México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de octubre? Marcha lenta en las Líneas 2, 3, 4, 5 y B por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

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11:30 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Se pide tomar previsiones.

11:00 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este viernes.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 05:00 horas, por su parte, el servicio de Metrobús CDMX también empezó a dar servicio a las 04:30 horas de este viernes 9 de octubre.

Ambos transportes forman parte de las dos principales redes de movilidad en la Ciudad de México, podrás seguir en vivo las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del STC Metro, así como de las 7 líneas que componen el Metrobús CDMX.

Metro CDMX inicio de operaciones Metro Rosario
Metro CDMX inicio de operaciones Metro Rosario (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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