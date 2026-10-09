Checo Pérez le juega una broma pesada a su compañero de equipo en Cadillac y desata reacciones en redes

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La convivencia dentro de una escudería de Fórmula 1 también deja momentos fuera de la competencia, especialmente durante los fines de semana en los que los pilotos se preparan para afrontar nuevos desafíos.

En Cadillac, Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas protagonizaron una escena que rompió con la rutina previa a una carrera y mostró la confianza que existe entre ambos compañeros.

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El piloto mexicano organizó una sorpresa para el finlandés antes de las actividades del Gran Premio de Singapur 2026.

La escena quedó grabada y fue compartida en redes sociales, donde la reacción de Bottas y la participación de Checo generaron numerosos comentarios entre los aficionados.

Checo Pérez esperó una hora para sorprender a Bottas con una serpiente falsa

La broma requirió preparación y paciencia. De acuerdo con la conversación que aparece en el video, Checo Pérez esperó alrededor de una hora en una habitación de la escudería para recibir a su compañero, mientras el equipo preparaba la grabación.

El mexicano se lleva muy bien con su compañero de equipo. (captura de pantalla)

El objetivo era sorprender a Bottas cuando entrara al lugar, sin que sospechara lo que estaba por suceder.

El finlandés llegó y comenzó a firmar varias gorras de Cadillac colocadas sobre una mesa. Mientras tanto, Checo permanecía cerca de él y conversaba sobre Singapur, las características del circuito y la afición que suele acompañar a la Fórmula 1 en esa ciudad.

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La charla transcurría con normalidad. Pérez comentó que el trazado era exigente y destacó el trato que reciben los pilotos de los aficionados.

Bottas también mencionó la comida, sin imaginar que la conversación formaba parte de una escena preparada para distraerlo.

Debajo de las gorras estaba el elemento central de la broma: una serpiente falsa. Con ayuda de un hilo prácticamente invisible, Checo tiró del objeto para hacerlo moverse justo cuando Bottas se encontraba cerca de la mesa.

El movimiento inesperado provocó que el finlandés se sobresaltara y reaccionara con un brinco.

Las risas de ambos pilotos dejaron claro que se trataba de una broma, aunque el susto tomó por sorpresa al integrante de Cadillac. Pérez aprovechó el momento para preguntarle si durante su recorrido hacia Singapur había encontrado serpientes.

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Bottas no supo como reaccionar (captura de pantalla)

La pregunta tenía un antecedente real. Bottas había realizado un viaje de aproximadamente 420 kilómetros en bicicleta desde Malasia hasta Singapur, una aventura durante la cual se encontró con animales, incluidas serpientes. El finlandés respondió que sí había visto dos: una cobra y una pitón.

Checo reaccionó con incredulidad y explicó entre risas que, como su compañero ya había tenido encuentros con esos animales, tuvieron que recurrir a una serpiente artificial para la sorpresa. Bottas reconoció que el mexicano lo había engañado y admitió que la broma había salido bien.

El finlandés incluso comentó que quizá debían dejar fuera esa parte de la grabación.

Checo Pérez considera Singapur una oportunidad importante para Cadillac

La broma ocurrió en la antesala de un compromiso relevante para el equipo estadounidense.

Checo Pérez considera que el Gran Premio de Singapur puede representar una de las últimas oportunidades de Cadillac para conseguir un resultado destacado durante la temporada 2026.

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Checo sabe que en Singapur debe aprovechar. REUTERS/Jakub Porzycki

El mexicano explicó que las características del circuito urbano de Marina Bay podrían permitirle al equipo acercarse a sus rivales. Sin embargo, también reconoció que el monoplaza enfrenta limitaciones de rendimiento y que no hay nuevas actualizaciones previstas para esta cita.

Por esa razón, Cadillac necesita aprovechar cada sesión para encontrar la mejor configuración posible y mejorar su posición en la clasificación.

El fin de semana tendrá formato Sprint, una condición que reduce el tiempo disponible para ajustar el auto antes de entrar en las sesiones competitivas.

El circuito de Singapur, por sus características, ofrece un escenario distinto al de otras carreras del calendario. Cadillac buscará aprovechar esa particularidad para acercarse a la zona de puntos, aunque el resultado dependerá del rendimiento del monoplaza y de la ejecución durante el fin de semana.

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