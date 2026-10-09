México

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 9 de octubre

La divisa estadounidense experimentó un retroceso en la jornada respecto a la anterior

Imagen IBOBYLSTTNFYZADZ6VLAPNKRJE
Guardar

En la apertura del día, el dólar estadounidense cotiza en 18,16 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,18% en comparación con el precio de cierre anterior de 18,2 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un leve descenso del -0,02%, mientras que en el contexto interanual, su valor se ha reducido en un -1,17%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con una caída continua de 1 día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 9,15%, superando la volatilidad de referencia de 7,8%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Trabajadores de limpia de CDMX fabrican sus recogedores con garrafones y denuncian cobro de 200 pesos por escoba si la pierden

Un video difundido exhibe las condiciones en las que presuntamente laboran trabajadores de limpia de la Ciudad de México

Trabajadores de limpia de CDMX fabrican sus recogedores con garrafones y denuncian cobro de 200 pesos por escoba si la pierden

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de octubre? Marcha lenta en las Líneas 2, 3, 4, 5 y B por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de octubre? Marcha lenta en las Líneas 2, 3, 4, 5 y B por lluvia

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Respaldo de Sheinbaum a Omar García Harfuch rumbo a 2030 abre frente con Noroña

El debate comenzó después de que Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, mencionara a García Harfuch como una posible figura y manifestara su disposición a respaldarlo.

Respaldo de Sheinbaum a Omar García Harfuch rumbo a 2030 abre frente con Noroña

Temblor hoy en México 9 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 9 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

CNDH reprobó con 5.25 al penal El Castillo de Mazatlán: las fallas que detectó antes de la riña que dejó 10 muertos

CNDH reprobó con 5.25 al penal El Castillo de Mazatlán: las fallas que detectó antes de la riña que dejó 10 muertos

Violencia en Naucalpan deja dos muertos y un lesionado en dos hechos distintos: no se reportan detenidos

Dictan prisión preventiva a “El Tanque” del CJNG: será trasladado al Altiplano

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Detienen a colombiano dedicado a prestar dinero mediante el “gota a gota” en Calimaya

ENTRETENIMIENTO

Respaldo de Sheinbaum a Omar García Harfuch rumbo a 2030 abre frente con Noroña

Respaldo de Sheinbaum a Omar García Harfuch rumbo a 2030 abre frente con Noroña

Suho de EXO anuncia fan-con en México: fechas, precios y paquetes VIP

¿Expulsión en La Granja VIP? Kunno, Bebeshita y Pimpinela pagan caro por romper las reglas

Alfredo Adame enfrentará dos demandas más de Gustavo Adolfo Infante tras perder juicio por discriminación

Con lujosa cena, así celebró Ángela Aguilar su cumpleaños 23: caviar, langosta y wagyu en el menú

DEPORTES

Henry Martín adelanta cuáles son sus planes con América antes de retirarse de las canchas: “Es mi sueño”

Henry Martín adelanta cuáles son sus planes con América antes de retirarse de las canchas: “Es mi sueño”

Pumas alistaría un homenaje a Hugo Sánchez por los 50 años de su debut: fecha, rival y todos los detalles

Porra de Cruz Azul arma fiesta de XV años para burlarse de Pumas y enciende la rivalidad: “Tu casa es mi casa”

Erika “La dinamita” Cruz, tía del Pitbull Cruz, toma postura ante el conflicto económico que involucra a su hermano

Checo Pérez le juega una broma pesada a su compañero de equipo en Cadillac y desata reacciones en redes