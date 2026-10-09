México

Trabajadores de limpia de CDMX fabrican sus recogedores con garrafones y denuncian cobro de 200 pesos por escoba si la pierden

Un video difundido exhibe las condiciones en las que presuntamente laboran trabajadores de limpia de la Ciudad de México

Un video muestra a trabajadores de limpieza de la Ciudad de México exhibiendo sus herramientas de trabajo, entre ellas recogedores elaborados con garrafones de plástico. En la grabación señalan que deben fabricar sus propios utensilios de recolección y afirman que se les cobra 200 pesos en caso de perder las escobas que utilizan durante sus jornadas laborales (Video: Paty Urriza/FB)

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Trabajadores de limpia de la Ciudad de México deben solicitar garrafones de aceite a las alcaldías para fabricar sus propios recogedores de basura y, además, enfrentar un cobro de 200 pesos si pierden una escoba, de acuerdo con el testimonio de un empleado del servicio de limpieza difundido en redes sociales por la diputada local Patricia Urriza Arellano.

En el video, el trabajador explica que los recipientes de aceite que utilizan para elaborar estas herramientas provienen de los que entregan los restauranteros a las autoridades de las alcaldías.

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La denuncia expone las condiciones de trabajo del personal encargado de mantener limpias las calles de la capital del país y abre cuestionamientos sobre la dotación de herramientas para realizar sus labores.

Trabajador busca el anonimato para evitar represalias

Durante la grabación, que usa un codificador de voz para que no sea identificado y que se tomen represalias contra el trabajador, se detalla que los propios trabajadores deben fabricar los recogedores que utilizan para barrer y recolectar los residuos.

“Yo tengo que pedirles a los de la alcaldía que me den los garrafones para hacer el recogedor”, señala el trabajador cuando le preguntan sobre la procedencia de esta herramienta.

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Al ser cuestionado sobre quién elabora los recogedores, responde que son los mismos empleados de limpia quienes los fabrican, en lugar de recibirlos como parte del equipo necesario para desempeñar sus funciones.

“Sí, nosotros lo hacemos. Y si tú pierdes la escoba, te cobran doscientos pesos por la escoba”, afirma.

El trabajador también explica que cuenta con testigos de la entrega de los recipientes que utiliza para fabricar los recogedores. Según su relato, las alcaldías les proporcionan los garrafones de aceite que reciben de los establecimientos restauranteros.

Diputada lamenta condiciones laborales de trabajadores de limpia

Trabajadores de limpia CDMX denuncia cobros recogedores de garrafones
Trabajadores de limpia CDMX denuncia cobros por las escobas y deben hacer recogedores de garrafones (especial)

La diputada local Patricia Urriza, quien publicó el video, criticó que el personal de limpia tenga que recurrir a materiales reutilizados para elaborar sus propias herramientas de trabajo, además de enfrentar posibles descuentos o cobros por la pérdida de una escoba.

En su publicación, la legisladora señaló que las y los trabajadores encargados de la limpieza de la ciudad deben solicitar garrafones de aceite para fabricar sus recogedores de basura.

“Las y los trabajadores de limpia tienen que pedirle al gobierno GARRAFONES DE ACEITE para que ellos mismos hagan sus propios recogedores de basura”, escribió.

Urriza también cuestionó el presunto cobro de 200 pesos por la pérdida de una escoba y calificó como inaceptable que el personal tenga que asumir ese gasto.

“Además, les cobran 200 pesos la escoba. De no creerse”, agregó en el mensaje con el que acompañó la grabación.

La diputada vinculó la denuncia con los reclamos que, aseguró, ha presentado desde el Congreso local para exigir mejores condiciones laborales para el personal de limpia. También criticó la postura de legisladores de Morena ante las solicitudes relacionadas con las necesidades de estos trabajadores.

Reclaman atención del Gobierno de la CDMX

Trabajadores de limpia laboran bajo esquema temporal. | Gobierno de CDMX
Trabajadores de limpia laboran bajo esquema temporal. | Gobierno de CDMX

En su publicación, la diputada de MC, sostuvo que los señalamientos sobre las condiciones de trabajo del personal de limpia no han recibido una respuesta pública de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Ni una declaración hemos recibido de la Jefa de Gobierno por todos los abusos que reciben las personas que limpian todos los días esta ciudad”, expresó la legisladora.

La denuncia pone sobre la mesa la necesidad de revisar las condiciones en las que opera el servicio de limpia, particularmente en lo relacionado con el suministro de herramientas, los mecanismos para reponer el equipo extraviado y las responsabilidades de las autoridades encargadas de garantizar los materiales necesarios para las jornadas laborales.

La denuncia vuelve a colocar en la discusión pública las condiciones de quienes realizan labores de limpieza en la capital, un servicio indispensable para el funcionamiento cotidiano de la ciudad y que requiere herramientas adecuadas para que el personal desempeñe sus actividades.

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