EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 9 de octubre

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Se espera que este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hable sobre la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, como parte de la agenda del Segundo Informe de Gobierno de la mandataria mexicana.

Esta reunión se realizó de forma privada, generando diversas críticas entre legisladores de oposición y sociedad en general. A pesar de esto, posteriormente ofreció una conferencia de prensa, en San Lázaro, acompañado del presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila.

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Asimismo, el funcionario respondió a los comentarios realizados por el senador Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien lo describió como “el Pedro Infante de la política” y comentó una posible candidatura para las elecciones presidenciales para 2030.

“La tarea y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de Seguridad no permite una agenda paralela, y menos cuando tenemos delitos tan delicados como personas desaparecidas, extorsión, etcétera”, declaró.

El día de ayer la jefa de Estado describió a Harfuch como: “un hombre muy capaz, muy honesto, con mucho profesionalismo, mucha valentía”.