Alexis Vega es captado en acalorada discusión con un automovilista en un estacionamiento

Un video mostró al capitán de los Diablos Rojos en un cruce verbal con un conductor, en un episodio que se suma a la polémica por su futuro con la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

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La Fecha FIFA situó a Alexis Vega lejos de la cancha, pero no del foco público. En las últimas horas, un video mostró al capitán del Toluca FC en una discusión con un automovilista dentro de un estacionamiento de Metepec, Estado de México.

La escena dura poco más de 30 segundos y retrata un intercambio de reclamos por la ubicación de uno de los vehículos.

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Un video difundido en redes muestra al capitán del Toluca FC, Alexis Vega, en una discusión con un automovilista en un estacionamiento de Metepec. REUTERS/Eloisa Sanchez

El episodio habría ocurrido por la noche del lunes 5 de octubre y no pasó a una agresión física; hasta este martes 6 de octubre, Vega y Toluca no habían emitido una postura pública.

El reclamo en un estacionamiento llevó a Alexis Vega a una nueva polémica

De acuerdo con las imágenes difundidas, el desacuerdo habría comenzado por la posición de uno de los automóviles en el estacionamiento.

Las versiones sostienen que al jugador le pidieron retirar su vehículo porque presuntamente impedía el paso, aunque las imágenes no muestran el momento en el que empezó el reclamo.

Alexis Vega aparece con una sudadera blanca y una botella de agua mientras conversa con el conductor de otro auto. El hombre se mantiene dentro de su vehículo a lo largo de la grabación.

El delantero cuestiona la forma en que le habrían pedido mover el automóvil y sostiene que recibió insultos antes de que ambos comenzaran a intercambiar reproches.

La tensión sube durante el cruce y el automovilista le reclama al futbolista que sea “hombrecito” .

Hacia el cierre, el conductor propone que se retiren juntos. Vega responde que se vaya primero: “Váyase usted primero”, antes de alejarse en dirección contraria.

El altercado ocurrió en el municipio de Metepec, donde el atacante inauguró en septiembre su restaurante Las Más Vega. (Instagram/ @alexisvega.9)

La secuencia se corta sin que ninguno de los dos vuelva a acercarse al otro vehículo. Lo que queda en pantalla es un cruce breve, marcado por los reclamos y las versiones opuestas sobre el lugar donde estaba estacionado el automóvil de Alexis Vega.

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Toluca no ha comunicado sanciones por el episodio en Metepec

La circulación del material abrió preguntas sobre una eventual reacción de Toluca, aunque el club no ha informado una sanción, una investigación interna ni una decisión sobre la disponibilidad del jugador para el siguiente compromiso.

Algunas publicaciones plantearon posibles multas económicas o una ausencia de Alexis ante Tigres UANL , pero ninguna de esas hipótesis cuenta con una confirmación pública de la institución.

La cifra de 500 mil pesos aparece en algunos reportes y se relaciona con una sanción que Vega recibió en Chivas en 2023 .

El equipo de Antonio Mohamed tiene previsto visitar a Tigres el viernes 9 de octubre . Hasta este momento, no se ha informado si el episodio tendría alguna consecuencia en la convocatoria.

La discusión ocurrió en Metepec, municipio donde Vega inauguró en septiembre el restaurante Las Más Vega.

Toluca se medirá a Tigres en la siguiente jornada de la Liga MX, pero el club no ha informado sobre sanciones ni investigaciones internas para el delantero. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por ahora, el video quedó como un episodio aislado fuera de la rutina deportiva de los Diablos Rojos. La mirada apunta al viaje ante los felinos, donde la convocatoria de Alexis Vega mostrará si el club decide dar por cerrado el asunto o si toma alguna medida interna.

Las dudas con la Selección Mexicana ya tenían a Vega bajo atención

El video surgió poco después de que el atacante hablara sobre su futuro con el Tri. El 26 de septiembre, luego de marcar dos goles en el empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul, Alexis dijo que evaluaba su continuidad en el representativo nacional.

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El delantero explicó que esa reflexión se relacionaba con la escasa participación que tuvo durante el Mundial de 2026 . Aclaró que su malestar era personal y no contra el cuerpo técnico.

Durante sus declaraciones posteriores al partido, Vega expresó que seguía valorando su futuro y resumió su postura con una frase que dejó abierta la decisión: “Estoy viendo si sigo en la Selección o no” .

Rafael Márquez aseguró después que desconocía la intención del jugador de alejarse del equipo nacional. El seleccionador explicó que decidió no convocarlo en esa Fecha FIFA porque ya conoce de lo que es capaz.

Jugadores como Orbelín Pineda pidieron respetar la resolución que tome su compañero tras no figurar en la primera lista de Márquez.

Alexis Vega evalúa su continuidad en la Selección Mexicana tras expresar malestar por su reducida participación en el Mundial de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Por ahora, Alexis Vega no confirmó si continuará en la Selección Mexicana ni fijó una postura sobre la discusión en Metepec. Entre el video que circuló fuera de la cancha y la decisión que mantiene pendiente con el Tri, el delantero llega a los próximos días rodeado de tensión.