Quiénes son “El Tornado” y “El Mingo”, familiares de “El Tanque” que desde la cárcel reciben ganancias de la red de huachicol del CJNG

El Tornado y El Migo fueron detenidos desde el año 2013 por autoridades mexicanas. Crédito: OFAC

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Autoridades estadounidenses sancionaron en septiembre de 2024 a César Cazarín Molina, alias “El Tornado”, y a Domingo Medina Díaz, alias “El Mingo”, familiares de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, y señalado como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. El Departamento del Tesoro documentó que ambos recibieron ganancias de la red de robo de hidrocarburo pese a permanecer encarcelados.

El Tanque, detenido en Zapopan, Jalisco. Foto: SSPC

La captura de “El Tanque” reabrió las dudas sobre la estructura familiar que sostuvo durante más de una década el entramado del robo de combustibles en el sur del país vinculado al círculo íntimo de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

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El Tornado y El Mingo, ya sentenciados, fueron beneficiados por las utilidades generadas por el huachicol en Veracruz, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El Tornado, el hermano fundador del CJNG que compartía ganancias con El Tanque

César Cazarín Molina fue identificado por la OFAC como miembro fundador del CJNG y amigo cercano de “El Mencho”. Las autoridades estadounidenses documentaron que su hermano “El Tanque” le compartía las ganancias derivadas del robo de hidrocarburo pese a su encarcelamiento.

Tanto “El Tornado” como “El Tanque” fueron identificados en distintos momentos con el mismo alias: Víctor Hugo Delgado Rentería. Esa coincidencia generó confusiones entre las autoridades sobre cuál de los dos hermanos encabezaba determinadas operaciones del CJNG en Veracruz.

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“El Tornado” nació el 6 de febrero de 1980 en el estado de Veracruz, de acuerdo con la Clave Única de Registro de Población (CURP) CAMC800206HVZZLS07. El documento registra sexo masculino y corresponde a una persona cuyo primer apellido inicia con “CA”, segundo apellido con “M” y nombre de pila con “C”, consistente con el nombre Cazarín Molina, César.

El Tornado y El Tanque compartieron un nombre falso según reportes de EEUU. Crédito: OFAC

Acumuló un historial de detenciones documentado por fuentes oficiales. El 21 de marzo de 2010, elementos de la IX Región Militar lo detuvieron en un narcolaboratorio ubicado en Cocula, Jalisco.

En octubre de 2012, la policía de Jalisco lo detuvo nuevamente en la colonia Miguel de la Madrid, Zapopan, junto con otras siete personas que portaban armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El grupo mantenía a una persona secuestrada en el momento del operativo.

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Además, el 10 de julio de 2013, elementos de las secretarías de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina realizaron operativos en las colonias Miramar, Agua Blanca y Bugambilias, con cateos en fincas de Zapopan y Tlajomulco. Ahí capturaron de nuevo a “El Tornado”, junto con “El Mingo”, identificado entonces como su escolta.

El entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó esa detención hasta el 17 de julio de 2013, una semana después del operativo, durante la toma de protesta del nuevo delegado estatal de la PGR, Gerardo Octavio Solís Gómez. No ofreció detalles sobre los implementos asegurados.

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A pesar de las capturas previas, regresó a las calles hasta el año 2015, y fue detenido por última vez cuando jugaba futbol e ingería bebidas alcohólicas en Tlajomulco el 18 de noviembre de ese año.

A “El Tornado” y a “El Tanque” se les vinculó con el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido el 1 de mayo de 2015 en Villa Purificación, Jalisco. La aeronave fue atacada presuntamente con un lanzacohetes durante un operativo contra “El Mencho”, y el ataque dejó ocho militares y un policía federal muertos.

Hijo de "El Tornado" sancionado por EEUU. Crédito: OFAC

La red criminal de “El Tanque” revelada por EEUU incluyó además a Jahir Cazarín Ramos, sobrino del operador capturado en Zapopan e hijo de “El Tornado”. La OFAC lo señaló en 2024 como testaferro y directivo en empresas relacionadas con el combustible que formaron parte de la estructura delictiva.

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El Mingo, el suegro que trabajó en la industria de combustibles desde los años ochenta

Domingo Medina Díaz, identificado por la OFAC como suegro de “El Tanque”, participó en la industria de combustibles de México desde finales de la década de 1980. El Tesoro estadounidense lo señaló como integrante de un brazo armado del CJNG.

El Mingo, suegro de "El Tanque" e identificado como escolta de "El Tornado". Crédito: OFAC

El Mingo recibió, según la OFAC, una parte de las ganancias del robo de combustible operado por su yerno, de manera similar a El Tornado. Las autoridades documentaron que ambos permanecieron activos en la estructura del CJNG pese al encarcelamiento.

Domingo Medina Díaz, “El Mingo”, nació el 19 de noviembre de 1961 en el estado de Guerrero, de acuerdo con la Clave Única de Registro de Población (CURP) MEDD611119HGRDZM01, revelada por la OFAC.

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El Tornado y El Mingo fueron sentenciados a 60 años de prisión en 2024

En junio de 2024, un juez federal sentenció a “El Tornado” y a “El Mingo” a 60 años de prisión junto con otros seis integrantes del CJNG. El Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, con sede en Puente Grande, dictó la condena.

Los delitos que sustentaron la sentencia fueron secuestro, portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El proceso se originó en la detención de octubre de 2012 en Zapopan.

Los otros seis sentenciados fueron identificados como:

José Antonio Godínez Antonio, alias “El Gudy”

Héctor Jesús De La Cruz Juan, alias “El Teto”

Wilfrido Vázquez Gutiérrez, alias “El Will”

Jesús Arcadio Sánchez Aizpuro, alias “R”

José Fidel Martínez Soto, alias “El Chapo” o “El Poni”

y José Morales Ramírez, alias “El Pepe” o “El Peña”

La Fiscalía General de la República no precisó si la sentencia de 60 años correspondió únicamente a la detención de 2012 o si acumuló otros procesos derivados de las capturas posteriores de 2013 y 2015.

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Pese a la condena, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó en septiembre de 2024 que ambos continuaron recibiendo ganancias de la red de huachicol operada por “El Tanque” desde el centro penitenciario donde permanecieron recluidos.