“Nos abrieron los lockers”: Alex Bisogno denuncia robo en gimnasio y exige respuestas

(Fabook Alex Bisogno)

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Alex Bisogno encendió la polémica en redes sociales tras denunciar que sufrió un robo mientras entrenaba en Smart Fit Terraza Pedregal, en la Ciudad de México. A través de Instagram, el conductor aseguró que varios usuarios también resultaron afectados luego de que sus casilleros fueran abiertos y sus candados, presuntamente rotos.

“Hoy acudí a entrenar a una de sus sucursales llamada ‘Terraza Pedregal’ y fui víctima de robo en sus vestidores”, escribió el comunicador, quien manifestó su molestia por lo ocurrido. Según su publicación, más de diez personas habrían sufrido la sustracción de sus pertenencias durante el mismo incidente.

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El hermano del fallecido conductor Daniel Bisogno exigió que la cadena de gimnasios atendiera la situación y ofreciera una solución. Su denuncia generó atención por la gravedad de los señalamientos, aunque no se cuenta con una respuesta oficial de la empresa que permita conocer su versión de los hechos.

Alex Bisogno acusa que varios usuarios fueron afectados

Alex Bisogno - (Instagram)

En su mensaje, Alex Bisogno describió una situación que, según afirmó, no se limitó a la pérdida de sus propios objetos. “A más de 10 usuarios nos abrieron los lockers, rompieron candados y hurtaron nuestras pertenencias”, señaló al explicar lo sucedido en los vestidores.

El conductor también detalló que entre los artículos que presuntamente le quitaron se encontraban unos lentes cuyo valor económico, aseguró, superaba el costo de doce mensualidades del gimnasio. Aunque no especificó el monto total de sus pérdidas, dejó claro que estaba inconforme con la situación y esperaba una respuesta por parte de la compañía.

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Su reclamo estuvo acompañado de una advertencia dirigida a otros usuarios. “Por su seguridad, no acudan a entrenar a esta cadena de gimnasios, piénsenlo dos veces antes de inscribirse”, expresó. Se trata de una recomendación personal derivada de su experiencia, mientras que las circunstancias del incidente y las posibles responsabilidades todavía requieren aclaración.

¿Qué dijo sobre la seguridad de Smart Fit?

Alex Bisogno rompió el silencio sobre su salida del programa Al Extremo. (Al Extremo / YouTube)

Además de denunciar el presunto robo, Alex aseguró que otros usuarios de la sucursal le contaron que situaciones similares habrían ocurrido anteriormente. De acuerdo con lo que escribió, algunas personas le comentaron que durante el último mes se habrían registrado entre dos y tres incidentes de este tipo.

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“Otros usuarios de esta sucursal me platican que esto pasa continuamente”, afirmó el conductor. Sin embargo, esa frecuencia corresponde a los testimonios que, según su publicación, recibió de otros clientes; no se proporcionaron datos independientes que permitan confirmar cuántos incidentes ocurrieron realmente.

Alex también cuestionó las medidas de seguridad del establecimiento y etiquetó a la cuenta oficial de la cadena para exigir una explicación. “Ustedes tienen que responder por esto, y sobre todo, encontrar una solución”, escribió. Hasta contar con información adicional, no es posible determinar cómo ocurrieron los hechos ni si existieron fallas específicas en los protocolos de vigilancia.

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¿Quién es Alex Bisogno?

(@alexbisogno)

Alex Bisogno es un conductor de televisión y hermano del fallecido Daniel Bisogno, quien alcanzó gran popularidad como integrante de Ventaneando. A lo largo de su trayectoria, Alex también ha participado en distintos espacios televisivos y ha construido una presencia propia en el medio del espectáculo.

Su nombre adquirió mayor atención pública durante la enfermedad de Daniel, cuando compartió información relacionada con el estado de salud de su hermano. Desde entonces, sus declaraciones sobre asuntos personales y acontecimientos que lo involucran han despertado interés entre los seguidores de la familia.

Ahora, su denuncia contra Smart Fit coloca al comunicador en el centro de una nueva conversación en redes sociales. Mientras exige que la empresa atienda su reclamo por las pertenencias que asegura haber perdido, queda pendiente conocer la postura de la cadena y las medidas que, en su caso, adopte para esclarecer lo ocurrido.

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