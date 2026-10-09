Erika “La dinamita” Cruz, tía del Pitbull Cruz, toma postura ante el conflicto económico que involucra a su hermano

En entrevista con Infobae, la boxeadora Erika Cruz, conocida como "La dinamita", abordó el conflicto económico y legal que involucra a su hermano Isaac Cruz tras la ruptura de la relación de entrenamiento con su hijo Isaac "Pitbull" Cruz, la campeona mundial marcó distancia del conflicto familiar y está enfocada en su próxima pelea con el apoyo de su familia (César Márquez/ Infobae México)

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La nueva era en la carrera de Isaac El Pitbull Cruz con la dirección y entrenamiento de Eddy Reynoso, líder del Canelo Team, se vio manchada por el conflicto que afronta con su padre el señor Isaac Cruz. Luego de 17 años juntos, el papá del Pitbull exigió una compensación económica por los años que estuvo entrenando y preparando al boxeador capitalino para convertirse en campeón mundial.

El tema ya escaló hasta el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pues Isaac Cruz se acercó a Mauricio Sulaimán, presidente del consejo, para recibir ayuda y así lograr un acuerdo con el Pitbull. Esta situación ha generado que dentro de la familia Cruz se tomen posturas, tal fue el caso de Erika La Dinamita Cruz.

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En vísperas de la pelea que tendrá contra Isis La Emperatriz Vargas por el título Campeonato Latino peso supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (WBO por sus siglas en inglés), la Dinamita marcó distancia del conflicto que atraviesa la familia y tomó postura ante el conflicto que cada vez toma más atención mediática.

Erika Dinamita Cruz, hermana de Isaac Cruz, se distanció del conflicto que hay con el "Pitbull" Cruz (IG/@ dinamita_cruz// @team.cruz73)

¿Qué dijo Erika “La dinamita” Cruz del conflicto entre su hermano Isaac Cruz y su sobrino el “Pitbull” Cruz?

En una entrevista con Infobae México, Erika Cruz compartió su opinión sobre la situación que tiene confrontados a su hermano y su sobrino, y es que, a pesar de que el boxeo se convirtió en un oficio familiar, la pugilista lamentó que esté sucediendo esta disputa económica.

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Resaltó que el cariño a su familia es mucho más importante que cualquier problema económico, además, se mostró orgullosa de portar el apellido Cruz y que sea un referente arriba del cuadrilátero, pero marcó distancia del problema que afronta el Pitbull Cruz.

“Isaac es mi hermano, pero yo no me meto en la vida personal de nadie. Entonces, yo amo a toda mi familia, como te repito, orgullosa de ser Cruz, pero creo que cada quien tiene su vida, sus temas y pues yo me enfoco en lo mío y obviamente, pues él también”, compartió.

Por último, la gladiadora y campeona mundial no ignoró el lazo familiar con el papá del Pitbull y destacó que tiene su apoyo para salir vencedora en su próxima pelea. “Mi hermano Isaac también me echa porras, pues para que gane la pelea, ¿no?“.

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Erika Cruz vs Isis Vargas por el título del WBO

Las boxeadoras Erika Cruz e Isis Vargas realizan el frente a frente previo a su pelea por el Campeonato Latino de peso supergallo de la WBO. (César Márquez/ Infobae México)

Erika Dinamita Cruz e Isis La Emperatriz Vargas se enfrentarán el jueves 29 de octubre por el Campeonato Latino de peso supergallo de la World Boxing Organization (WBO). El combate reunirá a dos boxeadoras mexicanas con recorridos distintos dentro del deporte.

La pelea será el combate estelar de “El Regreso”, una función presentada por Rock Stable Boxing. El evento se llevará a cabo en el Foro San Rafael de la Ciudad de México, a partir de las 19:00 horas.

Cruz llegará al encuentro como excampeona mundial en dos divisiones, mientras que Vargas buscará transformar varios años de esfuerzo en la conquista de un campeonato internacional. La disputa por el título latino de la WBO pondrá en juego las experiencias y aspiraciones de ambas pugilistas.

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La promoción de la función resume el sentido del enfrentamiento con la frase: “Más que una pelea, es una historia que continúa”.

La boxeadora Erika Cruz posa junto a dos miembros de la Guardia Nacional antes de disputar el Campeonato Latino de peso supergallo. (César Márquez/ Infobae México)

Padre del “Pitbull” Cruz exige pago al CMB tras despido por parte de su hijo: cómo empezó el conflicto familiar

Isaac Pitbull Cruz y su padre, Don Isaac Cruz, mantienen un conflicto por la compensación que el exboxeador reclama por los 17 años de trabajo en la carrera de su hijo. La petición se presenta el martes 6 de octubre ante Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, durante el Martes de Café.

El boxeador busca continuar en la división superligero, con posibles enfrentamientos ante figuras de las categorías ligero y superligero. Entre los nombres mencionados aparece Ryan García, mientras que Cruz analiza su futuro después de noquear al puertorriqueño Néstor Bravo el 19 de septiembre de 2026.

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Don Isaac Cruz fue boxeador profesional entre 1991 y 2000. Disputó 26 combates, obtuvo 16 victorias y 10 derrotas, además de 14 triunfos por nocaut.

El expeleador pertenece a una familia relacionada con el boxeo: su padre, Memo Cruz, también compitió como profesional y venció a Pipino Isidro Cuevas en uno de sus combates. Don Isaac acompañó a su hijo desde sus primeras peleas hasta la conquista de un título mundial, antes de que el púgil se incorporara al equipo de Canelo Álvarez.

Durante el reclamo, Cruz Sr. sostuvo que el cambio de esquina dejó fuera el trabajo que realizó desde el inicio de la carrera del boxeador. No estableció una cantidad definitiva, pero consideró razonable recibir hasta 10% de las bolsas futuras de su hijo.

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Sulaimán escuchó la petición y señaló que el caso debe revisarse desde los ámbitos legal y familiar. La separación entre ambos no tiene una causa personal o deportiva precisa expuesta públicamente; el reclamo se concentra en las consecuencias económicas de quedar fuera del equipo.

*Con información de César Márquez