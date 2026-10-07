Majo Aguilar en el Auditorio Nacional: fecha, precios de boletos y sorpresas de su cierre de gira

La cantante Majo Aguilar anuncia el cierre de su gira Se Armó El Baile con una fecha estelar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (IG: majo__aguilar)

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La cantante mexicana, Majo Aguilar confirmó su concierto solista en el Auditorio Nacional para este 13 de noviembre de 2026, fecha que marca el cierre de su gira ‘Se Armó El Baile’ y la consolida como protagonista de una etapa con proyectos en Hollywood, deporte internacional y tributos discográficos.

A sus 32 años, la intérprete se presentará por primera vez como figura principal en el recinto de Paseo de la Reforma.

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El espectáculo arranca a las 20:30 horas con duración aproximada de dos horas y reunirá a más de 20 músicos en escena, con mariachi y banda sinaloense en vivo.

Durante el encuentro con medios en la Ciudad de México, la cantante recordó sus inicios en recintos locales para 200 personas.

“Cuando estaba haciendo el setlist y puse ‘Auditorio Nacional’, me cayó el veinte de que ya es verdad, no es sólo un aluciné de cuando pasaba por aquí”, declaró Aguilar, quien estrenará vestuarios diseñados exclusivamente para esta función.

La nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar participará en tributo a Vicente Fernández

La compositora reveló que participará en el álbum ‘Tributo al rey’ con Banda, proyecto coordinado por Vicente Fernández Jr. para homenajear el legado de la dinastía Fernández.

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La invitación se concretó mediante una llamada directa entre ambos artistas, derivada de la cercanía que mantiene con esa familia.

“Don Vicente es una de las leyendas más grandes de la música. Para mí es un honor”, señaló la intérprete, quien añadió que busca honrar las enseñanzas de sus propios abuelos.

“A mi abuelo le rescato su humildad y su pasión por los animales y por la música; me gusta pensar que estarían contentos y orgullosos”, expresó ante la prensa.

El concierto del Auditorio Nacional servirá también para presentar temas de su próximo disco ‘Caprichos’, del cual se desprende el sencillo Por debajo de la mesa, pieza escrita por Armando Manzanero y popularizada por Luis Miguel.

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La producción incluye además composiciones propias como Vete y No vuelvas.

El concierto del Auditorio Nacional servirá también para presentar temas de su próximo disco Caprichos. (IG: majo__aguilar)

El repertorio sumará entre siete y ocho artistas invitados bajo reserva

El concepto escénico contempla la participación de entre siete y ocho artistas invitados de diversos géneros, cuyas identidades se mantienen en secreto.

La abundancia de colaboraciones generó bromas dentro de su círculo cercano.

“Mi hermana bromeaba conmigo diciendo que casi es ‘Majo & Friends’ porque son muchos los que aceptaron acompañarme”, compartió la cantante.

El repertorio incluirá éxitos de ‘Mariachi Mío’, álbum de 2025 que obtuvo tres nominaciones al Latin Grammy y el galardón en Premio Lo Nuestro.

Aguilar enfatizó que llevar un concepto de mariachi y banda a un recinto de alta capacidad refleja el interés de las nuevas generaciones por preservar la música tradicional mexicana.

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Los boletos están disponibles en taquillas y en el sistema Ticketmaster, con precios que oscilan entre los 350 pesos en planta alta y los 1,700 pesos en zona preferente.

El repertorio incluirá éxitos de Mariachi Mío, álbum de 2025 que obtuvo tres nominaciones al Latin Grammy y el galardón en Premio Lo Nuestro. (IG: majo__aguilar)

Un corrido inédito para Tom Cruise disparó su presencia en redes

El anuncio de la fecha en Reforma llega días después del impacto mediático que generó su reunión con el actor Tom Cruise y el director Alejandro González Iñárritu, durante la promoción de la película Digger en la capital del país.

Aguilar acudió al evento acompañada de sus músicos para interpretar un corrido inédito dedicado a Digger Rockwell, el personaje magnate petrolero que Cruise encarna en la cinta.

La letra aborda con tono paródico la personalidad del protagonista y su relación con su mascota frente al poder económico. La interpretación provocó la risa de los cineastas y se difundió de forma masiva en plataformas digitales.

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La cantante mexicana Majo Aguilar interpreta un corrido dedicado al personaje Digger Rockwell ante el actor Tom Cruise y el cineasta Alejandro González Iñárritu durante un evento promocional. La interpretación cuenta con el acompañamiento de músicos y ocurre frente a un cartel publicitario de la película.

La cantante entonará el Himno Nacional en el duelo de 49ers contra Vikings

Nueve días después de su presentación solista, Aguilar volverá a ser protagonista de un evento de alcance internacional.

La NFL confirmó que la artista entonará el Himno Nacional Mexicano este 22 de noviembre en el Estadio Azteca, previo al encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Aguilar compartirá el escenario con la intérprete estadounidense MXKA, encargada de entonar el himno de Estados Unidos ante las tribunas y la audiencia de la transmisión televisiva.

La NFL confirmó que la artista entonará el Himno Nacional Mexicano este 22 de noviembre en el Estadio Azteca. (Instagram / NFL)

Esta aparición se suma a su participación previa en mayo de 2025, cuando cantó el Himno Nacional en la función de box protagonizada por Saúl “Canelo” Álvarez en Arabia Saudita.

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Con esta agenda, la integrante de la dinastía Aguilar alterna los ensayos de su banda con la producción final de Caprichos, disco que estará disponible en plataformas digitales a finales de año.