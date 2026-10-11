Afición de Cruz Azul se lanza contra El Potro Gutiérrez por posar con playera del América mientras dirige al equipo femenil

Potro Gutiérrez estuvo presente en el Estadio Banorte durante el aniversario 110 del América (X@joserra_espn)

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Raúl “Potro” Gutiérrez con América provocó críticas entre seguidores de Cruz Azul luego de que el actual técnico de Cruz Azul Femenil participara en la celebración por los 110 años del club azulcrema en el Estadio Banorte.

El entrenador apareció en la cancha durante el partido entre América y Monterrey. Allí posó con la playera de las Águilas, una imagen que generó cuestionamientos de parte de la afición cementera por su vínculo actual con el equipo femenil de Cruz Azul.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America's Carlos Alvarez in action with Monterrey's Gerardo Arteaga REUTERS/Eloisa Sanchez

Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America's Henry Martin and teammates react after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Gutiérrez también fue captado a nivel de cancha mientras convivía con exjugadores del Club América y con la mascota de la institución.

La presencia del exfutbolista en el acto conmemorativo y las imágenes con la indumentaria americanista concentraron las reacciones de los aficionados celestes en redes sociales.

José Ramón entiende molestia de la afición de Cruz Azul

Por su parte, José Ramón Fernández consideró válida la molestia de la afición de Cruz Azul por las imágenes de Raúl “Potro” Gutiérrez con la camiseta del América. Su planteamiento distingue entre el pasado del entrenador y su responsabilidad actual: no cuestiona que conserve vínculos con el club azulcrema, pero sostiene que debe cuidar las formas por el cargo que ocupa en Cruz Azul Femenil.

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La declaración también pone un límite a la reacción de los seguidores celestes. Fernández entiende el reclamo como una consecuencia de la rivalidad y del simbolismo de la playera, aunque rechaza que una fotografía sea, por sí sola, motivo suficiente para exigir la salida del técnico.

José Ramón Fernández consideró válida la molestia de la afición de Cruz Azul por las imágenes de Raúl “Potro” Gutiérrez con la camiseta del América (X@joserra_espn)

Potro Gutiérrez y su paso por Cruz Azul

Raúl “Potro” Gutiérrez tuvo un paso breve por el primer equipo de Cruz Azul, entre agosto de 2022 y febrero de 2023.

Llegó desde las fuerzas básicas para asumir como técnico interino tras la derrota 7-0 ante América, resultado que provocó la salida de Diego Aguirre. Tomó un equipo en crisis y logró cambiar la dinámica: en el Apertura 2022 sumó resultados que llevaron a La Máquina a la Liguilla.

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En esa fase eliminó a León en el repechaje, pero Monterrey dejó fuera a Cruz Azul en los cuartos de final. Esa recuperación convenció a la directiva de mantenerlo para el Clausura 2023.

(Instagram/ @cruzazul)

Raúl "Potro" Gutiérrez regresa a Cruz Azul (X/ @AzulFemenil)

El segundo torneo fue distinto. Cruz Azul arrancó con un empate y cuatro derrotas en liga; el equipo sólo consiguió un punto y Gutiérrez fue cesado el 13 de febrero de 2023. Su balance total al frente del club fue de 15 partidos: seis triunfos, tres empates y seis derrotas.

(Instagram/ @cruzazul)

En síntesis, su gestión quedó marcada por dos momentos: levantó al equipo después de una de sus derrotas más duras ante América, pero no sostuvo ese impulso al siguiente torneo.

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En 2026 volvió a la institución como entrenador de Cruz Azul Femenil, tras la salida de Israel del Real.