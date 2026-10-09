Respaldo de Sheinbaum a Omar García Harfuch rumbo a 2030 abre frente con Noroña

Noroña sale a respaldar a Sheinbaum ante señalamientos de EEUU por el narcotráfico. (redes sociales)

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Las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre Omar García Harfuch provocaron una nueva discusión dentro del oficialismo rumbo a la elección presidencial de 2030.

Aunque la mandataria evitó destapar a su secretario de Seguridad como posible sucesor, los elogios que le dedicó fueron interpretados por Gerardo Fernández Noroña como una señal política que podría alterar el equilibrio entre los aspirantes de Morena.

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El debate comenzó después de que Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, mencionara a García Harfuch como una posible figura presidencial y manifestara su disposición a respaldarlo.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch compareció ante diputados por el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

Sheinbaum elogia a García Harfuch y desata especulaciones rumbo a 2030

Durante su conferencia matutina del jueves 8 de octubre, Sheinbaum fue cuestionada sobre las declaraciones de Velasco y una eventual candidatura del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Omar está dedicado de tiempo completo a la seguridad. Es un hombre muy capaz, muy honesto, con mucha valentía, porque después del atentado que vivió se requiere mucha valentía para seguir trabajando para la seguridad en México, y es un hombre muy cabal. Pero el 2030 está muy lejos todavía”, expresó.

La presidenta calificó las declaraciones anticipadas sobre la sucesión como parte de las promociones de los partidos políticos y pidió dejar de lado los futurismos.

Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas de otra manera por Fernández Noroña.

Noroña ve un “banderazo de salida” a favor de Harfuch

En una transmisión en su canal de YouTube, Gerardo Fernández Noroña sostuvo que el reconocimiento presidencial podría representar una señal de respaldo hacia García Harfuch.

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“Yo creo, es mi lectura, que la compañera presidenta mandó un mensaje de que es su carta por la manera en que se expresa”, afirmó.

El legislador consideró que la mandataria pudo haber abierto anticipadamente la competencia presidencial, pese a insistir en que todavía faltan cuatro años.

“Está lejos y cerca, tan cerca que parece un banderazo de salida”, señaló.

Noroña aclaró que no considera inmerecidos los elogios al secretario, particularmente por su trayectoria en seguridad y el atentado que sufrió en 2020.

No obstante, advirtió que un reconocimiento tan específico podría generar diferencias frente a otros perfiles del oficialismo, entre ellos Marcelo Ebrard.

“Ya generaste un desbalance ahí muy fuerte”, expresó al referirse al impacto político de las declaraciones presidenciales.

Su interpretación no constituye una confirmación de que Sheinbaum haya elegido sucesor, sino una lectura personal del mensaje.

El político mexicano Gerardo Fernández Noroña participa en una emisión nocturna de su espacio digital titulado La Videocharla. (YouTube)

Omar García Harfuch descarta una candidatura presidencial

Mientras aumentaban las especulaciones, García Harfuch rechazó tener una agenda electoral rumbo a 2030.

Después de comparecer ante legisladores en la Cámara de Diputados, el secretario agradeció los comentarios de Manuel Velasco, quien lo comparó con Pedro Infante por su popularidad.

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“La tarea y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de Seguridad no permite una agenda paralela, y menos cuando tenemos delitos tan delicados como personas desaparecidas, extorsión, etcétera”, declaró.

También sostuvo que distraerse con aspiraciones presidenciales representaría una “falta de respeto de mi parte para las víctimas y para mis propios compañeros que están trabajando a lo largo y ancho del territorio nacional”.

Manuel Velasco coloca a Harfuch en la conversación presidencial

El coordinador del PVEM había destacado la popularidad y los resultados del secretario, además de plantear que su partido podría acompañarlo en una eventual candidatura.

Velasco recordó que el Verde respaldó anteriormente las aspiraciones políticas de García Harfuch, aunque reconoció que pertenece a Morena y que la elección presidencial todavía está distante.

Así, mientras Sheinbaum insiste en que 2030 no está en la agenda inmediata y Harfuch descarta una campaña paralela, Fernández Noroña considera que los elogios presidenciales ya modificaron la conversación sucesoria.

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La disputa, por ahora, no gira alrededor de una candidatura anunciada, sino de la interpretación política de las palabras de la presidenta.