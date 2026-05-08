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¿Oscuro o blanco? Este es el chocolate que es menos dañino para la salud

Un postre que puede ser saludable si lo escoges bien

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Vista cercana de bolitas de chocolate y leche en una tabla de madera, algunas con cacao en polvo, otras con chispitas de colores y una con chocolate derretido.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de chocolate genera dudas sobre cuál opción resulta menos dañina para la salud. La comparación principal ocurre entre el oscuro y el blanco, ya que cada uno contiene ingredientes y procesos distintos. El tipo de cacao, la cantidad de azúcar y la presencia de grasas marcan la diferencia en los efectos que produce en el organismo.

El chocolate oscuro contiene mayor porcentaje de cacao y menos azúcar que el blanco. El chocolate blanco carece de pasta de cacao, se elabora con manteca de cacao, leche y azúcares añadidos. Estos factores alteran la respuesta metabólica y determinan qué tan recomendable es su consumo en una dieta regular.

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El chocolate oscuro tiene menos azúcares y mayor contenido de cacao

Chocolate oscuro artesanal semiabierto. Etiqueta en inglés "Artisan Dark CHOCOLATE" visible. Cuadrados de chocolate negro sobre madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal atributo del chocolate oscuro es el alto porcentaje de cacao. En la mayoría de las presentaciones, supera el 70 por ciento. Este tipo de chocolate aporta antioxidantes y compuestos que participan en la regulación de la presión arterial.

La presencia de fibra y minerales como el magnesio distingue al chocolate oscuro. El contenido calórico sigue siendo considerable, pero la cantidad de azúcar es menor en comparación con el chocolate blanco.

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El chocolate oscuro suele contener menos ingredientes artificiales. Por eso, quienes buscan una opción menos dañina, eligen presentaciones con alto contenido de cacao y bajo nivel de azúcares añadidos.

El chocolate blanco tiene más azúcar y grasas añadidas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate blanco no contiene pasta de cacao. Su base es la manteca de cacao, combinada con leche en polvo y azúcar refinada. El resultado es un producto más dulce y con mayor aporte de calorías vacías.

Este tipo de chocolate carece de los antioxidantes presentes en el cacao, por lo que su beneficio nutricional es menor. El consumo frecuente puede asociarse con el aumento de peso y el riesgo de padecer enfermedades metabólicas.

La textura y el sabor del chocolate blanco dependen de los aditivos. Algunos fabricantes incluyen aceites vegetales y saborizantes artificiales, lo que incrementa el perfil de grasas saturadas.

Elegir chocolate oscuro ayuda a reducir riesgos en la dieta

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre chocolate oscuro y blanco incide en la salud, sobre todo cuando el consumo es habitual. El chocolate oscuro, por su bajo contenido de azúcar y mayor concentración de cacao, reduce la carga glucémica y aporta micronutrientes.

El chocolate blanco, al carecer de pasta de cacao, se asocia más con el placer sensorial que con beneficios para la salud. Su consumo requiere moderación, sobre todo en personas con predisposición a enfermedades cardiovasculares o diabetes.

El balance depende de la cantidad y la frecuencia. Elegir productos con más de 70 por ciento de cacao y consumir porciones pequeñas permite disfrutar el sabor sin comprometer la salud.

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