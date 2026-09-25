México

Receta de galletas de limón sin harina ni azúcar: receta fácil y rápida para un antojo dulce saludable

La base de almendra molida, limón y huevo ofrece una textura suave y ligeramente húmeda

Galletas horneadas con azúcar en polvo sobre un plato cerámico, un limón, un recipiente con ralladura y un tenedor en una mesa.
Un plato con galletas de limón espolvoreadas con azúcar en polvo descansa sobre una mesa de madera junto a un limón fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Crujientes por fuera, tiernas por dentro y con un aroma cítrico muy marcado, estas galletas de limón son perfectas para calmar un antojo dulce sin recurrir a la harina de trigo ni al azúcar blanco.

La base de almendra molida, limón y huevo ofrece una textura suave y ligeramente húmeda. Puedes acompañarlas con café, té o una infusión y prepararlas en menos de 30 minutos.

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Galletas horneadas sobre papel en una bandeja marrón, con frascos de vidrio, una cuchara y un bol al fondo.
Varias galletas caseras reposan sobre una bandeja junto a frascos de ingredientes y un recipiente de mezcla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de galletas de limón sin harina ni azúcar

Esta receta utiliza almendra molida en lugar de harina de trigo y eritritol para aportar dulzor sin azúcar añadido. La masa se mezcla en un único bol, se da forma a las galletas y se hornea hasta que los bordes quedan ligeramente dorados.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 12 minutos
  • Tiempo total: 27 minutos

Ingredientes

  1. 200 gramos de almendra molida
  2. 1 huevo
  3. Ralladura de 1 limón
  4. 2 cucharadas de zumo de limón
  5. 2 cucharadas de eritritol granulado
  6. 1 cucharada de aceite de coco derretido
  7. 1/2 cucharadita de levadura química
  8. 1 pizca de sal
  9. Aceite o papel vegetal para la bandeja

Cómo hacer galletas de limón sin harina ni azúcar, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo.
  2. Coloca la almendra molida, el eritritol, la levadura química y la sal en un bol.
  3. Añade la ralladura de limón. Ralla solo la parte amarilla de la piel para evitar el sabor amargo.
  4. Incorpora el huevo, el zumo de limón y el aceite de coco derretido.
  5. Mezcla con una espátula hasta obtener una masa húmeda y manejable.
  6. Deja reposar la masa durante 5 minutos. La almendra absorberá parte de la humedad y será más fácil formar las galletas.
  7. Divide la masa en 12 porciones. Forma bolas con las manos y aplástalas ligeramente.
  8. Coloca las galletas sobre una bandeja forrada con papel vegetal.
  9. Deja espacio entre cada unidad, ya que se expanden un poco durante la cocción.
  10. Hornea durante 10-12 minutos, hasta que los bordes estén dorados.
  11. Retira la bandeja y deja reposar las galletas durante 10 minutos antes de moverlas. Al salir del horno estarán blandas, pero se endurecerán al enfriarse.
Infografía con ilustraciones que explican los pasos de mezcla, formado, horneado y enfriado de galletas de limón en una rejilla.
Una infografía de Infobae detalla el proceso de preparación de galletas de limón sin harina ni azúcar mediante el uso de almendra molida y eritritol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 galletas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por galleta:

  • Calorías: 115 kcal
  • Proteínas: 3,5 gramos
  • Grasas: 9,5 gramos
  • Hidratos de carbono: 4 gramos
  • Fibra: 2 gramos
  • Azúcares añadidos: 0 gramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las galletas en una lata o recipiente hermético, a temperatura ambiente y lejos de la humedad.

Se conservan en buenas condiciones durante 3-4 días.

También puedes guardarlas en la nevera durante 5-6 días, aunque quedarán algo más firmes. Antes de servirlas, déjalas unos minutos a temperatura ambiente.

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