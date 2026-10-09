México

Suho de EXO anuncia fan-con en México: fechas, precios y paquetes VIP

La venta de boletos se realizará este mismo viernes 9 de octubre

Suho de EXO regresa a México con dos fechas de su fan-con (Redes sociales)
Suho de EXO regresa a México con dos fechas de su fan-con (Redes sociales)
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Suho, líder de la agrupación de K-pop EXO, ha confirmado su regreso a México este diciembre con un formato de presentación distinto a sus visitas anteriores. El anuncio llega acompañado de fechas, venta de boletos y detalles que ya generan expectativa entre sus seguidores en el país.

La noticia se suma a una gira que también contempla su debut en Brasil, parte de una serie de presentaciones que W+ Entertainment confirmó el 8 de octubre mediante un póster promocional.

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El cantante surcoreano no es nuevo en territorio mexicano. Suho pisó el país en dos ocasiones como integrante de EXO y regresó como solista hace unos meses para participar en el SMTOWN Live 2025, donde compartió escenario con sus compañeros de grupo Kai y Chanyeol.

Quién es Suho, líder de EXO desde 2012

Grupo de K-pop EXO (Foto: S.M. Entertainment)
Suho (en el piso a la izquierda) es el líder de EXO.

Kim Jun-myeon, conocido artísticamente como Suho, nació el 22 de mayo de 1991 en Seúl. Fue presentado como integrante de EXO en febrero de 2012 y debutó oficialmente como líder del grupo y de su subunidad EXO-K en abril de ese mismo año.

Antes de su debut musical, Suho ingresó a la Universidad Nacional de Artes de Corea en 2009, donde se ubicó entre los primeros 50 lugares de 400 alumnos, aunque abandonó la institución en 2011 para continuar sus estudios en la Universidad de Kyung Hee.

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Su carrera se extendió hacia la actuación en enero de 2014, cuando debutó en el drama Prime Minister and I de KBS2, interpretando a Han Tae-woong. Desde entonces participó en producciones como The Universe’s Star, Rich Man y Missing Crown Prince, además de protagonizar musicales como The Man Who Laughs y Mozart!.

El 19 de febrero de 2020, Suho se convirtió en el cuarto miembro de EXO en debutar como solista, con el lanzamiento de su primer álbum Self-Portrait el 30 de marzo de ese año. El sencillo “Let’s Love” alcanzó la posición siete en las listas surcoreanas Gaon.

En mayo de 2020, Suho se alistó para cumplir su servicio militar obligatorio como oficial de servicio público y fue dado de alta el 13 de febrero de 2022. Semanas después, en abril de ese año, lanzó su segundo mini álbum, Grey Suit, su primer material tras concluir el servicio.

En mayo de 2024, el cantante presentó su tercer EP, 1 to 3, con los temas principales “1 to 3” y “Cheese”, este último en colaboración con Wendy, su compañera de agencia en SM Entertainment.

Fechas, lugar y precios del fan-con en México

Suho de EXO. (W+ Entertainment )
Suho de EXO. (W+ Entertainment )

Suho se presentará en la Ciudad de México el martes 22 y el miércoles 23 de diciembre de 2026, como parte de su gira 2026 KPOP Chronicle Live: SUHO Fan-Con.

Las dos fechas tendrán lugar en La Maraka, recinto ubicado en calle Mitla 410, esquina con avenida Eugenia, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

La venta de boletos arranca este viernes 9 de octubre a las 3:00 p.m., tiempo de la Ciudad de México, a través de la plataforma Passline México.

Los precios y tipos de paquete que se estarían ofreciendo serían los siguientes:

  • Pista General cuesta 950 pesos
  • Segundo Piso General 1,200 pesos

Para quienes buscan una experiencia más cercana, el Paquete VIP M&G + Pista General tiene un valor de 3,900 pesos e incluye un meet & greet en grupos de 10 personas con Suho, un boleto de Pista General, un póster exclusivo, acceso al soundcheck y entrada anticipada al recinto, después de los compradores VVIP.

El paquete de mayor costo, el VVIP M&G + Pista General, tiene un precio de 6,400 pesos. Este paquete ofrece un encuentro individual con el cantante, un boleto de Pista General, un póster exclusivo autografiado, acceso al soundcheck y entrada anticipada al recinto.

Ambos paquetes VIP y VVIP incluyen, además, la llamada “Hi-Bye Session”, un momento de despedida personal con el artista antes de concluir el evento.

Qué es un fan-con y qué esperar de las presentaciones en México

(Redes sociales)
(Redes sociales)

A diferencia de un concierto convencional, el formato fan-con combina presentaciones musicales con actividades que buscan generar una interacción directa entre el artista y su público, como sesiones de preguntas y respuestas, encuentros personalizados y momentos de despedida exclusivos.

En el caso de Suho, quien mantiene una carrera solista paralela a su trabajo con EXO, se espera que interprete temas de su catálogo individual, entre ellos “Who Are You”, “1 to 3” y “Let’s Love”, además de posibles canciones del repertorio grupal.

El cantante ya sorprendió al público mexicano en el pasado al interpretar el bolero “Sabor a mí” en español, junto a sus compañeros Baekhyun, Chanyeol y D.O., durante el Music Bank 2014 celebrado en la Arena Ciudad de México.

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