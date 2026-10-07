Quién es Rosita Arenas, la diva del cine mexicano que alcanzó el Ariel de Oro a los 93 años

Rosita Arenas recibió el Ariel de Oro a los 93 años durante la 68 edición de los Premios Ariel. (IG: academiacinemx)

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La actriz Rosita Arenas recibió el Ariel de Oro a sus 93 años en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica en México.

El galardón de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se entregó durante la 68 edición de los Premios Ariel realizada en los Estudios Churubusco.

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La intérprete suma 54 películas filmadas desde su debut en 1949 hasta su retiro de las pantallas.

La artista se mantuvo alejada de la vida pública por más de dos décadas tras concluir sus participaciones en la televisión en 1994.

Su reaparición en el escenario de los estudios de la Ciudad de México marcó su regreso temporal ante los medios de comunicación.

La primera actriz reapareció en el escenario de los Premios Ariel 2026 para recibir el reconocimiento honorífico a su trayectoria cinematográfica. (IG: academiacinemx)

Rosa Arenas de Dios comenzó su carrera artística en la Época de Oro

Rosa Arenas de Dios nació en Caracas, Venezuela, el 19 de agosto de 1933. Es hija del actor español Miguel Arenas y de Dolores Dios Bermúdez.

Sus padres la registraron en la embajada mexicana para asegurar su nacionalidad antes de trasladarse de forma definitiva al país.

Su debut frente a las cámaras ocurrió a los 16 años en la película Anacleto se divorcia. En 1951 compartió créditos con Pedro Infante y Luis Aguilar en la comedia musical ¿Qué te ha dado esa mujer?, donde interpretó el personaje femenino central del argumento.

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La actriz trabajó bajo las órdenes del cineasta Luis Buñuel en el largometraje El bruto en 1953, junto a Pedro Armendáriz y Katy Jurado.

Durante la etapa de selección, el director exigió adaptar su apariencia física con aceite en el cabello para responder a las características del papel.

Su filmografía de mediados del siglo XX abarca producciones de comedia como Escuela de rateros en 1958 y Tres lecciones de amor junto a Germán Valdés Tin Tan.

En 1951 compartió créditos con Pedro Infante y Luis Aguilar en la comedia musical ¿Qué te ha dado esa mujer? (Foto: Facebook/A toda máquina)

La intérprete se consolidó como figura de culto en el cine fantástico y de terror

Durante las décadas de 1950 y 1960, la actriz protagonizó títulos dentro del cine de terror en México.

Entre las producciones destacan La maldición de la momia azteca en 1957, La maldición de la Llorona en 1961 y El espejo de la bruja en 1962.

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La directiva de la AMACC destacó que la trayectoria de la galardonada funcionó como un puente de transición entre la Época de Oro y las transformaciones de la industria cinematográfica nacional.

En 2022, el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, Estados Unidos, la incluyó como figura central en la retrospectiva internacional Mexico Maleficarum: Resurrecting 20th Century Mexican Horror Cinema para revalorar sus producciones de suspenso ante la audiencia internacional.

Entre 1964 y 1986, la artista realizó una pausa de 22 años en su carrera profesional para dedicarse a su vida familiar. Su retorno a la televisión ocurrió en 1987 con la producción histórica Senda de gloria.

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Su última participación en el cine se registró en 1992 dentro de la película Cambiando el destino, mientras que su retiro definitivo de las telenovelas sucedió en 1994 al concluir las grabaciones de Tenías que ser tú.

En 2022, el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles la distinguió como figura central de la retrospectiva Mexico Maleficarum para homenajear su trayectoria en el cine de horror mexicano del siglo XX. (Foto: INAH)

El círculo cercano de la actriz integró a figuras de la cultura y el cine mexicano

Fuera de los foros de grabación, la actriz contrajo matrimonio en primeras nupcias con Jaime de Mora y Aragón en 1955, aristócrata español del que se divorció dos años después.

En 1960 se casó con el actor y productor mexicano Abel Salazar, con quien permaneció hasta su fallecimiento en 1995.

Durante su etapa activa en la industria del entretenimiento, la intérprete formó un grupo de amistades cercanas con actrices como Martha Roth, Yolanda Varela, Ariadne Welter, Rita Macedo y Manola Saavedra.

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En su vida personal mantuvo una relación cercana con las actrices Elsa Aguirre, Alma Rosa Aguirre, Irma Dorantes y Jacqueline Andere.

Por el contrario, la convivencia con María Félix se limitó a un trato estrictamente institucional dentro de los eventos de la época.

La actriz declaró tras el anuncio de la distinción honorífica que la cinematografía del siglo pasado responde a un momento histórico irrepetible y que las producciones contemporáneas siguen dinámicas distintas en la industria internacional.

La actriz formó una familia con el actor Abel Salazar y construyó un círculo cercano de amistades con las estrellas más destacadas de la cinematografía mexicana del siglo XX. (Foto: Twitter/@@rosasalazara)

La Academia de Artes Cinematográficas galardonó la trayectoria de la artista

Durante la ceremonia en los Estudios Churubusco, la AMACC entregó el segundo Ariel de Oro de la noche al documentalista Demetrio Bilbatúa por sus aportaciones al registro de la historia audiovisual del país.

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La cantante Rosy Arango interpretó la canción Amorcito corazón durante la gala de premiación conducida por un elenco de actores locales.

La ceremonia reunió a realizadores y exponentes de la cinematografía nacional.

La AMACC entregó el segundo Ariel de Oro de la noche al documentalista Demetrio Bilbatúa. Foto: AMACC

La galardonada conservó lazos de amistad con actrices de la época como Irma Dorantes y Jacqueline Andere, además de mantener relaciones de trabajo con figuras del cine de mediados del siglo pasado.

La entrega del trofeo en la Ciudad de México reconoció las contribuciones de la actriz a la industria del cine comercial y de género producida durante la segunda mitad del siglo XX.