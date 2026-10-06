Toro Fernández desconsolado por el fallecimiento de pequeño fan de Cruz Azul: “Gracias por elegirme como tu ídolo”

Gabriel "Toro" Fernández celebra tras anotar uno de sus dos goles en el partido que Cruz Azul empató ante Toluca en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

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Gabriel Toro Fernández conmovió a miles de fanáticos del Cruz Azul por cumplir una promesa que se transformó en el momento más especial para Ricky, un pequeño seguidor de la Máquina que anhelo conocer a su ídolo en La Noria antes de ingresar a un tratamiento de cuidados paliativos a finales de septiembre.

A través de un video compartido por la página oficial de la ambulancia de los deseos, se observa a Ricky en camilla camino al Centro de Alto Rendimiento Cruz Azul para conocer al Toro Fernández y expresarle su deseo que se hizo realidad cuatro días después.

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“Quería decirte que me dedicaras un gol”, le pidió Ricky a Gabriel Fernández visiblemente sensibilizado. “Te prometo que si llego hacer un gol, te dedico el festejo para que estés ahí pendiente. Nos alegra que estás acá con nosotros, dijo el jugador de Cruz Azul.

Gabriel Fernández dedicó el gol a Ricky frente al Toluca FC

Para que Ricky se diera cuenta del detalle prometido por el Toro Fernández, el uruguayo utilizó sus dedos: pulgar e índice para formar la letra ‘R’, de Ricky, quien seguramente se alegró de ver el gol de su más grande ídolo y con dedicatoria especial para su fan número 1.

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El momento que tocó los corazones de la afición celeste ocurrió el sábado 26 de septiembre, tras cuatro días de la visita de Ricky en La Noria.

El campeón Cruz Azul recibió en el estadio Azteca a los Diablos Rojos del Toluca FC, con Gabriel Fernández como figura tras convertir dos goles de cabeza y cada anotación estuvo dedicada a Ricky, el pequeño aficionado que le pidió ese deseo.

Le dedicó el gol a Ricky, aficionado de 15 años que le pidió que le dedicara su gol (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Gracias Toro (Fernández) por ser parte de su sueño y regalarle a Ricky un recuerdo para toda la vida”, agradeció la ambulancia de los deseos al jugador de Cruz Azul, dado que ese gesto dejó un recuerdo que permanecerá para siempre

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Toro Fernández lamenta el fallecimiento de Ricky, fan a quien le dedicó su gol más reciente con Cruz Azul

El futbolista se despidió de su fan número 1 en una historia de Instagram (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gabriel Mathias Fernández expresó su felicidad y emoción por haber cumplido la promesa que le hizo a Ricky, antes de enterarse de que había fallecido. En su vigente historia de Instagram, compartió un sentido mensaje de despedida para su fan número 1.

“Ricky, hoy me enteré de tu partida y me duele mucho. Gracias por elegirme como tu ídolo y darme la oportunidad de compartir ese momento contigo”, expresó el delantero recordando aquel encuentro emotivo desde el Centro de Alto Rendimiento Cuz Azul.

“Me pediste que, si hacía un gol, lo festejara para vos. Pude cumplirte esa promesa y ese festejo siempre va a tener un lugar especial en mi corazón. Te mando un abrazo enorme a tu familia y le pido a Dios que les dé fuerza y consuelo”. añadió Gabriel Fernández.

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Por otro lado, la ambulancia de los deseos envió un lindo mensaje para recordar la memoria de Ricky. “Hay recuerdos que el tiempo no puede borrar”, dice el titular que acompañan con varias fotografías junto a Gabriel Fernández y el resto del primer equipo de Cruz Azul desde La Noria.

“Hoy elegimos recordar a Ricky así: sonriendo, cumpliendo sus sueños y rodeado del cariño de su familia y de todas las personas que hicieron posible cada momento. Estas fotografías guardan mucho más que un día especial. Guardan su emoción al conocer al equipo de su vida, la alegría de recibir la playera de su ídolo y la felicidad de saber que una promesa hecha con el corazón se había cumplido”, expresó la ambulancia de los deseos.

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“Ricky nos dejó una huella que permanecerá para siempre. Su historia nos recuerda que el valor de un deseo no está únicamente en hacerlo realidad, sino en la fuerza, la esperanza y los recuerdos que puede regalar”.

Gracias, Ricky, por permitirnos ser parte de tu historia. Tu sonrisa continuará acompañándonos en cada deseo que cumplamos y en cada niño al que logremos llegar a tiempo. Descansa en paz, pequeño gran guerrero", finaliza su mensaje.

Cruz Azul despide con pesar a Ricky

El campeón Cruz Azul lamentó profundamente el fallecimiento de Ricky y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos. “Deseamos que tu familia encuentre pronta resignación y mucha fuerza. Te mandamos un abrazo hasta el cielo”, publicó la Máquina.

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Asimismo, añadieron una fotografía del festejo del Toro Fernández en el Azteca para recordar a Ricky. “Hasta el cielo”. Por su parte, la afición celeste manifestó su tristeza y envió condolencias a los seres queridos de Ricky.

“Descansa en paz Ricky, pronta resignación para su familia. Pudiste ver los goles del Toro. Grande Ricky, ten un buen viaje querido aficionado de la Máquina, dónde vas ya no hay dolor ni sufrimiento, serás un ángel más para el equipo”, “un ángel más en el cielo para que se vea más celeste”, “Gracias por cumplir su sueño, Toro”, dicen los mensajes de la fanaticada.

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Cruz Azul visitará a Pumas después de vencerlos en la final

La Máquina Cementera de la Cruz Azul tiene una cita importante el domingo 11 de octubre cuando se vuelva a encontrar a los Pumas de la UNAM, en el estadio Olímpico tras ser finalistas del último Torneo Clausura 2026 de la Liga Mx.

Los dirigidos por Joel Huiqui vienen de empatar 3-3 con Toluca FC y saben que esta nueva contienda ante los Auriazules es una historia diferente pero con el mismo propósito de obtener la victoria y sumar tres puntos que los haría escalar posiciones en la tabla general.

El duelo Pumas-Cruz Azul se jugará este domingo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). El campeón mexicano marcha séptimo con 16 puntos y los Universitarios duodécimo con 12 unidades. Su confrontación cerrará la actividad de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

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