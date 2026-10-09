¿Expulsión en La Granja VIP? Kunno, Bebeshita y Pimpinela pagan caro por romper las reglas

La producción de La Granja VIP endureció las sanciones contra sus participantes. (YouTube: La Grabja VIP)

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La producción de La Granja VIP endureció las sanciones contra sus participantes después de descubrir que varios incumplieron acuerdos establecidos durante las dinámicas del reality show. Kunno, La Bebeshita y Pimpinela Escarlata fueron los principales afectados, con castigos que van desde pérdidas económicas hasta consecuencias directas en las nominaciones.

Aunque las faltas provocaron especulaciones sobre posibles expulsiones, ninguno de los tres fue eliminado de manera inmediata. Sin embargo, las medidas anunciadas modificaron sus posibilidades dentro de la competencia y afectaron el presupuesto semanal de los granjeros.

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¿Qué reglas rompieron Kunno, Bebeshita y Pimpinela?

El conflicto comenzó con las tentaciones ofrecidas por Adal Ramones, conductor del programa. Algunos participantes aceptaron beneficios personales a cambio de asumir consecuencias dentro del juego, bajo una condición: mantener en secreto los acuerdos.

Kunno aceptó reencontrarse con su madre, mientras que Pimpinela Escarlata hizo lo mismo con su hermano. Ambos sabían que estas decisiones implicaban penalizaciones económicas y puntos en contra durante las nominaciones.

El problema surgió cuando compartieron con sus compañeros información que debían mantener confidencial.

Julio Camejo y Kevyn Bicolor también fueron castigados por esconderse de las cámaras y cubrir sus micrófonos, acciones prohibidas por el reglamento. (YouTube)

La Bebeshita también incumplió las condiciones de su trato. La influencer había aceptado recibir un beneficio de 7 mil 500 pesos para el presupuesto de la granja a cambio de traicionar a Fernando Lozada durante las nominaciones.

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Sin embargo, reveló el acuerdo a otros participantes, lo que provocó que la producción interviniera.

¿Qué castigos recibieron los participantes?

Durante la transmisión, la producción anunció las sanciones correspondientes a cada infracción.

Kunno: perdió la posibilidad de convertirse en capataz durante la siguiente semana.

La Bebeshita: recibió una penalización de 7 mil 500 pesos aplicada al presupuesto semanal.

Pimpinela Escarlata: quedó nominada directamente hasta el domingo de eliminación, sin posibilidad de abandonar la placa mediante las dinámicas habituales.

Las sanciones no terminaron ahí. Julio Camejo y Kevyn Bicolor también fueron castigados por esconderse de las cámaras y cubrir sus micrófonos, acciones prohibidas por el reglamento.

En el caso de Kevyn, la penalización lo llevó directamente a la placa de nominados.

Pablo Montero explotó contra Kunno quien lo llamó "tibio" por decir que nominaba a Ivonne Montero "por estrategia". (YouTube)

Pelea entre Pablo Montero y Kunno interrumpe la transmisión

La tensión aumentó durante una dinámica en la que los participantes debían colocar tierra a los nominados para impedir que uno de ellos disputara la salvación.

Pablo Montero decidió perjudicar a Ivonne Montero, pese a que ambos mantenían una alianza dentro de la competencia.

Posteriormente, una discusión entre el cantante y Kunno provocó que la transmisión desde la granja fuera interrumpida momentáneamente.

Cuando las cámaras regresaron, ambos intercambiaban gritos y manoteos. Rafael Mercadante intervino para intentar contener el enfrentamiento.

En redes sociales, los espectadores quedaron divididos: algunos respaldaron a Pablo Montero, mientras otros solicitaron sanciones por su comportamiento.

¿Quiénes están nominados en La Granja VIP?

La noche del jueves 8 de octubre, Ivonne Montero ganó el reto de salvación frente a Kevyn Bicolor, por lo que aseguró su permanencia una semana más.

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Además, obtuvo el poder de la traición, que le permitirá retirar a un participante de la placa y colocar a otro en su lugar durante la dinámica del viernes.

La asamblea previa también estuvo marcada por enfrentamientos. (YouTube: La Granja VIP)

Con las sanciones ya aplicadas, Pimpinela Escarlata permanece en riesgo de eliminación y Kunno perdió una oportunidad de obtener inmunidad mediante el liderazgo.

La producción descartó, por ahora, una expulsión inmediata por estas infracciones, pero los castigos ya alteraron las nominaciones, el presupuesto y las posibilidades de permanencia de varios participantes de La Granja VIP.