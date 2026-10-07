Cinco movimientos para recuperar la movilidad de cadera después de estar sentado por horas

Consecuencias de permanecer sentado en la cadera y presenta tres ejercicios para contrarrestar la rigidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La rigidez de cadera tras muchas horas sentado puede aliviarse con cinco movimientos que combinan estiramiento, activación y fortalecimiento.

Están orientados a trabajadores de oficina, conductores, estudiantes y cualquier persona que permanece tiempo prolongado en una silla.

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La práctica debe ser regular, sin rebotes y dentro de un rango que no cause dolor, porque el sedentarismo acorta los flexores de la cadera y reduce la libertad de movimiento.

La Universidad de Harvard, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, el Hospital for Special Surgery y la American Academy of Orthopaedic Surgeons coinciden en un punto: recuperar la movilidad exige estirar la parte anterior y posterior de la cadera, activar los glúteos y cambiar de postura a lo largo del día.

La Universidad de Harvard vincula el sedentarismo con flexores de cadera acortados

Permanecer sentado mantiene las caderas en flexión durante períodos prolongados. Según la Universidad de Harvard, esa posición favorece que los flexores de la cadera se tensen y acorten, una situación asociada con rigidez y molestias.

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Estos músculos se ubican en la parte superior de los muslos, debajo de los huesos de la cadera. Mayo Clinic explica que permiten elevar las rodillas y flexionar la cintura, dos acciones necesarias para caminar, subir escaleras o levantarse de una silla.

El efecto no se limita a la cara anterior de la cadera. El Hospital for Special Surgery señala que la falta de movimiento suele acompañarse de debilidad en glúteos y músculos del tronco, lo que puede alterar el control de la pelvis y aumentar la carga sobre la zona lumbar.

La respuesta no consiste únicamente en estirar. Las instituciones consultadas proponen una secuencia que combine elongación de flexores, movilidad de glúteos y rotadores de la cadera, además de ejercicios que fortalezcan la musculatura posterior.

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Permanecer sentado mantiene las caderas en flexión durante períodos prolongados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic recomienda el estiramiento arrodillado para la parte anterior de la cadera

El primer movimiento es el estiramiento arrodillado de los flexores de cadera. Es una alternativa directa para quienes sienten tirantez en la ingle o en la parte frontal del muslo después de una jornada sentados.

La persona debe apoyar una rodilla sobre una superficie acolchada y adelantar la pierna contraria, con el pie plano en el suelo. La rodilla adelantada queda flexionada y el tronco debe mantenerse erguido.

Mayo Clinic aconseja colocar una mano sobre la pierna delantera para ganar estabilidad y la otra sobre la cadera de la pierna atrasada. Esa posición ayuda a evitar que el movimiento se desplace hacia la zona lumbar.

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Después, hay que llevar el peso hacia delante de forma suave hasta percibir un tirón leve en el muslo y la cadera de la pierna que permanece atrás. La espalda debe seguir recta y los músculos abdominales tienen que permanecer activos.

El Hospital for Special Surgery suma un detalle técnico: conviene contraer el glúteo de la pierna apoyada y realizar una leve basculación de la pelvis hacia delante antes de avanzar. Esa acción dirige mejor el estiramiento hacia el flexor de la cadera.

La postura puede mantenerse durante 30 segundos por lado, según Mayo Clinic. El Hospital for Special Surgery propone repetirla tres veces y practicarla, como mínimo, dos veces al día en personas con rigidez marcada.

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El primer movimiento es el estiramiento arrodillado de los flexores de cadera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Harvard propone estiramientos supinos para flexores y glúteos

El segundo movimiento se realiza tumbado boca arriba. Esta modalidad puede resultar útil para quienes tienen dificultades para arrodillarse o prefieren trabajar con la espalda apoyada sobre el suelo.

La Universidad de Harvard describe una variante en la que una rodilla se acerca hacia el pecho mientras la otra pierna permanece extendida y presiona el suelo con el muslo y la pantorrilla. Así, una cadera entra en flexión y la otra trabaja la extensión.

La persona debe sujetar la pierna flexionada por detrás de la rodilla y acercarla con suavidad. El pie de la pierna extendida puede apuntar hacia arriba para mantener la activación.

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El objetivo es sentir el estiramiento en la parte anterior de la cadera de la pierna larga, sin levantar la espalda del suelo. Luego corresponde cambiar de lado.

La American Academy of Orthopaedic Surgeons también incluye el ejercicio de rodilla al pecho para movilizar la cadera y estirar la musculatura glútea. En esa versión, la rodilla se lleva hacia el pecho mientras la otra pierna permanece larga sobre el suelo.

Este tipo de trabajo permite movilizar la articulación desde una base estable. Además, puede ayudar a identificar diferencias de rigidez entre ambos lados sin exigir equilibrio ni una gran amplitud inicial.

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La persona debe sujetar la pierna flexionada por detrás de la rodilla y acercarla con suavidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic destaca el puente de glúteos como activación posterior

El tercer movimiento no es un estiramiento: es el puente de glúteos. Cleveland Clinic lo recomienda porque fortalece la parte inferior del cuerpo, favorece la estabilidad de la cadera y ayuda a contrarrestar los efectos de permanecer sentado.

