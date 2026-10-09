México

Alfredo Adame enfrentará dos demandas más de Gustavo Adolfo Infante tras perder juicio por discriminación

De acuerdo con el periodista, Adame podría enfrentar una condena de hasta tres años de prisión

Gustavo Adolfo Infante en primer plano a color y Alfredo Adame en blanco y negro al fondo con dos cruces verdes marcadas
Gustavo Adolfo Infante ganó un juicio promovido contra Alfredo Adame por discriminación. (Infobae México)
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La batalla judicial entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante está lejos de terminar. Después de que un juez declarara culpable al actor por el delito de discriminación, el periodista de espectáculos anunció que prepara dos nuevas acciones legales en su contra, mientras se define la sentencia que deberá cumplir.

Ambos acudieron el jueves 8 de octubre ante las autoridades judiciales por el proceso relacionado con los comentarios que Adame realizó sobre la madre del conductor de De Primera Mano.

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Aunque el fallo fue favorable para Infante, el actor rechazó la resolución y adelantó que presentará una apelación.

Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante
(Fotos: Gettyimages)

Infante confirma sentencia a su favor

En entrevista telefónica con René Franco para el programa La Taquilla, Gustavo Adolfo Infante confirmó que el juez emitió un fallo condenatorio contra Alfredo Adame por discriminación.

Sin embargo, la pena todavía no ha sido determinada. La audiencia de individualización de sanciones quedó programada para el próximo 15 de octubre, a las 14:00 horas.

Según explicó el periodista, Adame podría enfrentar una condena de hasta tres años de prisión, aunque señaló que existiría la posibilidad de obtener beneficios legales para evitar permanecer encarcelado.

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Infante también sostuvo que la resolución dejaría al actor con antecedentes penales, una consecuencia cuyo alcance dependerá de la situación procesal y de los recursos legales que se presenten.

El enfrentamiento entre ambos se remonta a 2020, cuando surgieron desacuerdos relacionados con una entrevista a Diana Golden, expareja del actor. Desde entonces, la disputa ha incluido acusaciones públicas, denuncias y medidas judiciales.

En junio de 2024, Adame permaneció seis horas bajo arresto después de incumplir restricciones relacionadas con las agresiones verbales contra la madre del periodista.

Alfredo Adame viste una camisa blanca y gafas de perfil junto a un detector de metales y personal policial
Alfredo Adame e Infante acudieron el jueves 8 de octubre ante las autoridades judiciales por el proceso por presunta discriminación. (YouTube: Sale el Sol)

GAI adelanta dos nuevas demandas

El fallo por discriminación no será el último capítulo de esta disputa. Durante su conversación con René Franco, Infante confirmó que todavía pretende emprender dos acciones por daño moral, una relacionada con las afectaciones que atribuye a los comentarios contra su madre y otra por las expresiones dirigidas hacia él.

Además, manifestó su intención de solicitar una orden de restricción para impedir que Adame continúe refiriéndose públicamente a su persona.

Estas acciones se encuentran entre los siguientes pasos anunciados por el periodista y son independientes de la audiencia en la que se determinará la sanción por discriminación.

Alfredo Adame cuestiona fallo del juez

En entrevista con Ernesto Buitrón, Alfredo Adame expresó su inconformidad con la decisión judicial y aseguró que durante el proceso presentó pruebas para demostrar que nunca identificó directamente a la persona involucrada.

“Muy sorprendido de la decisión del juez”, declaró el actor, quien insistió en que no considera haber cometido el delito.

“No me, no me culpan de, por mentiroso, me culpan por discriminador”, afirmó.

Adame también rechazó que el fallo represente un motivo para retractarse de sus declaraciones. “Nada de qué arrepentirme, nada de qué agachar la cabeza, nada de absolutamente nada”, sostuvo.

Respecto a las posibles consecuencias, consideró que una eventual pena de prisión podría sustituirse por una multa o trabajo comunitario, aunque esa interpretación no constituye una resolución judicial.

Finalmente, confirmó que buscará impugnar la determinación: “Pero lo que sí te digo es que de entrada, este, va la, va la, este, la apelación, por supuesto”.

¿Cuándo dictarán sentencia contra Adame?

El próximo 15 de octubre será una fecha decisiva para Alfredo Adame: el tribunal deberá establecer la pena correspondiente por discriminación, mientras Gustavo Adolfo Infante prepara nuevas acciones legales que podrían prolongar el enfrentamiento judicial entre ambos.

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