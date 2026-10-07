Jornada de 40 horas para 2030: México promete reducir el tiempo de trabajo sin afectar salarios ni prestaciones

Habló de las probabilidades de alcanzar la jornada de 40 horas en 2030 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La transformación laboral en México dejó atrás la espera por mejores salarios y mayores derechos, afirmó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, este martes 6 de octubre del 2026.

“Durante décadas de invierno neoliberal, se pidió a las y los trabajadores que esperaran mejores salarios, que se apretaran el cinturón, que siguieran sacrificándose. Se les prometió que la riqueza gotearía desde arriba, eso nunca ocurrió, ni iba a ocurrir, la Cuarta Transformación cambió esta realidad. Se acabó la espera”, aseguró Marath Bolaños López.

PUBLICIDAD

En la misma reunión, el funcionario cuestionó el modelo económico vigente durante el periodo neoliberal, cuando, según expuso, se sostuvo que la competitividad dependía de conservar bajos los salarios y limitar los derechos de las personas trabajadoras.

“Probamos que era falsa la idea de que, para competir, los trabajadores debían ganar menos y que los derechos laborales eran un obstáculo para la inversión. En su lugar, pusimos en el centro una convicción distinta: mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, más seguridad social, libertad sindical y justicia laboral como parte constitutiva para la productividad”, afirmó el titular de la STPS.

PUBLICIDAD

En ese periodo, el salario diario creció apenas el 1.7% en promedio, mientras que el sueldo mínimo perdió más del 75% de su poder adquisitivo y la pobreza laboral aumentó un 7.3%.

Frente a dicho escenario, el Gobierno planteó una política laboral basada en la recuperación salarial, la ampliación de los derechos, la seguridad social, la libertad sindical y el acceso a una justicia laboral más eficiente.

Marath Bolaños López aseveró que la mejora de las condiciones laborales puede avanzar junto con la generación del empleo y el crecimiento económico. Para respaldar esa afirmación, informó que al 31 de agosto del 2026 se registraron 22 millones 798 mil 473 puestos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra más alta para un mes de agosto.

PUBLICIDAD

México registra cifra récord de empleo formal y recupera 154% del poder adquisitivo del salario mínimo

Tocó el tema sobre las posibilidades de las 40 horas en 2030 (Cortesía )

Uno de los principales resultados expuestos por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, fue el aumento del salario mínimo. En 2018, el ingreso básico diario era de 88 pesos en la zona general; para 2026 alcanzó 315 pesos.

De acuerdo con los datos presentados por el miembro del partido Morena, esta evolución representa una recuperación real del poder adquisitivo del 154%. El cambio también se refleja en la capacidad de compra de los hogares: mientras en 2018 un salario mínimo permitía adquirir 0,8 canastas básicas; en la actualidad permite comprar 1,9.

PUBLICIDAD

Del total de 13.4 millones de personas que mejoraron su situación económica, 6.6 millones se atribuyen a la política salarial aplicada durante esta etapa. Asimismo, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo también mostró un incremento.

Esta transformación también se refleja en la ampliación de derechos. Pasó de 38.8% en 2020 a 41% en 2025. El dato fue incorporado como parte de los avances en materia de inclusión y ampliación de derechos laborales, junto con las medidas dirigidas a grupos que durante años permanecieron fuera de los esquemas tradicionales de protección social. Entre esos sectores se encuentran las personas trabajadoras de plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Al término del mes de agosto, 199 mil 454 personas trabajadoras habían superado el umbral establecido para contar con acceso completo a la seguridad social, mientras que 1 millón 772 mil 292 contaban con protección contra riesgos de trabajo.

México avanza hacia la jornada laboral de 40 horas para 2030

Habló sobre la ruta para llegar a las 40 horas laborales en 2030 (Cortesía )

Otro de los compromisos señalados por Marath Bolaños López fue la reducción de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030, sin reducción de salarios ni prestaciones, en beneficio de más de 13 millones de asalariados.

El objetivo forma parte de una agenda que busca modificar las condiciones de empleo sin afectar los ingresos ni los derechos adquiridos, con una transición hacia jornadas más cortas y una mayor protección para quienes forman parte del mercado laboral formal.

PUBLICIDAD

En materia de justicia laboral, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral registra tasas de conciliación de 84% en asuntos individuales y de 95% en conflictos colectivos.

Estos indicadores fueron presentados como muestra del funcionamiento de un modelo que busca resolver las controversias antes de que lleguen a instancias judiciales prolongadas. Bolaños López planteó que el objetivo es consolidar un sistema más rápido, cercano y efectivo para trabajadores y empleadores.

La agenda laboral también incluye medidas para el sector agroexportador. El Gobierno creó el Certificado Laboral para la Agroexportación, diseñado para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social dentro de las cadenas productivas del campo.

PUBLICIDAD

La iniciativa podría beneficiar a cerca de 200 mil trabajadores agrícolas y busca establecer mayores mecanismos de verificación para las empresas vinculadas con la producción destinada a los mercados de exportación.

Jóvenes Construyendo el Futuro fortalece el acceso de los jóvenes al mercado laboral

Destacan su participación en el mercado laboral. Cuartoscuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue presentado como otro de los componentes de la política laboral. Desde 2019, más de 3.6 millones de jóvenes han recibido apoyo a través de esta estrategia.

Marath Bolaños López subrayó que estos resultados han sido construidos mediante el diálogo social entre trabajadores, empleadores y el Gobierno, reconociendo la participación del Congreso de la Unión en las reformas que forman parte de esta transformación.

PUBLICIDAD

El titular de la STPS refrendó que durante los primeros años del Gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el programa atendió a 619 mil jóvenes con una inversión de 44 mil millones de pesos.

La administración de Sheinbaum, adelantó, mantendrá la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo hasta alcanzar el equivalente a 2,5 canastas básicas, además de continuar con el camino rumbo a las 40 horas laborales en 2030.

“La transformación laboral mira hacia adelante. Construye el futuro del trabajo en México fortaleciendo los derechos de las y los trabajadores y la Primavera de los Derechos Laborales es apenas el comienzo”, aseveró Marath Bolaños López.

“Que trabajar signifique vivir mejor. Con un salario justo y derechos plenos. Con las y los trabajadores cuya voz siempre sea escuchada. Con una justicia que siempre llegue a tiempo”, concluyó el secretario del Trabajo y Previsión Social durante su asistencia ante el pleno de la Cámara de Diputados.