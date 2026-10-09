Henry Martín adelanta cuáles son sus planes con América antes de retirarse de las canchas: “Es mi sueño” ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Luego de una serie de problemas causados por lesiones constantes, Henry Martín analizó su futuro y dejó en claro cuál es su meta principal, quiere retirarse en el América. La Bomba rechazó ofertas para salir del club, incluida una propuesta de un equipo de Arabia, según declaró el delantero y capitán azulcrema en entrevista con Claro Sports.

“Aquí yo me quiero retirar en América, siempre lo he dicho, aquí es mi casa, la siento como mi casa, es mi sueño estar acá”, afirmó Martín. “Hemos conseguido muchas cosas juntos, no me visualizo todavía representando otro equipo, no me veo con otra camiseta”.

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El atacante relaciona su continuidad con lo que ha conseguido junto al conjunto de Coapa y con su identidad dentro de la institución. Para él, seguir en el equipo representa la oportunidad de ampliar la historia que ha construido con ese escudo.

Henry Martín quiere retirarse con el América

Henry Martín quiere retirarse con el América (REUTERS/Henry Romero)

Martín busca prolongar su trayectoria con el club durante varios años y sumar logros a los que ya acumula como futbolista americanista. Su intención no se limita a permanecer en el plantel: el capitán también traza su futuro en función de nuevos campeonatos con las Águilas.

El delantero reconoce que recibió ofertas para abandonar al América, entre ellas una de un equipo de Arabia. Sin embargo, sostiene que dejar Coapa nunca estuvo en sus planes, según declaró al medio deportivo.

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“Realmente sí hubo esa oferta, sí tuve algunas ofertas para salir, pero en mi cabeza nunca estuvo el irme”, afirmó Martín. “En mi cabeza siempre fue querer ganar más con este escudo, querer ganar más con la institución, hacer mi legado en el equipo todavía más grande”.

La presión de jugar en Coapa y el tiempo perdido por lesiones

El capitán describe al América como un club que exige fortaleza mental ante la atención y los cuestionamientos que rodean al equipo. “Es difícil estar aquí, de verdad, es muy difícil aguantar la presión, es muy difícil aguantar las críticas, es muy difícil aguantar”, señaló.

La presión de jugar en Coapa y el tiempo perdido por lesiones ( REUTERS/Raquel Cunha)

Martín también reconoce el contraste que vive al defender la camiseta azulcrema: “Las cosas salen bien, también es muy bonito estar acá, entonces es unas por otras, hay que saber y tener la cabeza muy fuerte para poder sostenerse aquí”.

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Las lesiones lo alejaron de las canchas durante prácticamente un año y afectaron su intención de competir por un lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial pasado. Ahora, el delantero busca recuperar ese tiempo con títulos y mantener su legado ligado al América.

Las lesiones obligaron a Henry Martín a pensar en el retiro

El delantero yucateco Henry Martín reveló que las lesiones musculares que sufrió durante las últimas campañas afectaron su estado físico y emocional. En una entrevista con Claro Sports, el capitán del Club América admitió que la falta de respuesta de su cuerpo a los tratamientos médicos lo llevó a considerar seriamente el retiro del futbol, especialmente después de perderse la oportunidad de competir con la Selección Mexicana.

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Ganador de Balón de Oro, Liga MX 2023 Foto: Twitter/Liga BBVA MX

Martín señaló que la situación tuvo un impacto profundo en su estado anímico y mental. El atacante explicó que llegó a sentirse “completamente destruido” por las constantes lesiones y por la imposibilidad de participar con regularidad en los partidos. De acuerdo con sus declaraciones, se ausentó de más de 29 compromisos oficiales con la camiseta azulcrema.

En medio de las conversaciones sobre su futuro contractual, el delantero afirmó que el dinero no representa su prioridad. Martín confirmó que rechazó una propuesta económica procedente del futbol de Arabia Saudita, ya que su intención es permanecer en Coapa, ampliar su legado con el Club América y alcanzar una renovación que le permita retirarse con el equipo.

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El atacante atraviesa actualmente un nuevo momento deportivo con las Águilas, al ocupar un papel destacado en el frente ofensivo durante el torneo Apertura 2026. Pese a las dificultades físicas que enfrentó en las temporadas anteriores, su objetivo declarado es continuar con el conjunto americanista y cerrar su carrera con el escudo que identifica como propio.