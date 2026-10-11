Gelatina de tres leches con flor de cempasúchil: la receta que arrasa en TikTok

¿Te imaginas comer el aroma y el color del Día de Muertos en un postre? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La flor de cempasúchil no solo ilumina los altares del Día de Muertos. También puede convertirse en el ingrediente principal de un postre cremoso, aromático y muy llamativo.

Así lo demuestra la gelatina de tres leches con flor de cempasúchil, una receta que ganó popularidad en TikTok por su color, su textura suave y la combinación de sabores florales y cítricos.

PUBLICIDAD

El postre fue compartido en redes sociales por el creador de contenido conocido como El Buen Paco.

La preparación incorpora pétalos de cempasúchil, leche evaporada, leche condensada, media crema, mandarina y esencia de naranja. El resultado es una gelatina firme, pero cremosa, con un sabor ligeramente floral y un toque fresco.

La flor de cempasúchil forma parte de las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos.

Sus pétalos suelen colocarse en altares y caminos para representar la luz y guiar a las almas. Sin embargo, también existen registros de su uso en infusiones y algunos platillos de la cocina mexicana.

PUBLICIDAD

Receta de gelatina de tres leches con flor de cempasúchil

Esta gelatina combina una base de 3 lácteos con pétalos de cempasúchil previamente desinfectados. La mezcla se licúa con mandarina y esencia de naranja para suavizar el sabor floral y aportar un aroma cítrico.

La grenetina permite que el postre adquiera la consistencia necesaria para desmoldarlo. Después de varias horas en el refrigerador, la gelatina queda lista para servirse fría y decorarse con mermelada de naranja.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 25 minutos.

Cocción: 1 minuto aproximadamente.

Refrigeración: 4 horas como mínimo.

Tiempo total: 4 horas y 25 minutos.

Ingredientes

5 flores de cempasúchil comestibles.

2 tazas de leche evaporada.

1 lata de leche condensada.

1 taza de media crema.

1 cucharada de esencia de naranja.

El jugo de 1 mandarina.

3 sobres de grenetina.

0.25 de taza de agua fría.

Mermelada de naranja al gusto.

Mantequilla o aceite neutro para engrasar el molde.

Esta gelatina combina una base de 3 lácteos con pétalos de cempasúchil previamente desinfectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer la gelatina de tres leches con flor de cempasúchil

Retira los tallos, las hojas y las partes verdes de las flores. Conserva únicamente los pétalos. Lava los pétalos con agua limpia y desinféctalos con un producto apto para alimentos. Sigue el tiempo de contacto señalado en el envase. Coloca la grenetina en un recipiente pequeño con 0.25 de taza de agua fría. Mezcla y deja reposar durante 5 minutos, hasta que la grenetina se hidrate. Mientras tanto, coloca en la licuadora la leche evaporada, la leche condensada, la media crema, la esencia de naranja y el jugo de mandarina. Añade los pétalos de cempasúchil ya desinfectados. Licúa durante varios segundos, hasta que los ingredientes se integren y la mezcla tenga un color uniforme. Calienta la grenetina hidratada en el microondas durante unos segundos, hasta que se disuelva por completo. No permitas que hierva, porque puede perder parte de su capacidad para gelificar. Enciende nuevamente la licuadora y agrega la grenetina líquida en forma de hilo. Continúa licuando durante unos segundos más para distribuirla de manera uniforme. Engrasa ligeramente un molde para gelatina con mantequilla o aceite neutro. Vierte la mezcla en el molde y refrigera durante 4 horas o hasta que la preparación esté firme. Para desmoldar, coloca la base del molde en agua tibia durante unos segundos. Pon un plato sobre el molde y voltéalo con cuidado. Decora la gelatina con mermelada de naranja y algunos pétalos comestibles, si lo deseas. Sirve fría.

El sabor de la flor es ligeramente floral y herbal, con un pequeño amargor. Por eso, la receta utiliza mandarina, naranja y lácteos, ingredientes que ayudan a lograr un perfil más equilibrado.

PUBLICIDAD

Si se añade una cantidad excesiva de pétalos, el sabor puede resultar intenso.

La preparación incorpora pétalos de cempasúchil, leche evaporada, leche condensada, media crema, mandarina y esencia de naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde?

La receta rinde aproximadamente 10 porciones, dependiendo del tamaño de las rebanadas o de los moldes individuales utilizados.

También puedes preparar la gelatina en recipientes pequeños para servirla como postre individual. Esta presentación resulta práctica para una reunión familiar, una celebración de Día de Muertos o una mesa de postres.

Conservación

Guarda la gelatina cubierta dentro del refrigerador durante un máximo de 3 días. Utiliza un recipiente hermético o cubre el molde con plástico adherente para protegerla de otros olores.

No dejes la preparación a temperatura ambiente durante periodos prolongados, especialmente si hace calor. La textura puede perder firmeza y los ingredientes lácteos requieren mantenerse fríos.

PUBLICIDAD

Guarda la gelatina cubierta dentro del refrigerador durante un máximo de 3 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta mexicana que llegó a TikTok

La popularidad de esta gelatina muestra cómo algunos ingredientes tradicionales pueden integrarse en preparaciones contemporáneas. El cempasúchil mantiene su vínculo con el Día de Muertos, pero ahora también aparece en postres, bebidas, panes y recetas saladas.

Su color naranja convierte a la gelatina en un platillo atractivo para fotografías y videos. Además, la combinación de 3 leches y cítricos crea una textura suave y un sabor familiar, mientras que los pétalos aportan el elemento distintivo.

Antes de preparar la receta, revisa siempre que las flores sean comestibles y estén libres de químicos. Con esta precaución, la gelatina de tres leches con flor de cempasúchil puede convertirse en una forma original de llevar una tradición mexicana a la mesa.

PUBLICIDAD