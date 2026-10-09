México

Porra de Cruz Azul arma fiesta de XV años para burlarse de Pumas y enciende la rivalidad: “Tu casa es mi casa”

La Máquina le arrebató el título del Clausura 2026 de la Liga Mx a los Auriazules en la cancha del estadio Olímpico Universitario en mayo

Una multitud de seguidores en una tribuna ondea banderas azules, blancas y rojas con el logo de una cruz azul.
La afición se burló de los Pumas por cumplir 15 años de sequía (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuatro meses más tarde, Cruz Azul regresará al Olímpico de Ciudad Universitaria donde conquistó su último campeonato de la Liga Mx frente a los Pumas de la Universidad Nacional de Autónoma de México (UNAM), que soñaron con romper una sequía de 15 años sin un título de la Primera División.

A días de la confrontación del Torneo Apertura 2026, la famosa Sangre Azul, porra oficial del Club Cruz Azul, subió un video en sus redes sociales donde simula una fiesta de XV años para mofarse de Pumas y su afición tras su último subcampeonato en la liga local.

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Incluso, la barra celeste le dejó un recado a los Universitarios que durante el 2025 aceptaron compartir el México 68 por las renovaciones al Monumental estadio Azteca para la Copa del Mundo. Sin embargo, sorpresivamente los directivos dejaron de pedir renta al Cruz Azul para alojar sus compromisos de local en CU.

La Máquina encontró cabida en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, aunque no por mucho tiempo, pues regresaron a la Ciudad de México para cerrar la campaña en el Coloso de Santa Úrsula y tener que meterse a Ciudad Universitaria en la vuelta de la final del Clausura 2026.

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Aquella casa donde Cruz Azul levantó la Copa de Campeones de la Concacaf en 2025 y que le dio el pase directo al próximo Mundial de Clubes del 2029, sería uno de los motivos principales por lo que Pumas de la UNAM dejó fuera a los celestes.

Personas con máscaras de conejos blancos y negros, vestidos formales y máscaras faciales caminan levantando los puños en un pasillo azul.
Los Universitarios no se han vuelto coronar tras 15 años de sequía en la Liga MX (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su gente se burló de los cruzazulinos por no contar con una casa exclusiva, pero los roles intercambiaron cuando el título se pinto de azul tras la victoria 1-2 y que produjo el grito de “en su estadio” por parte de los fanáticos de la Noria que asistieron a CU el domingo 24 de mayo.

Ahora la Sangre Azul calienta la rivalidad con Pumas al sentenciar que “tu casa es mi casa”, durante un video donde sus integrantes se burlan de la malaria de 15 años sin tocar un título de campeón en la Liga Mx desde el Clausura 2011 cuando derrotaron a Monarcas Morelia en Ciudad Universitaria.

Pumas, lo volviste a demostrar. A ti te vimos llorando cuando gané Concacaf. Esa es la primera vez que en tu cancha fui campeón y al principio del torneo tomaste una decisión: no nos dejaste jugar porque te daba temor y el destino nuevamente en tu cancha me hizo campeón. Ay, Pumas, te juro no te vas a olvidar. No nos rentaste la cancha y volvimos a campeonar. Ay, bebé, te juro, no te vas a olvidar. Te quedaste a ver la vuelta que de nuevo dio papá”, señaló la barra del Cruz Azul.

“No renovaron el contrato de “su” estadio y el destino nos hizo volver para hacerlo nuestro. Dos vueltas olímpicas después… creo que ya se puede decir: tu casa es mi casa. Felices XV, Pumas”, envió la Sangre Azul de cara al partido del fin de semana en Ciudad Universitario.

Varias personas celebran entre confeti blanco; una de ellas lleva una camiseta negra con la insignia de Cruz Azul y una máscara de cartón.
Aficionado usa el rostro de Rotondi, verdugo de Pumas en la final del Clausura 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el video de la Sangre Azul se observan a varios hombres con máscaras de conejo marchando detrás de dos quinceañeras: una de ella portó una capucha que lleva el escudo de Pumas pero en aparente tristeza y la otra chica presume el rostro de Adalberto Carrasquilla en llanto.

En varias tomas se observa cómo los aficionados bailan el vals resaltando un sujeto con una máscara de cartón de Rodolfo Rotondi, quien se convirtió en el verdugo de los Capitalinos al conseguir de media vuelta el gol del campeonato sobre el tiempo de compensación.

Cruz Azul sufriría tres bajas para enfrentar a Pumas UNAM

No todo son buenas noticias para el campeón Cruz Azul rumbo al encuentro ante los Pumas de la UNAM. De acuerdo a ciertos reportes desde la Noria, la Máquina jugaría sin tres de sus titulares: Gonzalo Piovi, José Paradela y el propio Rodolfo Rotondi.

Piovi no entrenó al parejo del grupo. Paradela de recupera de una molestia muscular con la mira puesta en el partido ante Pumas y Rotondi continúa con trabajos diferenciados mientras sigue el tratamiento por su molestia que lo ha dejado con poca actividad en esta campaña.

No obstante, el cuadro cementero recuperará al portero colombiano, Kevin Mier, y a los mexicanos: Emmanuel Ochoa, Rogelio González, Jeremy Márquez y Erik Lira tras comparecer con la Selección Nacional de Futbol para los juegos de la Fecha FIFA.

Será en los próximos días cuando el director técnico, Joel Huiqui, haga oficial su convocatoria para enfrentar a los Pumas de la UNAM y si tomará en cuenta a Gonzalo Piovi, José Paradela y Rodolfo Rotondi en el que muchos llaman el Clásico de la Obsesión.

Cruz Azul busca su victoria 31 jugando en Ciudad Universitaria

Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la jornada 11 del Apertura 2026 (REUTERS)
Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la jornada 11 del Apertura 2026 (REUTERS)

La Máquina Cementera suma 30 encuentros consecutivos sin derrota en el estadio Olímpico Universitario, una racha construida entre sus partidos como local en 2025 y sus visitas a los Pumas de la UNAM. El Cruz Azul busca su triunfo 31 después de conquistar el título de la Liga Mx a los Felinos.

Por su parte, la escuadra Auriazul busca su propia revancha para romper una racha de tres juegos sin ganar en el torneo, debido a la goliza sufrida en casa de las Chivas (3-0), el empate con Atlas FC (1-1) y el revés contra el Atlético San Luis (2-3) en la CDMX antes de frenar toda actividad para dar paso a los encuentros de la Fecha FIFA.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Pumas vs Cruz Azul?

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Players and referees line up before the match REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Players and referees line up before the match REUTERS/Henry Romero

La rivalidad entre Pumas y Cruz Azul cerrará los festejos de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. El platillo principal se jugará este domingo 11 de octubre en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Cruz Azul se localiza en la séptima posición de la tabla general con 16 unidades, fruto de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas. En cambio, los Pumas de la UNAM se encuentran en la duodécima posición con 12 puntos, producto de tres triunfos, tres igualadas y cuatro reveses.

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