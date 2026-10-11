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La confesión de Ashley de Ha*Ash sobre su divorcio revive el significado de “No fue lo que hiciste”

Una revelación sobre el escenario en 2024 cobró un nuevo significado en 2026, luego de que la cantante hablara públicamente de su separación

Ha*Ash - (X)
Ha*Ash - (X)
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Ashley Grace, integrante de Ha*Ash, volvió a dar de qué hablar en 2026 tras revelar que estuvo casada y que atravesó un divorcio que afectó profundamente su vida. Durante una entrevista con Daniel Valle para el podcast Noches cromáticas, la cantante compartió detalles de una experiencia personal que hasta ahora había mantenido en privado.

Sus declaraciones también hicieron que algunos seguidores recordaran un momento ocurrido dos años antes, cuando presentó en un concierto en Toluca la canción “No fue lo que hiciste” y explicó por qué le resultaba tan difícil interpretarla. En aquella presentación de 2024, Ashley contó que se había separado de alguien a quien amaba y que compuso el tema junto a su hermana Hanna.

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La canción, que inicialmente estaba contemplada para el álbum Haashville, tardó en llegar al público porque Ashley no se sentía preparada para cantarla. Con la revelación de 2026, aquella confesión en el escenario adquiere un contexto más amplio, aunque la artista no ha revelado todos los detalles de su matrimonio.

La confesión de Ashley en Toluca ocurrió en 2024

Dos mujeres posan de cerca; una lleva sombrero blanco y gafas de sol, y la otra usa una gorra con la palabra Legend
Las integrantes del dúo musical Ha*Ash posan juntas en el interior de un vehículo con atuendos de estilo country. (Instagram)

Durante aquel concierto, Ashley compartió con sus seguidores la carga emocional que tenía la canción. “Me separé de alguien que amo muchísimo. Fui a casa de Hanna, compusimos esta canción y se fue de mi vida”, expresó ante el público, que respondió con aplausos y muestras de apoyo.

La cantante también reconoció que había intentado interpretarla anteriormente sin conseguir terminarla. “Y he tratado de cantarla antes, pero no he podido cantarla entera”, dijo antes de explicar lo que esperaba transmitir con la letra a quienes estuvieran pasando por una situación dolorosa.

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“Si hay alguien pasando por un momento difícil, entiendan esta letra y se la lleven en el corazón, porque a mí me ha salvado y espero que a uno de ustedes también”, agregó. Estas palabras fueron pronunciadas en 2024, durante la presentación en vivo del tema en Toluca, y no durante la entrevista que ofreció en 2026, actualmente la canción forma parte del setlist de “HaAshville Tour”

“No fue lo que hiciste”, la canción que cobró otro significado

Presentación en vivo del dúo Ha*Ash durante un concierto interpretando "No fue lo que hiciste" - (TikTok/ Ha*Ash)

La letra describe el desgaste de una relación en la que no necesariamente hubo mentiras o infidelidades, sino una pérdida progresiva de cercanía. “No fue lo que dijiste, fue lo que dijiste sin hablar” es uno de los versos que reflejan esa distancia emocional.

Otro fragmento expresa: “No fue que me perdiste, fue que me dejaste de buscar”. La canción también retrata cómo las actividades compartidas comienzan a realizarse en solitario y cómo la falta de atención puede transformar una relación que parecía tenerlo todo.

Después de que Ashley hablara de su divorcio en 2026, sus seguidores relacionaron aquella interpretación de 2024 con la experiencia que la cantante contó recientemente. La conexión resulta comprensible a partir de sus propias declaraciones, aunque la letra no sustituye su testimonio personal ni confirma por sí sola los detalles de la ruptura.

Ashley revela detalles de su divorcio en 2026

Ashley Grace sentada en un sillón morado sostiene un micrófono con ambas manos, junto a una planta y una ruleta multicolor
"Mientras estaba en la gira, empacó sus cosas y se iba". (YouTube)

Durante su conversación con Dani Valle en Noches cromáticas, Ashley contó que su separación tuvo consecuencias emocionales y físicas. Según relató, mientras cumplía compromisos profesionales con Ha*Ash, su entonces esposo empacó sus pertenencias y abandonó la casa. Al regresar de varios conciertos, encontró la vivienda vacía.

La intérprete también habló de una considerable pérdida de peso que preocupó a personas cercanas. Pese a ese periodo difícil, continuó trabajando junto a Hanna y cumpliendo con sus presentaciones, aunque reconoció que la tristeza la acompañaba durante los espectáculos.

Ashley no reveló la identidad de su exesposo, la fecha de la boda ni cuánto duró el matrimonio. Sí explicó que la experiencia cambió su manera de entender la soledad y que ahora disfruta más de su propia compañía. Así, la confesión de 2024 y la entrevista de 2026 corresponden a momentos distintos que hoy permiten comprender mejor la carga emocional detrás de “No fue lo que hiciste”.

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