Detienen a colombiano dedicado a prestar dinero mediante el “gota a gota” en Calimaya

El hombre fue presentado ante las autoridades competentes por el delito de cohecho, luego de que intentó sobornar. Crédito: SSEM

Guardar

Policías estatales detuvieron a un hombre de nacionalidad colombiana en Calimaya, Estado de México, señalado por dedicarse al préstamo de dinero bajo el esquema conocido como “gota a gota”. La detención, reportada este 8 de octubre por fuentes oficiales, se concretó después de que el sujeto ofreció dinero en efectivo y dos teléfonos celulares a los policías a cambio de evitar ser arrestado.

El Operativo Argos, a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), fue el que permitió arrestar al presunto prestamista en la localidad de Santa María Nativitas. El detenido, identificado como Jerzon “N”, de 39 años, fue trasladado al Centro de Justicia de Tenango del Valle, donde la autoridad determinará su situación jurídica.

PUBLICIDAD

Policías observaron una discusión entre el hombre y una mujer en la vía pública

Durante el recorrido del Operativo Argos, los elementos estatales observaron a un hombre y una mujer que sostenían una discusión en la calle. De acuerdo con el reporte de la SSEM, el sujeto jaló de la ropa a la mujer y le dirigió palabras altisonantes.

Ante esta conducta, los policías se aproximaron al lugar y, mediante comandos verbales, le indicaron al hombre que se detuviera. La intervención derivó en la entrevista que reveló la actividad a la que presuntamente se dedicaba.

La mujer agredida manifestó a los elementos que el individuo le exigía el pago de un préstamo mediante amenazas. Según su versión, el hombre había advertido con causar daño a su familia y a su negocio en caso de que no cumpliera con el pago.

PUBLICIDAD

La afectada expresó que no quería proceder legalmente en contra del hombre. Pese a esta postura, la intervención policial continuó por la conducta observada en la vía pública.

El detenido admitió pertenecer a un grupo dedicado al “gota a gota” antes de intentar sobornar a los policías

Al realizar la entrevista correspondiente, el hombre manifestó que pertenecía a un grupo dedicado al préstamo de dinero. Explicó que los cobros se efectuaban mediante intimidación, violencia y hostigamiento, esquema que identificó como “gota a gota”.

Fue en ese momento cuando el sujeto ofreció dinero en efectivo y dos teléfonos celulares a los policías a cambio de su libertad. Esa acción fue la que derivó en su detención formal por el probable delito de cohecho.

PUBLICIDAD

Jerzon "N", de 39 años, fue trasladado al Centro de Justicia de Tenango del Valle. Crédito: SSEM

Los indicios asegurados durante la intervención, que incluyen el dinero en efectivo y los dos teléfonos celulares ofrecidos como soborno, fueron trasladados junto con el detenido. En un mensaje publicado este 8 de octubre en redes sociales, la SSEM recordó que los teléfonos 089 de Denuncia Anónima y el 911 de Emergencias están disponibles las 24 horas del día para cualquier reporte relacionado con este tipo de delitos.

El “gota a gota” es un esquema de préstamos informales que se originó en Colombia

El “gota a gota” es un sistema de préstamo o crédito exprés informal e ilegal que surgió a finales de la década de los noventa en Medellín, Colombia, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). El modelo, concebido originalmente por organizaciones criminales para su autofinanciamiento, se ha exportado a al menos 16 países.

PUBLICIDAD

Según la Condusef, la red de prestamistas que opera en México está integrada por cerca de mil 500 personas de origen sudamericano que llegaron al país como turistas. Estas personas comenzaron a entregar tarjetas de presentación desde 2015 para darse a conocer en mercados y pequeños comercios de la capital y otras entidades.

Los prestamistas se instalan en zonas de afluencia comercial, como mercados y tianguis, donde ofrecen “dinero fácil, rápido y sin trámites”, sin checar buró de crédito ni solicitar avales. En México, los montos suelen oscilar entre los 2 mil y 60 mil pesos, y el único requisito es tener un negocio y una identificación oficial.

PUBLICIDAD

Los intereses reales pueden acumular hasta 500% mensual, según la Condusef

Aunque inicialmente se prometen tasas de entre el 10% y el 20% mensual, o del 1% al 3% diario, los intereses reales exigidos pueden superar el 20% semanal o acumular entre el 20% y el 50% mensual, con abusos de hasta el 500% de interés, según detalla la Condusef. Debido a que el monto prestado y los intereses generados se cobran de manera diaria o semanal, la deuda se vuelve impagable con el paso del tiempo.

Otra institución de seguridad como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Oaxaca alertó en un comunicado que el objetivo de estos grupos de cobro no es solo la usura, sino también la detección de posibles víctimas para otros delitos. La dependencia señaló que ninguna institución financiera legítima otorga créditos en efectivo en la calle sin un análisis de riesgo previo.

PUBLICIDAD

Los cobradores recurren a la intimidación, el acoso y las amenazas directas contra la persona y su familia, e incluso a la violencia física o el robo de mercancía para forzar el pago. Para administrar las deudas, los prestamistas también suelen utilizan aplicaciones móviles exclusivas que les permiten registrar los datos de los clientes y monitorear los saldos en tiempo real.