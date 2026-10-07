México vs Chile EN VIVO: el Tricolor de Rafa Márquez busca su primera victoria en la Fecha FIFA

México y Chile volverán a enfrentarse después de varios años sin coincidir en la cancha. El Tricolor llegará a este amistoso tras caer por 3 a 0 ante Estados Unidos en su partido anterior de la actual Fecha FIFA. El conjunto azteca cometió errores puntuales que le costaron perder el encuentro.

¿Cómo le fue a México y Chile la última vez que se enfrentaron?

¿Cuáles son las bajas con las que llega el Tri a este compromiso y cómo serán cubiertas?

#LaRoja 🇨🇱 tuvo su último entrenamiento antes del duelo de hoy ante México 🇲🇽🔜 #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/RJfIWKXPNu

El historial reciente muestra dos triunfos por lado y un empate , con el 7-0 de 2016 como el antecedente más doloroso para el Tricolor .

Así, México busca cerrar su gira con su primera victoria bajo el mando del Káiser, mientras Chile intenta recuperarse tras sus derrotas ante Canadá y Estados Unidos.

El partido corresponde al último compromiso de la Selección Mexicana durante esta Fecha FIFA , antes de que el equipo de Rafael Márquez dispute los cuartos de final de la CONCACAF Nations League contra Jamaica en noviembre.

00:00 hs

México y Chile se enfrentan en Los Ángeles en el último partido de la Fecha FIFA

México y Chile se enfrentan en el último amistoso de la Fecha FIFA, con dos selecciones que buscan una respuesta después de una serie de resultados adversos y una rivalidad que se ha construido con los años.

La Selección Mexicana suma empates 1-1 ante Colombia y Perú, además de la dolorosa derrota 3-0 contra Estados Unidos; La Roja, por su parte, perdió 1-0 frente a Canadá y cayó 4-2 ante los estadounidenses.

El historial favorece a la Selección Mexicana con 16 triunfos, 12 derrotas y cinco empates en 33 partidos, aunque la Selección Chilena tiene ventaja en goles anotados. El antecedente más reciente terminó 2-2 en diciembre de 2021.