Para hacerlo, hay que tumbarse boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Los pies deben quedar separados aproximadamente a la anchura de la cadera.

Desde esa posición, la persona aprieta los glúteos y eleva la pelvis hasta formar una línea relativamente recta entre hombros, caderas y rodillas. El impulso debe surgir de los glúteos, no de una extensión excesiva de la zona lumbar.

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Cleveland Clinic plantea sostener el puente durante varias respiraciones antes de descender de manera controlada. El Hospital for Special Surgery añade que el tronco debe mantenerse estable durante todo el recorrido.

El ejercicio recupera un patrón que el cuerpo utiliza para caminar, subir escaleras, incorporarse desde una silla o girar en la cama. La activación de los glúteos complementa el trabajo sobre los flexores, que suelen quedar acortados por la posición sentada.

Quienes ya toleren la variante básica pueden avanzar hacia el puente a una pierna, descrito por el Hospital for Special Surgery. Esa progresión requiere más control de la pelvis y no debería realizarse si provoca dolor o pérdida de alineación.

El tercer movimiento no es un estiramiento: es el puente de glúteos. Cleveland Clinic lo recomienda porque fortalece la parte inferior del cuerpo, favorece la estabilidad de la cadera y ayuda a contrarrestar los efectos de permanecer sentado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hospital for Special Surgery incluye la figura cuatro para glúteos profundos

El cuarto movimiento es el estiramiento figura cuatro, que se dirige a la zona de los glúteos y al piriforme. Puede realizarse sentado en una silla o tumbado boca arriba.

En la versión supina del Hospital for Special Surgery, la persona se acuesta con las rodillas flexionadas y los pies apoyados. Después coloca el tobillo de una pierna sobre el muslo de la otra, justo por encima de la rodilla.

Las manos sujetan el muslo de la pierna que permanece apoyada y lo acercan hacia el pecho. La sensación debe concentrarse en el glúteo de la pierna cruzada, sin dolor en la rodilla ni en la articulación de la cadera.

Cleveland Clinic propone una adaptación para la oficina. Sentado con ambos pies en el suelo, se cruza un tobillo sobre el muslo contrario y se inclina el torso hacia delante desde las caderas, con la columna recta.

La institución recomienda sostener la postura entre 20 y 30 segundos y respirar de forma relajada. Si la posición resulta incómoda, no conviene presionar la rodilla hacia abajo ni forzar el rango de movimiento.

Este movimiento permite trabajar la rotación externa de la cadera y liberar la sensación de tensión en la región posterior. Puede integrarse en pausas breves sin necesidad de acostarse ni utilizar equipamiento.

El cuarto movimiento es el estiramiento figura cuatro, que se dirige a la zona de los glúteos y al piriforme. Puede realizarse sentado en una silla o tumbado boca arriba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic advierte que el 90/90 requiere una progresión cuidadosa

El quinto movimiento es el estiramiento 90/90, orientado a mejorar la rotación interna y externa de la cadera. Cleveland Clinic explica que una pierna queda delante del cuerpo con la rodilla flexionada y la otra se ubica hacia un costado, también con la rodilla doblada.

El nombre alude a los ángulos aproximados de ambas rodillas. El tronco debe permanecer erguido y las caderas tienen que apoyarse dentro de las posibilidades de cada persona.

El Hospital for Special Surgery sugiere inclinar el pecho hacia delante solo si se mantiene la espalda recta y no se pierde el contacto de la pelvis con el suelo. La intensidad debe ser gradual.

Cleveland Clinic recomienda mantener esta postura entre 20 y 60 segundos antes de cambiar de lado. También existen variantes dinámicas que alternan las rodillas de un lado al otro, aunque requieren mayor control.

Este movimiento no es apropiado para todas las personas. Cleveland Clinic advierte que quienes tengan pinzamiento de cadera o prótesis de cadera o rodilla deben evitarlo, y señala que un dolor persistente o una sensación de pinzamiento obligan a detener el ejercicio y consultar a un profesional.

El quinto movimiento es el estiramiento 90/90, orientado a mejorar la rotación interna y externa de la cadera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Academy of Orthopaedic Surgeons aconseja pausas y atención al dolor

La frecuencia importa tanto como la técnica. El Hospital for Special Surgery aconseja levantarse y cambiar de posición cada 30 a 45 minutos para caminar o realizar un estiramiento breve.

Mayo Clinic recomienda evitar los rebotes, respirar durante cada postura y detenerse si aparece dolor. Un estiramiento debe producir una tensión tolerable, no una molestia intensa.

La American Academy of Orthopaedic Surgeons propone realizar una actividad suave antes de estirar, como caminar durante cinco a diez minutos. También aconseja consultar a un médico o fisioterapeuta si el dolor aparece durante los ejercicios o persiste fuera de ellos.

El estiramiento arrodillado, los movimientos supinos, el puente de glúteos, la figura cuatro y el 90/90 cubren extensión, flexión y rotación de cadera.

Practicados de forma regular y con técnica controlada, pueden ayudar a recuperar parte de la movilidad que se pierde después de permanecer sentado durante horas.