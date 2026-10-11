México se prepara para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista: fechas y horarios en las que competirá Yareli Acevedo

La delegación mexicana se alista para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), competencia que se disputará del 14 al 18 de octubre en la isla de Chongming, en Shanghái.
Yareli Acevedo, una de las máximas exponentes del deporte en México, busca defender la corona que consiguió en 2025 y volver a vestir el maillot arcoíris. Para ello, la ciclista mexicana participará en las pruebas de puntos, omnium y eliminación.
PUBLICIDAD
Representantes de México que acompañarán a Yareli Acevedo
Yareli Acevedo no será la única representante mexicana en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista. La selección nacional llega a Shanghái con una delegación que combina experiencia olímpica y especialistas en distintas pruebas.
Daniela Gaxiola, dos veces olímpica, participará en velocidad por equipos, velocidad individual y keirin.
Yuli Verdugo competirá en velocidad por equipos y contrarreloj de un kilómetro, mientras que Jessica Salazar tomará parte en la prueba de velocidad por equipos solamente
Andrea Robles representará a México en scratch y contrarreloj de un kilómetro. María José Vizcaíno figura como suplente para la prueba de velocidad por equipos.
PUBLICIDAD
En la rama varonil, Ricardo Peña, quien participa en los Juegos Olímpicos de París 2024, competirá en eliminación y ómnium.
Por su parte, Sebastián Ruiz disputará la persecución individual, mientras que Fernando Nava participará en scratch y carrera por puntos.
Así, esta es la lista completa de ciclista mexicanos que buscará el título mundial en China.
Habrá en juego 22 títulos mundiales
El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista se celebrará en el Velódromo de Chongming, sede del Satélite de Desarrollo Continental del Centro Mundial de Ciclismo (WCC) de la UCI.
La competencia es el principal certamen anual de la Unión Ciclista Internacional en la modalidad de pista. En esta edición se entregan 22 títulos mundiales: 11 en la rama femenil y 11 en la varonil.
PUBLICIDAD
El programa contempla las seis especialidades olímpicas: keirin, madison, ómnium, velocidad, persecución por equipos y velocidad por equipos.
También incluye las pruebas de eliminación, persecución individual, carrera por puntos, contrarreloj de un kilómetro y scratch.
Horarios para el Campeonato Mundial
Para seguir las competencias desde Ciudad de México se deben restar 14 horas. En Colombia, la diferencia es de 13 horas menos; en Estados Unidos, son 15 horas menos en horario del Pacífico, 13 en el Centro y 12 en el Este.
En España peninsular, los horarios corresponden a seis horas menos respecto a Shanghái.
Miércoles, 14 de octubre
<b>A partir de las 10:30</b>
- Persecución por equipos femenina: clasificación
- Persecución por equipos masculina: clasificación
- Velocidad por equipos femenina: clasificación
- Velocidad por equipos masculina: clasificación
<b>A partir de las 18:30</b>
- Velocidad por equipos femenina: primera ronda
- Velocidad por equipos masculina: primera ronda
- Scratch femenino: final
- Persecución por equipos masculina: primera ronda
- Velocidad por equipos femenina: finales
- Velocidad por equipos masculina: finales
Jueves, 15 de octubre
<b>A partir de las 12:00</b>
- Keirin masculino: primera ronda
- Velocidad individual femenina: clasificación
- Keirin masculino: repescas
- Velocidad individual femenina: dieciseisavos de final
- Keirin masculino: cuartos de final
- Velocidad individual femenina: octavos de final
<b>A partir de las 17:00</b>
- Persecución por equipos femenina: primera ronda
- Velocidad individual femenina: cuartos de final
- Keirin masculino: semifinales
- Persecución por equipos masculina: finales
- Eliminación femenina: final
- Keirin masculino: finales
- Scratch masculino: final
- Persecución por equipos femenina: finales
Viernes, 16 de octubre
<b>A partir de las 12:00</b>
- Contrarreloj masculina: clasificación
- Ómnium femenino: scratch
- Persecución individual masculina: clasificación
- Ómnium femenino: carrera tempo
<b>A partir de las 17:00</b>
- Carrera por puntos masculina: final
- Velocidad individual femenina: semifinales
- Ómnium femenino: eliminación
- Contrarreloj masculina: final
- Persecución individual masculina: finales
- Velocidad individual femenina: finales
- Ómnium femenino: carrera por puntos
Sábado, 17 de octubre
<b>A partir de las 11:00</b>
- Contrarreloj femenina: clasificación
- Velocidad individual masculina: clasificación
- Ómnium masculino: scratch
- Velocidad individual masculina: dieciseisavos de final
- Persecución individual femenina: clasificación
- Velocidad individual masculina: octavos de final
- Ómnium masculino: carrera tempo
<b>A partir de las 17:30</b>
- Contrarreloj femenina: final
- Velocidad individual masculina: cuartos de final
- Madison femenino: final
- Ómnium masculino: eliminación
- Persecución individual femenina: finales
- Ómnium masculino: carrera por puntos
Domingo, 18 de octubre
<b>A partir de las 11:00</b>
- Velocidad individual masculina: semifinales
- Keirin femenino: primera ronda
- Keirin femenino: repescas
<b>A partir de las 13:30</b>
- Keirin femenino: cuartos de final
- Velocidad individual masculina: finales
- Carrera por puntos femenina: final
- Keirin femenino: semifinales
- Eliminación masculina: final
- Keirin femenino: finales
- Madison masculino: final
Las competencias podrán verse a través del canal de Youtube de la Unión de Ciclismo Internacional.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD