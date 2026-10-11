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“Lloraba por eso”: Santa Fe Klan recuerda los rumores de Fofo Márquez sobre su hijo con Maya Nazor

El rapero recordó la angustia que vivió durante el embarazo de Luka, habló de una prueba de paternidad y reconoció que la desconfianza afectó su relación con la influencer

Maya Nazor explota por críticas ante ausencia de Santa Fe Klan en fiesta de su hijo
Maya Nazor explota por críticas ante ausencia de Santa Fe Klan en fiesta de su hijo. (Instagram)
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Santa Fe Klan abrió su corazón durante una entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, donde recordó uno de los episodios más dolorosos de su relación con Maya Nazor: los rumores que cuestionaban su paternidad sobre Luka. El cantante confesó que los comentarios difundidos en redes sociales le provocaron una profunda angustia, al grado de llorar todas las noches mientras esperaba respuestas.

La controversia se remonta a 2022, cuando Fofo Márquez hizo declaraciones en las que insinuó que el hijo de la influencer podría ser suyo, debido a las fechas de sus supuestos encuentros con ella. Sus palabras desataron especulaciones que involucraron al rapero, quien ahora contó cómo enfrentó aquella situación mientras Maya estaba embarazada.

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“Pues cuando empezaron los chismes, sí, la neta, yo lloraba todas las noches”, recordó Santa Fe Klan. El intérprete explicó que las publicaciones alimentaron sus dudas y terminaron afectando la confianza dentro de la pareja, una situación que, según reconoció, contribuyó al deterioro de la relación.

¿Qué dijo Fofo Márquez sobre el hijo de Santa Fe Klan?

(Fotos Instagram: @nazormaya // @santa_fe_klan_473)
(Fotos Instagram: @nazormaya // @santa_fe_klan_473)

La polémica comenzó cuando Fofo Márquez insinuó públicamente que Luka podía ser su hijo. El influencer aseguró que las fechas de sus supuestos encuentros con Maya Nazor coincidían con el embarazo y manifestó preocupación por esa posibilidad. Sus declaraciones provocaron una ola de comentarios en redes sociales, aunque sus insinuaciones no demostraron ninguna relación de paternidad.

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Santa Fe Klan contó que llegó a confrontar a Maya por los videos y mensajes que circulaban. “No mames, te pasas de lanza, dime la neta, si es mío”, relató sobre lo que le preguntaba a su entonces pareja. Según su testimonio, ella le aseguró que el niño era suyo y negó que hubiera ocurrido algo con el hombre que difundía esas afirmaciones.

El rapero también describió el enojo y la tristeza que experimentó durante aquellos meses. “Me daba coraje, pues, pero no decía nada yo en las redes”, explicó. Incluso reconoció que la incertidumbre afectó la intimidad y la convivencia de la pareja, pues le resultaba difícil dejar atrás las dudas mientras continuaban viviendo juntos.

Santa Fe Klan habla de la prueba de paternidad de Luka

(Foto: Instagram/@nazormaya)
(Foto: Instagram/@nazormaya)

Durante la conversación con Gustavo Adolfo Infante, el cantante aseguró que se realizó una prueba prenatal para determinar si Luka era su hijo. Explicó que el procedimiento se llevó a cabo cuando Maya todavía estaba embarazada y afirmó que el resultado confirmó su paternidad.

“Pues ahí salió que sí”, respondió al recordar el resultado. También admitió que la desconfianza tuvo consecuencias en su relación y expresó arrepentimiento por la manera en que manejó sus temores. “Yo también le quiero pedir una disculpa a ella, porque pues a lo mejor eché a perder la relación, todo por esa duda que yo tenía y por esa desconfianza”, reconoció.

Pese a lo sucedido, Santa Fe Klan dejó claro que su cariño por el niño no cambió. “La neta yo quiero un chingo a Luka”, afirmó, antes de agregar que, independientemente de los problemas que atravesó con Maya, su hijo es una bendición para él.

¿Cuánto dinero da Santa Fe Klan de pensión para su hijo?

(Foto Instagram: @santa_fe_klan_473)
(Foto Instagram: @santa_fe_klan_473)

Otro de los asuntos que abordó el rapero durante la entrevista fue la cantidad que aporta mensualmente para cubrir las necesidades de Luka. Cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó si entregaba 250 mil pesos al mes, el artista respondió afirmativamente. “Sí, cada mes”, confirmó.

El cantante también habló de los señalamientos relacionados con las dificultades para convivir con el menor y rechazó la versión de que hubiera tratado mal a Maya. Sostuvo que, pese a su personalidad y a sus orígenes, nunca ha considerado aceptable agredir a una mujer.

Las declaraciones de Santa Fe Klan reavivaron una polémica que comenzó con los comentarios de Fofo Márquez y que, según el propio rapero, tuvo consecuencias emocionales en su vida personal. Su testimonio permite conocer cómo vivió aquellos rumores, mientras que su reconocimiento de los errores cometidos refleja que, para él, la relación con Maya terminó marcada por la desconfianza. Sin embargo, las insinuaciones difundidas en redes sociales deben distinguirse de los hechos: el cantante afirmó que una prueba prenatal confirmó que Luka es su hijo.

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