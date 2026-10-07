Desmantelan narcolaboratorio y confiscan más de 900 kilos de droga en California: hay 5 mexicanos detenidos. DEA San Francisco

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La Administración de Control de Drogas (DEA) desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina en una zona rural del Valle Central de California. El operativo terminó con la detención de cinco personas originarias de Sinaloa, México.

La acción se dio como parte de una indagatoria por narcotráfico. Agentes de la oficina de la DEA en San Francisco trabajaron junto a autoridades de los condados de Kern y San Bernardino para localizar el sitio y decomisar más de 900 kilogramos de narcóticos.

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La DEA incautó cerca de 970 kilos de droga entre metanfetamina sólida y líquida, además de armas de fuego y dinero en efectivo.

La investigación combinó recursos federales y locales. La coordinación entre la oficina de San Francisco de la DEA y los departamentos de los condados de Kern y San Bernardino permitió ubicar el inmueble donde operaba el laboratorio y ejecutar la intervención.

Los detenidos y el lugar del hallazgo

La DEA confirmó que los cinco arrestados son originarios del estado mexicano de Sinaloa. Los detenidos son Alexander López García, de 27 años; Miguel Ángel Vaal, de 37; Juan Daniel Castro, de 24; Andrea Gamino, de 33, y Clarisel Guillén, de 21.

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Las autoridades no precisaron detalles adicionales sobre el rol específico de cada uno dentro de la operación del laboratorio.

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El laboratorio operaba dentro de una vivienda ubicada en un vecindario rural desértico del Valle Central. La propiedad se encontraba deshabitada al momento del hallazgo y usaba lienzos de tela a modo de cortinas, lo que sugiere condiciones precarias de ocupación.

En el interior del inmueble, los agentes hallaron al menos tres congeladores, cacerolas de peltre y tanques de gas. También se encontraron hieleras, cubetas y tambos donde se almacenaba el narcótico, elementos que las autoridades asociaron directamente con el proceso de conversión de la droga.

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El decomiso y los riesgos químicos

En total, las autoridades incautaron 260 kilos de metanfetamina y 710 kilos de esta misma droga en estado líquido. La cifra combinada supera los 900 kilogramos, equivalentes a más de 2 mil libras, según el reporte de la DEA.

Esta distinción entre droga sólida y líquida resulta relevante para entender el tipo de instalación hallada: se trataba de un laboratorio de conversión, es decir, un sitio donde la metanfetamina en estado líquido se transforma en su forma sólida o cristalizada para su distribución final.

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Además de la droga, se confiscaron tres armas de fuego y miles de dólares en efectivo durante el operativo. Estos elementos fueron parte del material decomisado junto con los narcóticos en el momento de la intervención.

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La gran cantidad de químicos peligrosos hallados en el sitio obligó a la intervención de la Unidad de Materiales Peligrosos (Hazmat) del Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino. Esta unidad especializada asistió al personal del laboratorio de la DEA para procesar con seguridad la instalación, calificada por las autoridades como un sitio peligroso e insalubre debido a la presencia de sustancias químicas desconocidas en grandes cantidades.

Un segundo operativo reciente en la región

El hallazgo en el Valle Central no es un hecho aislado dentro de la actividad reciente de la DEA en el centro de California. Un mes antes, agentes de la agencia habían desmantelado otro presunto laboratorio en una operación separada en el condado de Tulare, ubicado al sur de Fresno.

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En aquella intervención, realizada el 11 de septiembre, se incautaron cerca de 45 kilos de cristal de metanfetamina. También se decomisaron cientos de galones de metanfetamina en estado líquido y 600 mil dólares en efectivo.

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Tres personas procedentes de México fueron acusadas en relación con ese operativo del condado de Tulare, de acuerdo con la información difundida por la DEA. El caso guarda similitudes con el hallazgo más reciente en Kern y San Bernardino, tanto por el tipo de droga incautada como por el origen mexicano de los detenidos.

La sucesión de estos dos casos en semanas recientes refleja una intensificación de la actividad de laboratorios de conversión de metanfetamina en distintos puntos del Valle Central californiano. Ambos operativos compartieron la presencia de droga en estado líquido junto con su forma sólida, un patrón que las autoridades han identificado en más de una ocasión en la región durante el último mes.

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