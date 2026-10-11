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Mundial Femenil Sub 17: fechas, horarios y cómo ver cada uno de los partidos de la selección mexicana

El tricolor busca igualar lo conseguido en la edición 2025 cuando consiguieron el tercer lugar tras llegar a semifinales con Valentina Murrieta como figura

El tricolor busca igualar lo conseguido en la edición 2025 cuando consiguieron el tercer lugar tras llegar a semifinales con Valentina Murrieta como figura. (X/ @Miseleccionfem)
El tricolor busca igualar lo conseguido en la edición 2025 cuando consiguieron el tercer lugar tras llegar a semifinales con Valentina Murrieta como figura. (X/ @Miseleccionfem)
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La Selección Mexicana Sub-17 se alista para su debut en la Copa Mundial Femenina de la categoría, que se disputa del 17 de octubre al 7 de noviembre en Marruecos.

El representativo tricolor llega al torneo con expectativas altas, luego de la actuación que firmó hace un año, cuando consiguió el tercer lugar del mundo. Así, el conjunto nacional buscará mantener el nivel mostrado en la edición anterior, donde la encomienda es igualar o superar lo conseguido en 2025.

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Calendario de partidos Selección Mexicana Mundial Femenil Sub 17

Este es el calendario de partidos que tendrá México en el Mundial Femenil Sub 17. (@FIFAWWC)
Este es el calendario de partidos que tendrá México en el Mundial Femenil Sub 17. (@FIFAWWC)

A continuación, te presentamos el calendario de partidos que tendrá la Selección Mexicana en el Mundial Femenil Sub 17:

El equipo mexicano quedó ubicado en el Grupo F junto a España, Chile y Australia, por lo que este será el calendario de cada uno de sus partidos:

España vs México

  • Lunes 19 de octubre
  • 9:00 horas

Chile vs México

  • Jueves 22 de octubre
  • 12:00 horas

México vs Australia

  • Domingo 25 de octubre
  • 9:00 horas

Todos los juegos podrán verse a través de TUDN, ViX Premium y algunos encuentros serán transmitidos por Canal Nueve.

Lista de jugadoras convocadas

Las mexicanas se perfilan como favoritas para llevarse uno de los boletos al Mundial Marruecos 2026.
Lista de jugadoras convocadas para la Selección Mexicana Femenil Sub 17, (IG Selección Mexicana Femenil)

A continuación, te presentamos la lista de las jugadoras convocadas por México para el Mundial Femenil Sub 17:

Porteras

  • Camila Haro (Slammers FC HB Koge)
  • Ania López (Match Fit Surf)
  • Emiley Ríos (Club Tijuana)

Defensas

  • Bianka Arredondo (Pachuca)
  • Bethzabeth Barrón (Guadalajara)
  • Emily Delgado (Atlas)
  • Valeria Figueroa (Tigres)
  • Fernanda Monroy (Toluca)
  • Vanessa Paredes (América)
  • Araceli Pérez (Pachuca)

Mediocampistas

  • Camila Campos (SUSC)
  • Citlalli Reyes (Rayadas)
  • Zoé Sánchez (Rayadas)
  • Ixchel Uscanga (Guadalajara)
  • Kemberly García (América)
  • Nicole Jiménez (Olympique Marseille)
  • Shaddai Núñez (Toluca)

Delanteras

  • Natalia Pérez (Guadalajara)
  • Naomi Rojo (Club Tijuana)
  • Natalia Ugalde (Universidad Nacional)
  • Mia Urbano (Guadalajara)

La lista cuenta con una base de jugadoras de Chivas son cuatro futbolistas del Rebaño Sagrado, mientras que Rayadas, Pachuca, Tijuana y América aportan dos cada una.

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Entre las futbolistas que no juegan en la liga mexicana se encuentran Camila Haro, Ania López y Nicole Jiménez.

Jiménez pertenece al Olympique de Marseille. Haro milita en Slammers FC HB Køge, mientras López forma parte de Match Fit Surf.

Sin embargo, antes de su debut mundialista, México todavía tendrá un par de compromisos amistosos en Frankfurt, Alemania, antes de viajar a Rabat para la Copa del Mundo.

México busca emular el tercer lugar conseguido en la edición 2025

La Selección Mexicana busca emular lo conseguido el año pasado cuando fueron tercer lugar. (X @Miseleccionfem)
La Selección Mexicana busca emular lo conseguido el año pasado cuando fueron tercer lugar. (X @Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 protagonizó una de sus actuaciones más destacadas en la Copa del Mundo de 2025, al terminar en el tercer puesto. El equipo se impuso a Brasil en la tanda de penales durante el partido por el podio, con Valentina Murrieta entre las jugadoras que sobresalieron a lo largo del torneo.

El camino del Tri comenzó con una derrota frente a Corea del Norte. Después de ese tropiezo, México reaccionó en la fase de grupos con triunfos ante Países Bajos y Camerún, marcadores que le dieron el pase a la ronda de eliminación directa.

En octavos de final, el conjunto nacional venció 1-0 a Paraguay. En cuartos de final enfrentó a Italia y consiguió su boleto a las semifinales tras una definición desde el manchón penal.

México quedó fuera de la final al perder contra Países Bajos en semifinales. Aun así, se recuperó para el encuentro por el tercer lugar y derrotó a Brasil en penales, con lo que aseguró su lugar entre las tres mejores selecciones de la competencia.

El tercer sitio de 2025 se ubica entre los resultados más importantes del equipo mexicano en la categoría, aunque no supera la actuación de Uruguay 2018. En aquella edición, la Selección llegó a la final del Mundial Sub-17 y obtuvo el subcampeonato tras caer ante España.

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