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Pumas prepararía un homenaje a Hugo Sánchez por los 50 años de su debut: fecha, rival y todos los detalles

El ídolo universitario ganó dos Ligas como jugador, fue campeón de goleo y conquistó cinco trofeos Pichichi entre Atlético de Madrid y Real Madrid

Hugo Sánchez
Tras visitar Cantera, el Club Universidad Nacional prepararía una ceremonia especial en el Estadio Olímpico Universitario para conmemorar la carrera del Niño de Oro que inició en 1976. (Jovani Pérez)
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Antes de conquistar España, levantar títulos, Pichichis y convertirse en, para muchos, el mejor futbolista mexicano de la historia, Hugo Sánchez fue un joven delantero que encontró en Pumas su primer paso hacia el profesionalismo.

Ahora, casi medio siglo después y en visperas del partido contra Cruz Azul, el Club Universidad Nacional alistaría un reconocimiento para recordar la carrera que lo llevó de Cantera a los grandes escenarios de Europa y reunirlo con el rival que estuvo presente en su primer capítulo profesional.

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La desafortunada historia del sobrino de Hugo Sánchez, que también jugó en los Pumas y en la selección mexicana (Foto: Cuartoscuro)
El Pentapichichi conquistó el histórico bicampeonato de Liga MX como director técnico del conjunto universitario en 2004. (Foto: Cuartoscuro)

La ceremonia buscaría reunir la memoria de su debut, su etapa ganadora como jugador y el regreso que años después lo convirtió en bicampeón desde el banquillo universitario.

Ciudad Universitaria se alista para reencontrar al “Pentapichichi” con el partido que inició su historia

De acuerdo con fuentes cercanas al club, la ceremonia tendría una coincidencia que conecta dos generaciones de Pumas. Hugo debutó ante Tigres UANL el 23 de octubre de 1976, y el calendario volvería a poner a los de San Nicolás de los Garza frente al equipo universitario:

  • Hugo Sánchez recibiría el homenaje en el Estadio Olímpico Universitario, donde construyó una parte central de su trayectoria como futbolista y entrenador.
  • El evento ocurriría antes o durante el encuentro, aunque todavía no se conocen las actividades que prepararían para la ocasión.
  • La celebración se realizaría un día después del aniversario exacto de su estreno. El calendario permitiría que la afición universitaria recuerde el comienzo de una carrera que después lo llevó al Atlético de Madrid y el Real Madrid.
  • El rival también tiene un peso especial. El delantero entró de cambio ante Tigres en el Volcán Universitario, bajo el mando del técnico húngaro Jorge Marik.
  • Aquel partido terminó con triunfo de Pumas por 1-0, gracias a una anotación de Evanivaldo Castro “Cabinho”.
  • Sánchez ingresó en sustitución del brasileño José Geraldo Cándido.
Pumas alistaría un reconocimiento a Hugo Sánchez en el Estadio Olímpico Universitario en el marco de su partido frente a Tigres UANL. REUTERS/Eloisa Sanchez
Pumas alistaría un reconocimiento a Hugo Sánchez en el Estadio Olímpico Universitario en el marco de su partido frente a Tigres UANL. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la presencia de Tigres no sería un detalle menor. El homenaje uniría el origen del “Niño de Oro” con el presente de Pumas en un partido que tendría carga deportiva y memoria para los seguidores auriazules.

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La visita del bicampeón a Cantera alimenta las versiones sobre la ceremonia

El exdelantero volvió recientemente a las instalaciones de Cantera y dejó un mensaje especial para los jugadores. La imagen apareció en una pizarra del vestidor y fue difundida por Odín Patiño, entrenador de porteros del primer equipo.

  • Hugo escribió: “Pumas, el equipo más grande de México. ¡Que te lo digo yo!”. El mensaje apareció poco antes de los reportes sobre el homenaje que prepararía el club.
  • La visita ocurre en una semana marcada por partidos de alta exigencia. El equipo se prepara para enfrentar a Cruz Azul tras la final perdida, mientras el reconocimiento al “Pentapichichi” tomaría forma rumbo al duelo contra Tigres.
  • Sánchez conoce el vestidor desde dos lugares distintos. Primero lo hizo como delantero surgido de la Cantera. Años después volvió como director técnico y llevó a Pumas a ganar el histórico bicampeonato de 2004.
Hugo Sánchez visitó recientemente las instalaciones de Cantera y dejó un mensaje motivacional en el vestidor del primer equipo. (Instagram/ @odinpat1)
Hugo Sánchez visitó recientemente las instalaciones de Cantera y dejó un mensaje motivacional en el vestidor del primer equipo. (Instagram/ @odinpat1)

El regreso del “Niño de Oro” a Cantera deja una imagen que conecta al actual plantel con una de las figuras que más títulos e historia dejó en la institución. La ceremonia del 24 de octubre podría extender ese encuentro ante los aficionados en CU.

El debut de 1976 con Pumas abrió una carrera que llevó a Hugo Sánchez a Europa

Hugo llegó al primer equipo de Pumas cuando tenía 18 años. Su aparición ante Tigres fue el punto de partida de una etapa que incluyó campeonatos, goles y una histórica salida a Europa que cambió la dimensión de su carrera.

  • En su primera temporada, Pumas ganó la 1976-77, el primer título de Liga en la historia del club. Sánchez formó parte de aquel plantel que puso la primera estrella en el escudo universitario.
  • El delantero anotó su primer gol en Primera División el 27 de marzo de 1977, durante un Clásico Capitalino ante América en el Estadio Azteca. Ese tanto abrió una cuenta que creció durante sus años en Universidad.
  • Sánchez ganó un segundo campeonato de Liga con Pumas en la temporada 1980-81.
  • También compartió el título de goleo de la campaña 1978-79 con Cabinho, luego de marcar 26 anotaciones.
  • Su paso como jugador terminó antes de emigrar al Atlético de Madrid. En España ganó cinco trofeos Pichichi: uno con el equipo colchonero y cuatro consecutivos con Real Madrid.
Hugo Sánchez pumas (Foto: Twitter@Fundacion_UNAM)
El histórico delantero mexicano formó parte del plantel que consiguió el primer campeonato de Liga en la historia de Pumas durante la temporada 1976-77. (FX/ @Fundacion_UNAM)

Si el homenaje se concreta, Hugo Sánchez volverá a Ciudad Universitaria no sólo como el exdelantero que salió de Cantera para triunfar en Europa.

Regresaría al lugar donde aprendió a cargar la playera auriazul, frente al rival que vio sus primeros minutos y ante una afición que 50 años después siempre mantiene vivo su nombre y las épocas que marcó en Pumas.

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