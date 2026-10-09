Violencia en Naucalpan deja dos muertos y un lesionado en dos hechos distintos: no se reportan detenidos

Un despliegue de patrullas y elementos de seguridad municipal atiende la escena tras reportarse dos hechos violentos registrados durante la noche en las colonias Minas Palacio y Valle Dorado, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. De acuerdo con los primeros informes, los ataques dejaron un saldo de dos personas fallecidas y una persona lesionada en la zona.

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Dos personas fallecidas y una más lesionada fue el saldo de dos hechos violentos registrados durante la noche en las colonias Minas Palacio y Valle Dorado, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Los reportes movilizaron a las corporaciones de seguridad, que mantuvieron operativos en la zona para localizar a los presuntos responsables, sin tener éxito.

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Los acontecimientos ocurrieron en puntos distintos del municipio y generaron incertidumbre ante las primeras versiones sobre una posible participación de grupos delictivos. Sin embargo, hasta el momento de los reportes iniciales, las autoridades no habían confirmado esa hipótesis ni establecido si los dos episodios tenían alguna relación.

Un hombre murió en la colonia Minas Palacio

El primero de los hechos se reportó en la colonia Minas Palacio, donde se informó sobre el fallecimiento de una persona identificada preliminarmente con el apodo de “El Choco”.

Tras conocerse el caso, circularon versiones que señalaban que el hombre presuntamente se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas en esa zona de Naucalpan. No obstante, esta información no había sido confirmada oficialmente, por lo que no se podía establecer una relación entre esa supuesta actividad y el hecho violento.

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Hasta el momento, los datos disponibles no precisaban las circunstancias en las que ocurrió la agresión, ni aportaban información confirmada sobre la identidad de los posibles responsables.

El caso se sumó a otro incidente reportado durante la misma noche en una colonia diferente del municipio, lo que derivó en el despliegue de acciones de vigilancia por parte de las autoridades municipales.

Segundo hecho violento en Valle Dorado

Valle Dorado Naucalpan un persona muerta y otra herida Edomex

En la colonia Valle Dorado se registró la segunda agresión a balazos en el cruce de Guadalupe Victoria y 5 de Febrero, que dejó a una persona sin vida y a otra con lesiones que requirieron atención hospitalaria.

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De acuerdo con los reportes iniciales, la persona lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, no se dio a conocer su estado de salud ni la gravedad de las heridas que presentó.

Tampoco se contaba con información confirmada sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, la identidad de las víctimas o el número de personas que habrían participado en la agresión.

Las primeras versiones apuntaron a una posible relación con grupos delictivos; sin embargo, esta línea no había sido corroborada por las autoridades. Por ello, tampoco se podía determinar si el incidente de Valle Dorado estaba relacionado con el ocurrido en Minas Palacio.

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Ambos casos mantienen abiertas las interrogantes acerca del móvil de las agresiones y de las personas involucradas.

Guardia Municipal despliega operativos en Naucalpan

La FGJEM será la encargada de investigar estos homicidios (FGJEM)

Ante los dos hechos violentos, la policía municipal mantuvo operativos para tratar de localizar a los responsables y reforzar la vigilancia en las zonas donde se reportaron las agresiones.

Las acciones de seguridad se desarrollaron en un contexto de incertidumbre por la posible conexión entre ambos acontecimientos. No obstante, hasta el cierre de los reportes iniciales, no se había informado sobre personas detenidas relacionadas con los casos.

La información disponible tampoco precisaba si las autoridades habían identificado a posibles sospechosos o si existían indicios que permitieran establecer una línea de investigación concreta.

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Se esperaba que las autoridades encabezadas por la Fiscalía mexiquense recabarán información para esclarecer las circunstancias de las agresiones, determinar los posibles móviles e identificar a quienes resulten responsables.

Mientras tanto, la presunta relación de los hechos con actividades delictivas permanecía como una versión sin confirmar, al igual que la posibilidad de que ambos episodios formaran parte de una misma secuencia de violencia en Naucalpan.