que las medidas anunciadas se traduzcan en soluciones para las familias afectadas y en la protección del territorio chinampero.

San Gregorio Atlapulco: nueve días de plantón entre la solidaridad y las acusaciones

Durante la protesta, las personas que estuvieron al frente de la movilización organizaron guardias las 24 horas del día. Habitantes de Atlapulco y de otros pueblos aledaños llevaron platillos y víveres para apoyar a quienes permanecían en el plantón.

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Durante las vigilias se mantuvo abierto el micrófono para que vecinos y chinamperos afectados compartieran sus testimonios. En distintos momentos, los participantes corearon: “Aquí no somos del PRI, ni del PAN, aquí le damos pan con café”. Además, se reportó que una persona fue atropellada, tras no permitirle el paso.

El 3 de octubre, los manifestantes decidieron trasladar su plantón de la avenida Actopan, vialidad que conecta el estado de Morelos y la alcaldía Milpa Alta con la Ciudad de México, para continuar con sus exigencias. Denunciaron la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y reiteraron su demanda de frenar las descargas de aguas negras de Milpa Alta hacia Atlapulco, así como atender las inundaciones que afectaron al pueblo.

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Ese mismo día estaba programada la inauguración de la 49.ª edición de la Feria Nacional del Mole, en San Pedro Atocpan, Milpa Alta. El cierre vial también provocó dificultades de acceso para estudiantes, trabajadores y visitantes, lo que generó muestras de inconformidad, pero también expresiones de respaldo a la movilización.

La historia de quienes intentan proteger su territorio enfrenta nuevos riesgos mientras persiste la exigencia de escuchar a la comunidad. | (Crédito: Facebook/Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco)

En medio del conflicto circularon carteles que señalaban a Hortensia Telésforo Jiménez, integrante de la Asamblea General Permanente y participante en el plantón, como supuesta integrante de un grupo de choque vinculado al Partido Acción Nacional (PAN). Medios de comunicación replicaron esa versión.

Sin embargo, Infobae México habló con Telésforo Jiménez en abril, después de que denunciara haber sido víctima de un ataque, en un contexto marcado por la oposición de la comunidad a una obra hidráulica vinculada con el Plan Integral Hídrico.

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“El gobierno ha orquestado difamación, represión, ataques, con tal de romper la resistencia que hemos tenido en Atlapulco. Es una resistencia pacífica, nosotros estamos por la no violencia”, explicó.

El Plan Integral Hídrico y la consulta que cuestionó la comunidad

El conflicto por el agua en San Gregorio Atlapulco también está relacionado con la oposición de los habitantes a las obras del Colector Actopan y al Plan Integral Hídrico, proyectos que, según los pobladores, implican canalizar aguas negras provenientes de Milpa Alta hacia la zona.

Los parajes chinamperos promovieron un juicio de amparo contra estas intervenciones. El 6 de abril, un juez concedió una suspensión debido a que, de acuerdo con la información proporcionada, autoridades de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) y de la SEGIAGUA vulneraron el derecho de la comunidad a una consulta libre, previa, informada y de buena fe. También se señalaron presuntas irregularidades en el procedimiento y la suplantación de autoridades tradicionales.

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El levantamiento del plantón se produjo después de que las autoridades se comprometieran a suspender las descargas y las intervenciones que afectan el cauce natural y la calidad del agua, además de reestructurar el plan hídrico.

Para los habitantes, los acuerdos representan un avance en la defensa de su territorio, aunque su cumplimiento será determinante para resolver las afectaciones y garantizar que las futuras obras respeten los derechos de la comunidad.

Una cocinera tradicional prepara mole en una cazuela de barro en el marco de los preparativos para la Feria Nacional del Mole en San Pedro Actopan. (@SEPICDMX)

El cierre de la vialidad también tuvo repercusiones en la Feria Nacional del Mole, celebrada en San Pedro Atocpan, Milpa Alta. De acuerdo con los organizadores, las dificultades de acceso provocaron una disminución en la afluencia de visitantes y pérdidas económicas que estimaron en alrededor de 15 millones de pesos.

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Tras la liberación de la vía, comerciantes hicieron llamados en redes sociales para invitar al público a asistir al evento, cuya programación se extendería hasta el 25 de octubre. La afectación económica se convirtió así en otra de las consecuencias del conflicto que mantuvo cerrada la circulación durante varios días.

San Gregorio Atlapulco dará seguimiento a los acuerdos sobre el agua

El 10 de octubre, la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco difundió un mensaje de agradecimiento a las personas que respaldaron el plantón. En el documento, reconoció la solidaridad expresada mediante la entrega de alimentos, las horas de acompañamiento y otras formas de apoyo comunitario.

Un boletín de la Asamblea de San Gregorio Atlapulco comunica la firma de acuerdos sobre las aguas negras de Milpa Alta y el retiro del plantón en la Ruta 81. (Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco)

La Asamblea destacó que los compromisos alcanzados fueron resultado de la organización y perseverancia de los habitantes. También subrayó la capacidad del pueblo para sostener la movilización desde la autonomía, la solidaridad y la defensa de su territorio, sin depender de partidos políticos.

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No obstante, el levantamiento del plantón no significa que el conflicto haya concluido. La comunidad deberá vigilar que las autoridades cumplan los 12 acuerdos y que las medidas de saneamiento no comprometan los recursos naturales de Xochimilco.

Por ello, la Asamblea convocó a la población a participar el viernes 16 de octubre, a las 11:00 horas, cuando la SEGIAGUA deberá presentar los primeros avances sobre los compromisos establecidos.