Con lujosa cena, así celebró Ángela Aguilar su cumpleaños 23: caviar, langosta y wagyu en el menú

Así fue el cumpleaños de Ángela Aguilar. (Capturas de pantalla)

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Ángela Aguilar celebró su cumpleaños número 23 con una cena privada marcada por una decoración en tonos rosa y un menú de alta cocina que incluyó caviar y carne wagyu, según mostraron las historias de Instagram de su hermano Leonardo Aguilar este jueves 8 de octubre.

La reunión se llevó a cabo en un espacio del que no se precisó si se trató de una residencia privada o un salón de eventos contratado para la ocasión. El lugar fue ambientado con mantelería satinada en tono fucsia, vajilla rosa perlada, copas en tonos rosa y rojo, y centros de mesa con rosas rojas y velas encendidas distribuidas a lo largo de la mesa principal.

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Al fondo del salón se proyectó un letrero luminoso con el monograma “AA” (las iniciales de la festejada) y la leyenda “23 Birthday”, acompañado de un efecto de destellos sobre una cortina en tono magenta. Esa proyección sirvió de telón para varias de las fotografías y videos que circularon durante la noche, entre ellas las que compartió el propio Leonardo Aguilar junto a su hermana.

El menú combinó caviar, langosta y wagyu en un recorrido de nueve tiempos

Parte del menú de la fiesta de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

La tarjeta del menú, fotografiada por Leonardo Aguilar, estuvo diseñada también en tonos rosa, a juego con el resto de la decoración, y detalló un recorrido de nueve tiempos pensado para la cena.

El primer tiempo fue una barra de caviar, el ingrediente más costoso de toda la carta. Una porción de 30 gramos de caviar de esturión puede costar entre 3,000 y 15,000 pesos, dependiendo de la variedad: el beluga, considerado el más fino del mercado, puede superar esa cifra en presentaciones de alta gama, mientras que el osetra y el sevruga se ubican en rangos intermedios. Este tipo de barra suele servirse con blinis, crema ácida, huevo picado y cebolla finamente cortada.

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Le siguieron los lobster rolls, un platillo típico de la costa noreste de Estados Unidos, particularmente de la región de Nueva Inglaterra, que consiste en un pan tipo bollo relleno con trozos de langosta mezclada con mayonesa, mantequilla o ambas. Es un platillo asociado comúnmente a menús de alta cocina casual y restaurantes de mariscos de precio elevado.

(Captura de pantalla)

El recorrido continuó con dos platillos de inspiración japonesa: el crispy rice con spicy tuna, pequeños cuadros de arroz frito crujiente cubiertos con atún picante, salsa spicy mayo y en ocasiones jalapeño; y el yellowtail con jalapeño, finas láminas de pez limón (hamachi) preparadas al estilo sashimi, bañadas en un aderezo cítrico y acompañadas de jalapeño fresco, un corte habitual en restaurantes de la talla de Nobu.

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Entre los platillos fuertes destacaron los wagyu sliders, minihamburguesas elaboradas con una de las razas de res más caras del mundo por su veteado de grasa característico. El precio del wagyu puede oscilar entre 2,500 y 6,000 pesos el kilo, dependiendo del grado de marmoleo, siendo el A5 el de mayor calidad y costo dentro de esta clasificación.

El menú cerró con una combinación más sencilla: chicken nuggets y papas a la francesa, además de una ensalada césar como opción ligera y una barra de postres variados para el cierre de la cena.

La vajilla incluyó palillos chinos con un detalle de borla en color rosa, en línea con la estética general del evento y como guiño a los platillos de inspiración asiática incluidos en la carta.

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El look de la cumpleañera combinó ondas, labial rojo y tonos rosa

Ángela Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar. (Captura de pantalla)

En otras imágenes compartidas por Leonardo Aguilar, Ángela Aguilar apareció con el cabello suelto peinado en ondas, maquillaje con labial rojo y delineado marcado, aretes largos con piedras blancas y una blusa en tono rosa fuerte que combinó con la paleta de color de toda la decoración del evento.

La cantante posó en un video con las manos apoyadas sobre los hombros de su hermano, luciendo también varios anillos, entre ellos el de casada, frente al fondo decorativo con el monograma de su cumpleaños.

La celebración de este año se suma a los festejos previos que la cantante ha compartido junto a su esposo, Christian Nodal, quien también publicó en sus redes sociales un mensaje dedicado a Ángela Aguilar: “Feliz cumpleaños amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al sol a tu lado. Te amo con todo mi ser”, se leía en la historia musicalizada con “Mañanitas Tapatías” de Pepe Aguilar.

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El mensaje de cumpleaños de Nodal a Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

De pasteles con fresas a cenas de alta cocina: así ha cambiado sus festejos

El estilo de celebración de Ángela Aguilar contrasta con el de años anteriores, previos a su matrimonio con Christian Nodal.

En 2023, cuando cumplió 20 años, la cantante optó por un festejo más sencillo documentado en redes con un pastel blanco decorado con fresas y un número 20 en dorado. La intérprete posó con un vestido blanco y una diadema con la leyenda “Birthday girl” frente al pastel, en una estética mucho menos elaborada que la de este año.

Aquella celebración generó especulación sobre un presunto romance con el entonces jugador de la NFL Josh Ball, después de que en una de las fotografías del festejo se alcanzara a ver el brazo de un hombre junto al pastel, además de un mensaje de felicitación que el propio jugador le dejó en redes sociales.

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(Captura de pantalla)

Entre las felicitaciones de 2023 también figuraron artistas como Edén Muñoz, Mario Bautista, Paquita la del Barrio y Sebastián Rulli.

Para 2024, ya como mujer casada, el formato cambió por completo: Nodal la sorprendió en un palco de las Fiestas de Octubre en Guadalajara con cientos de rosas rojas, pirotecnia y un templete circular, además de invitarla al escenario para brindar frente al público asistente al palenque.

En 2025, el festejo se trasladó a un entorno de playa con una reunión privada de una decena de invitados, un menú diseñado por el chef personal de Nodal y un registro casi nulo de publicaciones propias de la pareja, limitado a imágenes difundidas por familiares y la mascota de los Aguilar.

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