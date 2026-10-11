Yuridia en Chiapas: qué pasó en su concierto y por qué dijo que estaba “muy peda”

La cantante Yuridia comparte un momento con amigas en la producción del video musical de su canción 'Eres Mi Nada', difundido en la plataforma TikTok. (Yuridia/Youtube)

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Yuridia se volvió tema de conversación en redes sociales después de que circularan videos de su reciente presentación en Chiapas, donde una falla eléctrica complicó el desarrollo del espectáculo. Lejos de abandonar el escenario, la cantante sonorense se dirigió a los asistentes, bromeó sobre lo ocurrido y reconoció ante sus redes el: “Estoy muy peda”.

Las grabaciones muestran a la intérprete reaccionando a la falta de iluminación y a los problemas técnicos que, según explicó, se produjeron después de que la lluvia mojara los equipos. La situación también provocó que expresara su molestia con el empresario responsable de la contratación, aunque no se conocen públicamente todos los detalles de lo ocurrido con la organización.

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Pese al contratiempo, Yuridia buscó mantener el ánimo de los asistentes y les aseguró que intentaría compensarlos. “Les cantamos todas las canciones que nos sepamos esta noche”, prometió. Sus comentarios espontáneos y el tono desenfadado con el que enfrentó la situación terminaron convirtiendo el incidente en uno de los momentos más comentados de la presentación.

Yuridia arremete contra el empresario tras quedarse sin luces

Concierto (Selene Miranda/Infobae México)

La cantante no ocultó su inconformidad cuando explicó que el concierto enfrentaba problemas técnicos. En uno de los fragmentos que circulan en redes sociales, agradeció al público por cantar mientras se resolvía la situación y lanzó una frase que provocó la reacción de los asistentes: “Muchísimas gracias por cantar esa canción, porque nos acaban de dar tiempo para ir a putear al empresario”.

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Después, explicó el problema de manera directa: “No tenemos planta de luz, oigan. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la casa de alguien y hacemos una boheminga?”. La ocurrencia generó aplausos y risas, mientras los asistentes permanecían pendientes de lo que sucedería con el espectáculo.

Más adelante, Yuridia detalló que la lluvia había afectado los aparatos. “Esta noche el concierto, porque llovió, se mojaron todos los aparatos”, comentó. Aunque reconoció que podían suspender la presentación y regresar cuando todo estuviera en condiciones, enseguida descartó esa posibilidad con humor: “No, ¿cómo crees?”.

“Estoy muy peda”: la confesión que se viralizó

El video muestra a la cantante mexicana Yuridia durante su llegada y presentación musical en Tuxtla Gutiérrez. Las imágenes captan momentos previos al espectáculo dentro de un vehículo y en los camerinos junto a sus músicos, así como su actuación en el escenario frente al público asistente durante el concierto. -(TikTok/ Yuridia)

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Yuridia reconoció su estado frente al público. “O sea, estoy muy peda, la verdad”, dijo después del concierto. Pero antes del final, explicó su reacción ante los problemas de iluminación: “Yo me empedé porque se fueron las luces y dije: ‘Güey, estoy en un pedo, güey’. O sea, pa no pasarla mal, para no preocuparme, ¿no? Y se me pasó”.

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Sus palabras se difundieron rápidamente en clips compartidos por usuarios, que destacaron la manera espontánea en que la cantante habló de lo ocurrido. Sin embargo, las declaraciones corresponden a lo que ella expresó durante el espectáculo y no permiten establecer por sí solas cuánto alcohol había consumido.

La intérprete también brindó con uno de sus musicos y aprovechó el momento para bromear sobre su situación sentimental. “Él está tomando conmigo, es el único y está soltero, chicas”, comentó, provocando gritos y risas entre las personas que se encontraban frente al escenario.

Yuridia agradece al público pese al contratiempo

concierto (Selene Miranda/Infobae México)

Más allá de las bromas y las críticas a la organización, la cantante dedicó palabras de agradecimiento a quienes permanecieron en el lugar pese a la falta de iluminación. “Son un público extraordinario y quiero que sepan que son adorables y que estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche”, expresó.

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También reconoció las dificultades para disfrutar del espectáculo en esas condiciones: “A pesar de lo que está pasando, de que no me alcancen a ver, de que no hay luces. Ustedes son únicos”. Sus palabras fueron recibidas con ovaciones por parte de los asistentes.

Al final, Yuridia resumió la experiencia con una pregunta dirigida al público: “Pero la pasamos bien, ¿o no?”. Así, una noche marcada por la lluvia y los problemas técnicos terminó convertida en una anécdota viral, con la cantante intentando mantener el ambiente festivo mientras reclamaba por las condiciones en las que se desarrolló el concierto.