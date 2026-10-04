Por qué no conviene usar el horno para guardar bandejas, moldes o sartenes: qué efectos puede tener en la cocción y qué revisar antes de encenderlo

El horno debe permanecer vacío antes de iniciar cualquier preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Usar el horno como lugar de guardado para bandejas, moldes o sartenes puede alterar la rutina de cocina y sumar riesgos evitables. La recomendación básica es mantener el interior del horno despejado antes de encenderlo.

La advertencia no se limita a los objetos inflamables. Una bandeja metálica olvidada quizá resista la temperatura. Pero puede interferir con el funcionamiento previsto del equipo y, sobre todo, facilitar que queden dentro elementos que no son aptos para el calor. La prevención empieza por revisar la cavidad antes de programar la cocción.

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Los recipientes con plástico o goma pueden dañarse al exponerse a temperaturas elevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los objetos olvidados pueden convertirse en riesgo de incendio

La National Fire Protection Association (NFPA) señala que dos tercios de los incendios domésticos vinculados a la cocina se iniciaron, en el promedio anual de 2020 a 2024, por la ignición de alimentos u otros materiales de cocina.

La entidad aconseja mantener los elementos combustibles alejados de las fuentes de calor y vigilar la preparación, en especial durante cocciones prolongadas.

Una bandeja adicional puede dificultar la circulación del aire caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, convertir el horno en un armario temporal añade un paso que puede olvidarse. Un recipiente con asas de plástico o goma, envases de alimentos, papel o utensilios no aptos para horno pueden dañarse al calentarse. En determinadas condiciones, los materiales combustibles también pueden prenderse.

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Una guía de prevención del estado de Nueva York recomienda expresamente no usar el horno para guardar objetos y comprobar que esté vacío antes de encenderlo.

Los hornos de convección necesitan espacio libre para distribuir el calor de manera uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bandeja extra puede afectar la circulación del calor

La especialista en electrodomésticos Jade Golding-Gault, explicó a Good Housekeeping que dejar fuentes, bandejas o sartenes dentro durante el uso puede restringir el flujo de aire y dificultar una distribución uniforme del calor. Según la experta, la consecuencia posible es una cocción irregular y una mayor exigencia del aparato.

El efecto depende del diseño del horno, ubicación y tamaño del objeto. En los modelos de convección, el ventilador mueve aire caliente dentro de la cavidad. Por eso, un elemento grande situado en la base podría obstaculizar esa circulación.

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La revisión de la cavidad ayuda a evitar descuidos antes del precalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), a través de ENERGY STAR, describe que los hornos de convección cocinan con mayor rapidez gracias a la circulación de aire caliente y la eficiencia de cocción es parámetro medible en estos equipos.

No hay una cifra universal que permita calcular cuánto consumo adicional provoca una bandeja olvidada en un horno doméstico. Influyen el modelo, temperatura, programa seleccionado, carga de comida y tiempo de funcionamiento.

Por esa razón, atribuir un aumento fijo en la factura eléctrica a esta práctica no resulta adecuado. Sí es razonable evitar obstáculos innecesarios para que el horno opere de acuerdo con las indicaciones de su fabricante.

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Los restos de alimentos y grasa deben limpiarse cuando el electrodoméstico está frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué conviene revisar antes de usar el horno

Una rutina breve ayuda a reducir los descuidos y a conservar el espacio destinado exclusivamente a la cocción:

Abrir el horno y retirar cualquier objeto antes de precalentar o seleccionar una función.

Comprobar que no haya envases, repasadores, guantes, utensilios ni recipientes con partes plásticas en el interior.

Consultar el manual del fabricante antes de colocar accesorios en la base o en las rejillas.

Limpiar restos de alimentos y grasa cuando el equipo esté frío, ya que también pueden convertirse en un factor de riesgo.

Usar temporizador en preparaciones largas y verificar el horno de forma periódica.

La supervisión resulta especialmente importante durante las cocciones prolongadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NFPA recomienda permanecer atento a la cocción. Si se produce un incendio en el horno, apagar el calor y mantener la puerta cerrada. Si el fuego no se controla de inmediato, la indicación es salir del hogar y llamar al servicio de emergencias local.

Golding-Gault también desaconsejó dejar una bandeja en el fondo como protección contra salpicaduras. Para quienes buscan una superficie que reúna residuos, la especialista mencionó los revestimientos reutilizables diseñados para horno. Aunque su uso exige verificar que sean compatibles con el modelo y seguir las instrucciones de la marca.

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La medida central, de todos modos, sigue siendo simple: antes de encender el horno, dejarlo vacío y libre de objetos ajenos a la cocción.