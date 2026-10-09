El festival Tecate Comuna se queda en Cholula tras semanas de polémica por cambio de sede

La reversión se da luego de que el 1 de octubre la organización difundiera en redes sociales el mensaje “Nueva casa, la misma energía”, con el que presentó el autódromo de Amozoc como nuevo punto de reunión del festival. (Foto: @tecatecomuna, Instagram)

Guardar

Tecate Comuna confirmó que su edición 2026 se realizará en el Foro Cholula, recinto original del festival, después de que semanas atrás los organizadores anunciaran un traslado al Autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc. El sitio oficial del evento ya muestra como sede la ubicación de San Andrés Cholula, Puebla, para el sábado 28 de noviembre.

La reversión se da luego de que el 1 de octubre la organización difundiera en redes sociales el mensaje “Nueva casa, la misma energía”, con el que presentó el autódromo de Amozoc como nuevo punto de reunión del festival. Ese anuncio generó rechazo entre los asistentes, reclamos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y cuestionamientos sobre la seguridad de la nueva locación.

PUBLICIDAD

Finalmente, el festival permanecerá en el recinto que lo albergó durante las últimas cuatro ediciones consecutivas, correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025.

Un comunicado oficial confirma que el festival Tecate Comuna 2026 se realizará el 28 de noviembre en el Foro Cholula tras alcanzar acuerdos de producción. (Tecate Comuna/ Redes sociales)

El anuncio que encendió la polémica

El cambio de sede se dio a conocer el jueves 1 de octubre mediante las redes sociales oficiales del festival. El mensaje “Nueva casa, la misma energía” presentó al Autódromo Miguel E. Abed, en el municipio de Amozoc, como el nuevo hogar del Tecate Comuna para su edición 2026.

Los organizadores no explicaron de forma detallada los motivos de la mudanza. Según un video difundido por la propia organización, la decisión respondía principalmente a la búsqueda de un espacio con mayor capacidad, más áreas y nuevos escenarios.

PUBLICIDAD

El anuncio llegó a menos de dos meses de la fecha programada para el festival, un margen que tomó por sorpresa a quienes ya habían comprado boletos y organizado transporte u hospedaje pensando en la sede original. El Foro Cholula se encuentra en el municipio de San Andrés Cholula, al oeste de la zona metropolitana de Puebla, mientras que el autódromo está hacia el oriente, sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán. La distancia entre ambos recintos ronda los 40 kilómetros, un trayecto de entre 50 minutos y poco más de una hora en automóvil.

El festival Tecate Comuna anuncia el cambio de su sede al Autódromo de Puebla para la edición del 28 de noviembre. (Tecate Comuna/Facebook)

Reclamos ante Profeco y amenaza de demanda colectiva

La inconformidad por el cambio de recinto llevó a varios compradores de boletos a buscar asesoría directamente en los perfiles de redes sociales de Profeco sobre cómo recuperar su dinero. La dependencia respondió a algunas de esas publicaciones y pidió a los usuarios presentar una denuncia formal en sus Oficinas de Defensa del Consumidor más cercanas, para iniciar una investigación sobre el caso.

PUBLICIDAD

Entre los afectados, algunos plantearon la posibilidad de organizar una demanda colectiva contra los responsables del festival. La organización, por su parte, no detalló en su comunicado inicial ningún procedimiento específico de reembolso para quienes no pudieran o no quisieran asistir a la nueva ubicación.

A la inconformidad por el traslado se sumaron señalamientos sobre la organización general del evento. Algunos usuarios apuntaron que la preventa de boletos había comenzado en mayo, meses antes de que el cartel completo fuera revelado el 13 de agosto, lo que atribuyeron a una gestión deficiente por parte de los responsables.

Preocupación por la seguridad en Amozoc

El festival musical más grande de Puebla vuelve con un cartel estelar encabezado por Foster The People, Zoé, Kevin Kaarl, Julieta Venegas y más de 30 artistas. (Foto: @tecatecomuna, Instagram)

Más allá de la logística, buena parte del descontento se concentró en la seguridad de la zona donde se ubica el Autódromo Miguel E. Abed. El recinto se encuentra dentro del llamado Triángulo Rojo de Puebla, una región señalada por antecedentes de robo de combustible, asaltos carreteros, extorsiones y presencia de crimen organizado.

PUBLICIDAD

La inquietud se agudizó por el hecho de que el festival concluye durante la madrugada, lo que implicaba que los asistentes debían recorrer la carretera federal Puebla-Tehuacán de regreso a la zona metropolitana en ese horario. Estas preocupaciones correspondían a señalamientos de usuarios en redes sociales y no constituían, por sí mismas, una determinación oficial sobre las condiciones de seguridad del evento o del municipio.

Ante el anuncio original, el Ayuntamiento de Amozoc había informado que trabajaría en coordinación para procurar que el festival se desarrollara de manera ordenada, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal participaría en las labores de atención durante la jornada.

PUBLICIDAD

El cartel que se mantiene para el 28 de noviembre

Tecate Comuna/Instagram

Pese a la polémica por la sede, la organización mantuvo en todo momento la fecha del festival y el cartel anunciado. La edición 2026 del Tecate Comuna, la novena en la historia del evento, reunirá a más de 30 proyectos musicales nacionales e internacionales.

Encabezan la cartelera Caifanes, referente del rock mexicano; los estadounidenses The Flaming Lips, conocidos por su propuesta psicodélica, y The Mars Volta, que regresa a Puebla como uno de los actos internacionales de mayor peso de la jornada. Completan la parte alta del cartel Babasónicos, Enjambre y José Madero.

El resto de la alineación incluye a Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, LP, NSQK, Caloncho, Cuarteto de Nos, División Minúscula, DLD y Little Jesus, quien presentará su producción Río Salvaje. Se suman Los Cafres, Love of Lesbian, Moenia y Porter, junto con propuestas como Big Sempa, Bruses, Dorian y Kakkmaddafakka.

PUBLICIDAD

Completan el cartel La Bande-Son Imaginaire, La Bomba de Tiempo, Leo Rizzi, Los Estrambóticos, Nasa Histoires, Santa Sabina y Veintiuno.

La agrupación Camilo Séptimo, incluida en el cartel original, anunció la suspensión de todas sus presentaciones restantes de 2026, incluidos sus compromisos en festivales, tras la muerte de su tecladista y fundador, Jonathan “Honas” Meléndez. Con esa decisión, Camilo Séptimo quedó fuera de la edición 2026 del Tecate Comuna.

Video promocional del festival de música Tecate Comuna que muestra imágenes de una multitud de asistentes durante un concierto en vivo de la agrupación Los Auténticos Caligaris. En el metraje se observa al público celebrando frente al escenario, así como a un asistente mostrando una camiseta.

La confirmación del regreso a Cholula

El sitio web oficial del festival Tecate Comuna anuncia la fecha del 28 de noviembre de 2026 para su realización en el Foro Cholula de Puebla. (Tecate Comuna/ Redes sociales)

Luego de semanas de reclamos, cuestionamientos sobre la seguridad y gestiones ante Profeco, el sitio web oficial del Tecate Comuna actualizó su información y ya identifica al Foro Cholula, Puebla, como la sede del festival para el 28 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

Con este ajuste, el evento mantiene la racha de cinco ediciones consecutivas en el mismo recinto de San Andrés Cholula, que había comenzado en 2022 y que el anuncio de octubre había puesto en entredicho. La venta de boletos continúa a través de la plataforma eTicket, con la fecha y el cartel sin modificaciones adicionales respecto a lo anunciado originalmente.