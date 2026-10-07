México

Poncho de Nigris aseguró que también a él le hicieron fraude como a Karina Torres: “Siempre es a los terceros”

El integrante del Team Infierno insinuó que merecía el segundo lugar durante su temporada de La Casa de los Famosos México

Poncho de Nigris, un hombre con barba y gafas de sol, viste un saco rosa, camisa blanca y cadena dorada, sentado frente a una silla con el logo "King Royale"
Poncho de Nigris recordó su paso por el reality show (RS: @ponchodenigris)
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Poncho de Nigris y Nicola Porcella protagonizaron un intercambio de mensajes en redes sociales tras la final de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, donde Karina Torres quedó en tercer lugar pese a figurar como favorita. El cruce entre ambos excompañeros del Team Infierno se desató luego de que Poncho sugiriera un fraude en el resultado.

La controversia arrancó después de que Karina Torres quedara como tercer lugar de la temporada, por debajo de Mariana Ochoa, ganadora, y de Memo Schutz, segundo lugar.

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Poncho de Nigris se refirió a los resultados del reality y escribió: “Siempre a los terceros nos hacen fraude. Jajajaa pero si”.

El comentario remitió a su propia experiencia en la primera temporada del programa, cuando Poncho terminó en el tercer puesto, detrás de Wendy Guevara, ganadora, y de Nicola Porcella, segundo lugar.

Nicola Porcella no dejó pasar la publicación de su excompañero y contestó directamente: “El tuyo sí fue un tercer lugar limpio”.

Poncho De Nigris le recordó a Nicola su cercanía con Wendy Guevara

Nicola Porcella revela que se iba a casar en Perú, pero Wendy Guevara le recuerda que le fueron infiel.
Nicola Porcella quedó en segundo lugar gracias a Wendy, según Poncho de Nigris (Foto: Captura de IG)

Ante la burla, Poncho de Nigris respondió con un mensaje más directo: “Bájele de huevos que si no te meto al cuarto (al cuarto del Team Infierno) y te agarras de pareja a Wendy no estarías ni en la final. Te desperté, perro. Que nunca se te olvide. Besos y abrazos. Te veo el miércoles”.

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El mensaje atribuye el paso de Porcella a la final del reality a su alianza estratégica con Wendy Guevara dentro de la casa, más que a méritos propios durante la competencia.

La primera edición de La Casa de los Famosos México se organizó en dos equipos: Team Infierno y Team Cielo. Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Wendy Guevara formaron parte del mismo bando durante buena parte del encierro, lo que generó alianzas que terminaron por definir el rumbo de la competencia hasta la recta final.

El contexto detrás del reclamo de fraude en la cuarta temporada

Una mujer rubia con tiara brillante, vestido dorado y manos en las mejillas, sentada en un sofá rosa.
La mexicana ganó 4 millones de pesos por ser la ganadora del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la discusión se remonta al resultado de la gran final del fin de semana, donde Mariana Ochoa se corona ganadora de los cuatro millones de pesos del premio, superando a Memo Schutz en segundo lugar y a Karina Torres en el tercero.

El resultado genera controversia inmediata entre seguidores del programa, quienes señalan que Karina Torres se perfilaba como la favorita para ganar la temporada. Algunos exparticipantes, entre ellos Poncho de Nigris, suman su voz a los señalamientos de un posible manejo irregular en los resultados, aunque ninguno presenta pruebas que respalden la acusación de fraude.

El triunfo de Wendy Guevara marcó un antes y un después en la franquicia

La casa de los famosos
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México tras una votación que la posicionó como favorita del público desde las primeras semanas del encierro. Su triunfo representó el primer gran éxito de audiencia para el formato en su versión mexicana.

La creadora de contenido, integrante de Las Perdidas, superó a Nicola Porcella en segundo lugar y a Poncho de Nigris en el tercer puesto durante la gran final de esa edición. El resultado detonó una ola de reacciones en redes sociales que catapultó su carrera fuera del reality.

Tras su salida de la casa, Wendy Guevara protagonizó comerciales y amplió su presencia en televisión abierta, consolidándose como una de las figuras más mediáticas surgidas del programa.

El Team Infierno se convirtió en el bloque más popular de la primera temporada

Team Infierno
Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Wendy llegaron juntos a la enrega de premios. (X: @alisonbz8)

El Team Infierno, conformado por Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris y otros participantes, dominó las preferencias del público durante buena parte de la competencia. La afinidad entre sus integrantes generó momentos que se viralizaron constantemente durante las semanas de transmisión.

La estrategia de equipo permitió que varios de sus miembros llegaran hasta las etapas finales del reality, mientras que distintos integrantes del Team Cielo salieron eliminados en etapas tempranas. Esa diferencia de permanencia alimentó, desde entonces, los señalamientos sobre el peso de las alianzas internas en los resultados finales.

El fenómeno del Team Infierno sentó un precedente para las siguientes temporadas del programa, donde la formación de equipos y alianzas se mantuvo como un factor determinante en la estrategia de los participantes dentro de la casa.

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