Galletas con forma de fantasma: el postre fácil para la fiesta de Halloween

Esta masa también admite saborizantes extra como ralladura de limón o una pizca de canela para variar el sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Octubre llegó y con él la fiebre decorativa de Halloween invade también la cocina. Las galletas con forma de fantasma son la prueba de que no hace falta ser repostero experto para sumarse a la fiesta.

Esta receta viene de la tradición repostera europea de las “sugar cookies” decoradas, adaptada con un toque casero para convertirse en protagonista de la fiesta.

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Combina perfecto con chocolate caliente o cualquier bebida fría de temporada, y es ideal para hacer en familia o con amigos.

Si se prepara la masa con anticipación, puede refrigerarse hasta 48 horas antes de hornear sin perder calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de galletas con forma de fantasma

Estas galletas con forma de fantasma son galletas de mantequilla horneadas y después decoradas con glaseado blanco u ojos de chocolate.

La técnica principal es el estirado de la masa fría con rodillo y el uso de un cortador en forma de fantasma, o bien un cuchillo si no se cuenta con molde.

Usar harina de trigo común (no leudante) es clave para que las galletas mantengan su forma durante el horneado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secreto está en dejar reposar la masa en el refrigerador antes de hornear. Esto evita que las galletas pierdan su silueta durante la cocción.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 2 horas, mayormente por el reposo en frío.

Preparación activa: 20 minutos.

Reposo en refrigerador: 30 minutos.

Cocción: 10 a 12 minutos por tanda.

Sustituir el chocolate blanco por chocolate con leche o chocolate oscuro es una alternativa válida según el gusto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

250 gramos de harina de trigo común 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 100 gramos de azúcar glas 1 huevo mediano 1 cucharadita de extracto de vainilla 200 gramos de cobertura de chocolate blanco para fundir Perlas de azúcar negro o rotulador comestible negro (para los ojos)

El azúcar glas aporta una textura más suave a la masa que el azúcar granulada tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletas con forma de fantasma, paso a paso

Bate la mantequilla junto con el azúcar glas en un recipiente amplio hasta lograr una textura cremosa y blanquecina. Agrega el huevo y el extracto de vainilla, mezcla con suavidad hasta integrar por completo. Incorpora la harina tamizada poco a poco, sin dejar de mezclar, hasta formar una masa homogénea. Amasa solo lo necesario para unir la masa en una bola. No trabajes de más la masa, esto evita galletas duras. Envuelve la bola en film transparente y refrigérala durante 30 minutos como mínimo. Precalienta el horno a 180 ℃. Estira la masa fría sobre una superficie enharinada con un rodillo, dejando un grosor uniforme de 0.5 centímetros. Mantener el grosor parejo asegura una cocción homogénea. Corta las siluetas con un molde en forma de fantasma. Si no tienes molde, usa un cuchillo para dar contornos artesanales. Coloca las galletas en una bandeja forrada con papel para hornear, dejando espacio entre cada una. Hornea durante 10 a 12 minutos, vigilando que los bordes apenas tomen un tono dorado suave. No te excedas en el tiempo de horno, las galletas siguen cocinándose un poco fuera de él. Retira del horno y deja enfriar por completo sobre una rejilla antes de decorar. Funde el chocolate con cuidado para que no se queme ni se corte. Funde el chocolate blanco a baño maría o en microondas en intervalos cortos.para que no se queme ni se corte. Cubre cada galleta con el chocolate blanco fundido y, antes de que solidifique, dibuja los ojos con las perlas de azúcar negro o el rotulador comestible. Deja secar las galletas a temperatura ambiente antes de servir o guardar.

Tamizar la harina antes de incorporarla evita grumos y logra una masa más homogénea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 24 galletas medianas, dependiendo del tamaño del cortador utilizado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal

Proteínas : 1.5 gramos

Grasas: 5.5 gramos

Carbohidratos: 14 gramos

Azúcares: 8 gramos

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

El chocolate blanco se puede fundir también en microondas en intervalos de 20 segundos, moviendo entre cada uno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletas decoradas se conservan hasta 7 días en un recipiente hermético, a temperatura ambiente y lejos de la humedad.

Conservar las galletas en un lugar fresco y seco evita que el chocolate blanco se derrita o pierda brillo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras formas de decorar tus galletas para Halloween

La misma masa de mantequilla sirve de base para crear otros símbolos clásicos de la temporada. Solo necesitas cambiar el molde cortador y el color del glaseado.

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Prueba con una calabaza: usa un cortador redondo o en forma de calabaza, cubre con chocolate o glaseado de color naranja y dibuja la cara con una manga de glaseado negro o chocolate oscuro.

Los detalles del tallo de la calabaza pueden hacerse con chocolate blanco y colorante vegetal verde.

Las arañas también son sencillas de lograr. Corta círculos pequeños, cubre con chocolate negro fundido y añade patas con una manga pastelera fina antes de que endurezca.

Para un toque más tierno, intenta con murciélagos: recorta la silueta con un cortador especial, baña con chocolate negro y marca los ojos con un punto de glaseado blanco.

Dejar secar completamente cada capa de decoración antes de aplicar la siguiente evita que los colores se mezclen.

Combina varios diseños en una misma charola. Esto le da a la mesa un aspecto más visual y variado, ideal para fiestas con niños o reuniones temáticas de Halloween.

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