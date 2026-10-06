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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: AMLO acusa a EEUU de pactar con “Los Chapitos” la captura de “El Mayo” Zambada

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12:42 hsHoy

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y la fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo enfrentan desde agosto una escalada de amenazas atribuidas al crimen organizado que incluye narcomantas, un plan de emboscada en carretera, el asesinato de dos abogados y, más recientemente, el desplome de una aeronave que el mandatario utilizaba ocasionalmente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit investiga si ese accidente, ocurrido el 4 de octubre y que dejó dos personas fallecidas, fue un intento de homicidio dirigido al mandatario estatal.

Narcomantas, “El Jardinero” del CJNG y atentados frustrados: la cronología de amenazas contra el gobernador de Nayarit

Desde agosto, el gobernador de Nayarit y la fiscal enfrentan una escalada criminal en su contra

Un collage periodístico reúne los retratos de Miguel Ángel Navarro Quintero y Audías Flores Silva junto a una aeronave accidentada y un rastreo de vuelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un collage periodístico reúne los retratos de Miguel Ángel Navarro Quintero y Audías Flores Silva junto a una aeronave accidentada y un rastreo de vuelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y la fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo enfrentan desde agosto una escalada de amenazas atribuidas al crimen organizado que incluye narcomantas, un plan de emboscada en carretera, el asesinato de dos abogados y, más recientemente, el desplome de una aeronave que el mandatario utilizaba ocasionalmente.

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12:42 hsHoy

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, acusó en su nuevo libro Pueblo a Estados Unidos de pactar con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense, operación que calificó de “extrajudicial e intervencionista” y que, según su relato, desencadenó una ola de violencia en Sinaloa.

En el libro, presentado este 5 de octubre, el tabasqueño describe el operativo del 25 de julio de 2024 como el desacuerdo más grave con el gobierno de Joe Biden durante los últimos meses de su mandato.

Libro ‘Pueblo’ de AMLO: expresidente acusa a EEUU de pactar con “Los Chapitos” la captura de “El Mayo” Zambada

En su nuevo libro, el expresidente Andrés Manuel López Obrador exculpó a Joe Biden de tener conocimiento del operativo contra Ismael Zambada García

López Obrador documenta que los homicidios diarios en Sinaloa pasaron de 1.3 a 4.3 tras la detención de "El Mayo" Zambada (Foto: Jesús Áviles/Infobae)
López Obrador documenta que los homicidios diarios en Sinaloa pasaron de 1.3 a 4.3 tras la detención de "El Mayo" Zambada (Foto: Jesús Áviles/Infobae)

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, acusó en su nuevo libro Pueblo a Estados Unidos de pactar con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense, operación que calificó de “extrajudicial e intervencionista” y que, según su relato, desencadenó una ola de violencia en Sinaloa.

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12:41 hsHoy

Jorge Octavio García Calderón, alias “Tavo” o “El Talibán”, aparece en la lista de prófugos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por narcotráfico de heroína y lavado de dinero, con última dirección conocida en Ixtlán del Río, Nayarit.

Este personaje, cuya muerte es presumida por las autoridades estatales pero no ha sido confirmada, es uno de los dos hermanos que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit investiga dentro de la trama que envuelve el presunto atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

En el ojo de la DEA y ligados al CJNG: quiénes son los hermanos Talibán, vinculados al posible atentado contra el gobernador de Nayarit

La Fiscalía de Nayarit investiga si el desplome de una aeronave usada por el gobernador fue un atentado planeado por dos hermanos del CJNG

Jorge Octavio García Calderón figura junto a su hermano ante los restos destruidos de una aeronave Cessna en Ixtlán del Río, Nayarit. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Jorge Octavio García Calderón figura junto a su hermano ante los restos destruidos de una aeronave Cessna en Ixtlán del Río, Nayarit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jorge Octavio García Calderón, alias “Tavo” o “El Talibán”, aparece en la lista de prófugos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por narcotráfico de heroína y lavado de dinero, con última dirección conocida en Ixtlán del Río, Nayarit.

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