Sin fragmentarse pero con un debilitamiento estructural: así ve EEUU al CJNG a casi 8 meses del abatimiento de “El Mencho”

En 17 días, autoridades mexicanas y estadounidenses asestaron cuatro golpes consecutivos al CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

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El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no provocó su fragmentación a gran escala como ha sucedido con otras organizaciones criminales con la caída de sus cabecillas, señaló Estados Unidos en un reciente informe sobre el cártel.

Aunque la acción asestó un duro golpe contra el CJNG, el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC, por sus siglas en inglés), señaló que a casi ocho meses de la muerte de “El Mencho” se sugiere que, aunque no ha sido desmantelado el cártel, es posible que sí se haya producido un debilitamiento estructural que limitó su capacidad para imponerse a sus rivales.

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La asociación lo determinó debido a que desde ese 22 de febrero el cártel no ha llevado a cabo ningún ataque a gran escala ni avance territorial; sin embargo, reconoció que la mayoría de sus actividades delictivas han continuado por la relativa estabilidad en su liderazgo.

Y es que, según el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, luego del abatimiento de Oseguera Cervantes fue su hijastro, Juan Carlos Valencia González, alias “R3″, quien asumió el liderazgo del CJNG. Con esto, los analistas estadounidenses refieren que se dio continuidad incluso a los ataques con drones en Michoacán semanas después de la muerte de “El Mencho”, así como a su participación en la guerra que mantienen Los Chapitos y Los Mayos, al apoyar a los primeros.

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CJNG “ha demostrado ser altamente adaptable” pese a sus tres golpes más recientes

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, tomó el control del CJNG tras la muerte de “El Mencho”, marcando el paso a una nueva generación de liderazgo criminal. (DEA)

Esta asociación, gestionada a través del Departamento de Estado y el Servicio de Seguridad Diplomática, afirmó que el CJNG ha demostrado ser “altamente adaptable” debido a la rápida diversificación de sus actividades delictivas al pasar del narcotráfico tradicional hasta la producción de drogas sintéticas y el robo de combustible.

También señaló al cártel como una de las principales organizaciones criminales que utiliza drones, redes sociales e incluso inteligencia artificial para difundir propaganda o datos con el objetivo de desinformar en redes sociales, tal y como fue el caso del abatimiento de “El Mencho”, cuando se compartieron videos de supuestos narcobloqueos o ataques armados que no correspondían con la realidad.

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Ante la caída de Nemesio Oseguera, la OSAC afirmó que el CJNG pudo haber comenzado a funcionar sin él incluso antes del operativo del 22 de febrero, esto debido a que el líder criminal ya había estado bajo una intensa presión ante la inminente amenaza de su arresto.

Dos detenciones tras la caída de “El Mencho” en pocos meses

Audias Flores Silva, "El Jardinero" fue trasladado a la CDMX (SEMAR)

El operativo en el que murió “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco, fue la antesala de otras acciones en contra de miembros de alto perfil del cártel y efectuadas por las autoridades mexicanas.

Tan solo dos meses después fue capturado Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG y uno de los liderazgos que se vislumbraba como posible sucesor de Nemesio Oseguera. Su captura se efectuó en Nayarit, luego de que intentó ocultarse en una tubería.

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Otra de las detenciones fue la de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “El R1″, identificado como presunto autor material del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez; sin embargo, el experto en seguridad pública, David Saucedo, aseguró que su captura no representaba un golpe al cártel debido a que no hubo ningún narcobloqueo y su posible vínculo con el asesinato de la influencer Valeria Márquez podía representar un problema para los otros liderazgos.

La OSAC también señaló que las acciones en contra del cártel han continuado “con éxito” al capturar a sus miembros en todo el país, como el megaoperativo en Hidalgo, Jalisco y Michoacán de agosto que culminó con la detención de 32 presuntos integrantes de la célula de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del CJNG.

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Foto: X/@OHarfuch

Además, señaló que tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses han logrado congelar cuentas y activos de personas vinculadas con el cártel.

Aunque ven a una organización criminal con un posible debilitamiento estructural y que logró evitar su fragmentación al tratarse de franquicias establecidas a lo largo del país, la OSAC también señaló que una drástica disminución de los homicidios en regiones como Jalisco y Michoacán sería un indicio de que las acciones policiales han sido eficaces para limitar su operatividad.