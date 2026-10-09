México

Dictan prisión preventiva a “El Tanque” del CJNG: será trasladado al Altiplano

La audiencia donde se determinará su vinculación a proceso se realizará el próximo 13 de octubre

(X @OHarfuch)
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Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, quien es señalado como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y líder de una red de huachicol sancionada por Estados Unidos.

El detenido será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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La resolución se dio a conocer tras una audiencia inicial celebrada este jueves en los juzgados federales de Almoloya de Juárez, a la que Cazarín Molina compareció por videoconferencia desde instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México. El operador del CJNG fue detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco.

Los cargos que enfrenta

El Tanque detenido en Jalisco
Foto: SSPC

La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a “El Tanque” cuatro delitos: delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos.

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La imputación se limitó a los hechos documentados en flagrancia durante su detención en Zapopan, sin incorporar por ahora los señalamientos que se le han hecho por homicidio, extorsión o robo de hidrocarburos que distintas autoridades le atribuyen desde hace años.

Según información de Milenio, el abogado de “El Tanque” intentó demostrar que los argumentos de la Fiscalía no eran suficientes para procesarlo. El juez, sin embargo, determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público sí bastaban para sostener que el detenido probablemente participó en los delitos que se le imputan, por lo que ordenó la prisión preventiva.

El juez otorgó un plazo de 144 horas para resolver la situación jurídica de fondo, por lo que la audiencia continuará el próximo 13 de octubre. En esa fecha se determinará si “El Tanque” queda formalmente vinculado a proceso por los delitos que le imputa la FGR.

La audiencia se realizó a puerta cerrada

(X @OHarfuch)
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Uno de los primeros puntos resueltos en la diligencia fue la solicitud del Ministerio Público Federal para restringir el acceso del público a la audiencia. La Fiscalía argumentó que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación incluyen información sensible sobre personas, domicilios y posibles vínculos de Cazarín Molina con otros integrantes del CJNG.

Aunque las audiencias penales son públicas por regla general en el sistema de justicia mexicano, el juez federal autorizó realizar la audiencia a puerta cerrada. La defensa de “El Tanque” no se opuso a la medida.

El traslado al penal del Altiplano está previsto para realizarse la madrugada de este viernes, de acuerdo con el dispositivo de seguridad contemplado por las autoridades federales.

FGR indagará supuestos nexos con Amílcar Olán, dice García Harfuch

Omar García Harfuch , titular de la SSPC, habló ante los medios de comunicación tras su comparecencia ante diputados. Crédito: Captura de Video
Omar García Harfuch , titular de la SSPC, habló ante los medios de comunicación tras su comparecencia ante diputados. Crédito: Captura de Video

Horas antes de conocerse la resolución judicial, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se refirió al caso durante una conferencia de prensa posterior a su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Ahí negó que existan investigaciones abiertas desde su dependencia contra el empresario Amílcar Olán por su presunta relación con “El Tanque”.

García Harfuch fue cuestionado sobre los audios difundidos por Latinus en los que se escucha a Amílcar Olán encargar a su hermano Luis Alberto asociarse con una célula del CJNG para frenar extorsiones contra proveedores de balasto del Tren Maya. El funcionario reconoció que esas grabaciones forman parte del expediente, pero aclaró que la detención de Cazarín Molina responde a una investigación distinta, abierta desde 2015 por su presunta participación en el derribo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional en Villa Purificación, Jalisco, cuando se intentó detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

“Lo único que tenemos también al momento es la grabación de la nota periodística, pero todo forma parte de las investigaciones correspondientes y será la propia Fiscalía General de la República quien determine quién más será investigado en este caso”, explicó García Harfuch.

“El Tanque”, uno de los hombres más cercanos al exlíder del CJNG, ascendió dentro de la estructura del grupo criminal hasta convertirse en jefe regional de Tabasco, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

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