EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: AMLO acusa a EEUU de pactar con “Los Chapitos” la captura de “El Mayo” Zambada

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y la fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo enfrentan desde agosto una escalada de amenazas atribuidas al crimen organizado que incluye narcomantas, un plan de emboscada en carretera, el asesinato de dos abogados y, más recientemente, el desplome de una aeronave que el mandatario utilizaba ocasionalmente.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit investiga si ese accidente, ocurrido el 4 de octubre y que dejó dos personas fallecidas, fue un intento de homicidio dirigido al mandatario estatal.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y la fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo enfrentan desde agosto una escalada de amenazas atribuidas al crimen organizado que incluye narcomantas, un plan de emboscada en carretera, el asesinato de dos abogados y, más recientemente, el desplome de una aeronave que el mandatario utilizaba ocasionalmente.
Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, acusó en su nuevo libro Pueblo a Estados Unidos de pactar con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense, operación que calificó de “extrajudicial e intervencionista” y que, según su relato, desencadenó una ola de violencia en Sinaloa.
En el libro, presentado este 5 de octubre, el tabasqueño describe el operativo del 25 de julio de 2024 como el desacuerdo más grave con el gobierno de Joe Biden durante los últimos meses de su mandato.
Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, acusó en su nuevo libro Pueblo a Estados Unidos de pactar con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense, operación que calificó de “extrajudicial e intervencionista” y que, según su relato, desencadenó una ola de violencia en Sinaloa.
Jorge Octavio García Calderón, alias “Tavo” o “El Talibán”, aparece en la lista de prófugos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por narcotráfico de heroína y lavado de dinero, con última dirección conocida en Ixtlán del Río, Nayarit.
Este personaje, cuya muerte es presumida por las autoridades estatales pero no ha sido confirmada, es uno de los dos hermanos que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit investiga dentro de la trama que envuelve el presunto atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Jorge Octavio García Calderón, alias “Tavo” o “El Talibán”, aparece en la lista de prófugos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por narcotráfico de heroína y lavado de dinero, con última dirección conocida en Ixtlán del Río, Nayarit.