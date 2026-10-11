México se prepara para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista: fechas y horarios en las que competirá Yareli Acevedo

Yareli Acevedo busca conseguir un nuevo título mundial como una de las máximas exponentes que tiene el deporte de nuestro país actualmente. (REUTERS/Agustin Marcarian)

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La delegación mexicana se alista para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), competencia que se disputará del 14 al 18 de octubre en la isla de Chongming, en Shanghái.

Yareli Acevedo, una de las máximas exponentes del deporte en México, busca defender la corona que consiguió en 2025 y volver a vestir el maillot arcoíris. Para ello, la ciclista mexicana participará en las pruebas de puntos, omnium y eliminación.

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Representantes de México que acompañarán a Yareli Acevedo

Estos atletas representarán a México en el Campeonato Mundial. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Yareli Acevedo no será la única representante mexicana en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista. La selección nacional llega a Shanghái con una delegación que combina experiencia olímpica y especialistas en distintas pruebas.

Daniela Gaxiola, dos veces olímpica, participará en velocidad por equipos, velocidad individual y keirin.

Yuli Verdugo competirá en velocidad por equipos y contrarreloj de un kilómetro, mientras que Jessica Salazar tomará parte en la prueba de velocidad por equipos solamente

Andrea Robles representará a México en scratch y contrarreloj de un kilómetro. María José Vizcaíno figura como suplente para la prueba de velocidad por equipos.

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En la rama varonil, Ricardo Peña, quien participa en los Juegos Olímpicos de París 2024, competirá en eliminación y ómnium.

Por su parte, Sebastián Ruiz disputará la persecución individual, mientras que Fernando Nava participará en scratch y carrera por puntos.

Así, esta es la lista completa de ciclista mexicanos que buscará el título mundial en China.

Habrá en juego 22 títulos mundiales

Habrá 11 títulos mundiales para las mujeres y 11 para los hombres. (Panam Sports)

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista se celebrará en el Velódromo de Chongming, sede del Satélite de Desarrollo Continental del Centro Mundial de Ciclismo (WCC) de la UCI.

La competencia es el principal certamen anual de la Unión Ciclista Internacional en la modalidad de pista. En esta edición se entregan 22 títulos mundiales: 11 en la rama femenil y 11 en la varonil.

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El programa contempla las seis especialidades olímpicas: keirin, madison, ómnium, velocidad, persecución por equipos y velocidad por equipos.

También incluye las pruebas de eliminación, persecución individual, carrera por puntos, contrarreloj de un kilómetro y scratch.

Horarios para el Campeonato Mundial

Estos son los horarios para ver el Campeonato Mundial. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Para seguir las competencias desde Ciudad de México se deben restar 14 horas. En Colombia, la diferencia es de 13 horas menos; en Estados Unidos, son 15 horas menos en horario del Pacífico, 13 en el Centro y 12 en el Este.

En España peninsular, los horarios corresponden a seis horas menos respecto a Shanghái.

Miércoles, 14 de octubre

<b>A partir de las 10:30</b>

Persecución por equipos femenina: clasificación

Persecución por equipos masculina: clasificación

Velocidad por equipos femenina: clasificación

Velocidad por equipos masculina: clasificación

<b>A partir de las 18:30</b>

Velocidad por equipos femenina: primera ronda

Velocidad por equipos masculina: primera ronda

Scratch femenino: final

Persecución por equipos masculina: primera ronda

Velocidad por equipos femenina: finales

Velocidad por equipos masculina: finales

Jueves, 15 de octubre

<b>A partir de las 12:00</b>

Keirin masculino: primera ronda

Velocidad individual femenina: clasificación

Keirin masculino: repescas

Velocidad individual femenina: dieciseisavos de final

Keirin masculino: cuartos de final

Velocidad individual femenina: octavos de final

<b>A partir de las 17:00</b>

Persecución por equipos femenina: primera ronda

Velocidad individual femenina: cuartos de final

Keirin masculino: semifinales

Persecución por equipos masculina: finales

Eliminación femenina: final

Keirin masculino: finales

Scratch masculino: final

Persecución por equipos femenina: finales

Viernes, 16 de octubre

<b>A partir de las 12:00</b>

Contrarreloj masculina: clasificación

Ómnium femenino: scratch

Persecución individual masculina: clasificación

Ómnium femenino: carrera tempo

<b>A partir de las 17:00</b>

Carrera por puntos masculina: final

Velocidad individual femenina: semifinales

Ómnium femenino: eliminación

Contrarreloj masculina: final

Persecución individual masculina: finales

Velocidad individual femenina: finales

Ómnium femenino: carrera por puntos

Sábado, 17 de octubre

<b>A partir de las 11:00</b>

Contrarreloj femenina: clasificación

Velocidad individual masculina: clasificación

Ómnium masculino: scratch

Velocidad individual masculina: dieciseisavos de final

Persecución individual femenina: clasificación

Velocidad individual masculina: octavos de final

Ómnium masculino: carrera tempo

<b>A partir de las 17:30</b>

Contrarreloj femenina: final

Velocidad individual masculina: cuartos de final

Madison femenino: final

Ómnium masculino: eliminación

Persecución individual femenina: finales

Ómnium masculino: carrera por puntos

Domingo, 18 de octubre

<b>A partir de las 11:00</b>

Velocidad individual masculina: semifinales

Keirin femenino: primera ronda

Keirin femenino: repescas

<b>A partir de las 13:30</b>

Keirin femenino: cuartos de final

Velocidad individual masculina: finales

Carrera por puntos femenina: final

Keirin femenino: semifinales

Eliminación masculina: final

Keirin femenino: finales

Madison masculino: final

Las competencias podrán verse a través del canal de Youtube de la Unión de Ciclismo Internacional.