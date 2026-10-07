Qué fue de los jugadores chilenos que golearon 7-0 a la Selección Mexicana

La goleada del 18 de junio de 2016 permanece como la peor derrota del Tri en un torneo oficial y marcó una de las últimas noches de la Generación Dorada chilena. (AFP PHOTO / OMAR TORRES)

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La noche del 18 de junio de 2016 dejó una imagen difícil de borrar para los mexicanos: Chile convirtió siete goles en el Levi’s Stadium de Santa Clara y avanzó a las semifinales de la Copa América Centenario.

Estrellas como Eduardo Vargas, Edson Puch y Alexis Sánchez firmaron los tantos de un combinado que pocos días después levantó su segundo título continental consecutivo.

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Jugadores como Hirving Lozano, Héctor Herrera, Jesús Corona permanecen activos como sobrevivientes de aquella dolorosa noche en 2016. (REUTERS)

Diez años más tarde, aquel plantel vive una transición marcada por regresos al futbol chileno, retiros y despedidas que aún aguardan.

Por otro lado, de los titulares que enfrentaron al Tri, algunos tantos como Héctor Herrera, Jesús “Tecatito” Corona o Hirving “Chucky” Lozano, permanecen en actividad, mientras otros ya comenzaron nuevas etapas fuera de la cancha.

Los goleadores de Chile en el 7-0 viven realidades distintas en 2026

Los tres goleadores de aquella goleada representaron distintas etapas de la llamada Generación Dorada. Eduardo Vargas fue el rostro de la noche con cuatro tantos; Edson Puch abrió y cerró la cuenta; y Alexis Sánchez marcó el tercero en una segunda parte que terminó por aplastar a México.

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Vargas volvió a vestir la camiseta de Universidad de Chile en enero de 2026, 15 años después de su salida del club. El delantero, de 36 años, regresó al país luego de jugar en Tigres, Atlético Mineiro, Nacional de Uruguay y Audax Italiano.

Puch anunció su retiro del fútbol profesional el 8 de julio de 2026 , a los 40 años. Las molestias en el tobillo aceleraron el cierre de una carrera que incluyó el ascenso de Deportes Iquique a Primera División.

Alexis Sánchez, por su parte, continúa en actividad. El delantero de 37 años dejó Sevilla en agosto y firmó con CF Montréal, de la Major League Soccer, donde busca prolongar una trayectoria que lo llevó por Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Udinese.

La goleada vincula a Vargas, Sánchez y Puch con las etapas de la Generación Dorada, dueña de dos títulos continentales durante una década de éxitos. REUTERS/Raul Martinez

En este sentido, a diez años de aquel enfrentamiento, los tres delanteros conservan una conexión con la noche que cambió el rumbo del Tri en la Copa América Centenario.

Vargas busca aportar experiencia en Universidad de Chile, Puch ya cerró su carrera y Sánchez intenta prolongar su recorrido en Norteamérica, lejos de la selección que llevó a Chile a dos títulos continentales.

La generación dorada que sostuvo a Chile en 2016 vive el cierre de una era

El equipo de Juan Antonio Pizzi no dependía únicamente de sus goleadores. La base del 7-0 tuvo liderazgo en el arco, fortaleza defensiva y un mediocampo que combinaba recuperación, presión y llegada al área.

Claudio Bravo se retiró del futbol profesional en agosto de 2024, luego de su último ciclo en Real Betis . El exarquero y capitán chileno participa actualmente como comentarista y mantiene una presencia activa en el debate sobre el futuro de la selección.

Gonzalo Jara dejó la actividad profesional después de su paso por Coquimbo Unido . En 2025 disputó encuentros en el amateurismo con Críspulo Gándara, club de Hualpén, y este año acompañó como invitado al cuerpo técnico de Nicolás Córdova durante la gira de Chile por Norteamérica.

Marcelo Díaz continúa en Universidad de Chile , aunque anunció que se retirará al finalizar la temporada 2026. El mediocampista de 39 años tiene previsto despedirse el 8 de diciembre en el Estadio Nacional y planea seguir ligado al club.

Charles Aránguiz permanece en Universidad de Chile , donde comparte plantel con Díaz y Vargas. A sus 37 años, sigue como una referencia del mediocampo, aunque el cuerpo técnico ha administrado sus cargas físicas durante el tramo final de la campaña.

Gary Medel juega en Universidad Católica . Las lesiones redujeron su continuidad en 2026, pero el defensor de 39 años aseguró que desea mantenerse activo durante 2027, sea en la UC o en otro club.

Arturo Vidal sigue en Colo Colo, donde durante esta temporada alternó entre el mediocampo y la defensa central. Su contrato vence en diciembre, aunque el volante afirmó que todavía se siente en condiciones de jugar un año más.

Arturo Vidal, capitán y referente en aquella generación, hoy alterna entre la defensa y el mediocampo de Colo Colo. EFE/ Gastón Britos

Aquella columna vertebral sostuvo a La Roja durante una década y la llevó a ganar las Copas América de 2015 y 2016. El ciclo posterior, sin embargo, no tuvo la misma chsipa, ya la selección quedó fuera de los Mundiales de 2018, 2022 y 2026.

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La Liga MX también formó parte de la historia de aquella generación

El 7-0 quedó ligado a la rivalidad entre ambas naciones, pero varios integrantes del plantel chileno tuvieron vínculos con el futbol mexicano.

Esa conexión ayuda a entender por qué algunos nombres de La Roja resultaron conocidos para la afición del Tri antes y después del Levi’s Stadium.

Eduardo Vargas construyó uno de los ciclos más largos de esa generación en México con Tigres , donde disputó 153 partidos y anotó 42 goles junto a figuras como André-Pierre Gignac y a conquistar importantes títulos con el equipo regiomontano.

Edson Puch encontró en Necaxa una de sus etapas más recordadas fuera de Chile. Más tarde pasó por Pachuca y Querétaro , antes de regresar a su país.

Jean Beausejour , titular como lateral izquierdo en el 7-0, también tuvo una experiencia previa con América , uno de los clubes de mayor presencia en el fútbol mexicano.

La huella chilena en México venía de mucho antes. Carlos Reinoso se convirtió en referente de América; Humberto Suazo dejó una época de títulos en Monterrey; e Iván Zamorano fue campeón con las Águilas en el Verano 2002.

Nombres como Fabián Estay, Rodrigo Ruiz, Ivo Basay, Jorge Aravena, Reinaldo Navia y Osvaldo Castro también construyeron trayectorias que ampliaron esa relación entre Chile y la Liga MX.

Humberto Suazo consiguió títulos con Monterrey e Iván Zamorano se coronó con las Águilas en el Verano 2002, dentro de una lista de figuras que fortalece el vínculo futbolístico entre ambos países. (Foto: Cuartoscuro)

De esta manera, el 7-0 prevalece como la peor derrota de la Selección mexicana en una competencia oficial. Para La Roja, quedó como una de las últimas grandes noches de un grupo que, una década después, se reparte entre las canchas chilenas y el retiro.