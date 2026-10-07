México Deportes

México vs Chile EN VIVO: el Tricolor de Rafa Márquez busca su primera victoria en la Fecha FIFA

Ambos combinados disputan su último compromiso con la urgencia de cortar las malas rachas en el inicio de sus nuevos ciclos

Guardar
La Selección Mexicana cayó ante Estados Unidos e igualó ante Colombia y Perú, mientras que La Roja llega de dos derrotas consecutivas. (Especial)
La Selección Mexicana cayó ante Estados Unidos e igualó ante Colombia y Perú, mientras que La Roja llega de dos derrotas consecutivas. (Especial)
00:58 hsHoy

¿Cómo le fue a México y Chile la última vez que se enfrentaron?

México vs Chile: así fue le fue al Tricolor en su último partido contra la Selección Chilena

El encuentro ante el conjunto chileno será el último compromiso amistoso de México durante esta ventana internacional

El Tricolor y la Roja disputarán su último partido amistoso de esta Fecha FIFA tras haber disputado uno y dos partidos respectivamente (Especial)
El Tricolor y la Roja disputarán su último partido amistoso de esta Fecha FIFA tras haber disputado uno y dos partidos respectivamente (Especial)

México y Chile volverán a enfrentarse después de varios años sin coincidir en la cancha. El Tricolor llegará a este amistoso tras caer por 3 a 0 ante Estados Unidos en su partido anterior de la actual Fecha FIFA. El conjunto azteca cometió errores puntuales que le costaron perder el encuentro.

Leer la nota completa
00:48 hsHoy

Así luce Los Ángeles Memorial Coliseum a poco del aranque del encuentro

00:47 hsHoy

¿Cuáles son las bajas con las que llega el Tri a este compromiso y cómo serán cubiertas?

00:34 hsHoy

Así vivió el conjunto chileno su última preparación antes de enfrentar al Tricolor

00:23 hsHoy

Últimos resultados entre México y Chile

  • México 2-2 Chile — 8 de diciembre de 2021, amistoso.
  • México 3-1 Chile — 22 de marzo de 2019, amistoso.
  • México 0-1 Chile — 16 de octubre de 2018, amistoso.
  • México 0-7 Chile — 18 de junio de 2016, cuartos de final de la Copa América Centenario.
  • México 1-0 Chile — 1 de junio de 2016, amistoso.
México domina el historial de enfrentamientos entre ambas selcciones. (Foto: Scott Wachter-USA TODAY Sports)
México domina el historial de enfrentamientos entre ambas selcciones. (Foto: Scott Wachter-USA TODAY Sports)

El historial reciente muestra dos triunfos por lado y un empate, con el 7-0 de 2016 como el antecedente más doloroso para el Tricolor.

00:08 hsHoy

¿Cuándo y dónde ver México vs Chile EN VIVO?

El partido corresponde al último compromiso de la Selección Mexicana durante esta Fecha FIFA, antes de que el equipo de Rafael Márquez dispute los cuartos de final de la CONCACAF Nations League contra Jamaica en noviembre.

  • Partido: México vs Chile
  • Fecha: martes 6 de octubre de 2026
  • Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Memorial Coliseum, Los Ángeles, California
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Amazon Prime Video y Claro Sports
Los dirigidos por Rafael Márquez buscan su primer victoria en el nuevo ciclo tras el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Los dirigidos por Rafael Márquez buscan su primer victoria en el nuevo ciclo tras el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Así, México busca cerrar su gira con su primera victoria bajo el mando del Káiser, mientras Chile intenta recuperarse tras sus derrotas ante Canadá y Estados Unidos.

00:00 hsHoy

México y Chile se enfrentan en Los Ángeles en el último partido de la Fecha FIFA

México y Chile se enfrentan en el último amistoso de la Fecha FIFA, con dos selecciones que buscan una respuesta después de una serie de resultados adversos y una rivalidad que se ha construido con los años.

La Selección Mexicana suma empates 1-1 ante Colombia y Perú, además de la dolorosa derrota 3-0 contra Estados Unidos; La Roja, por su parte, perdió 1-0 frente a Canadá y cayó 4-2 ante los estadounidenses.

El historial favorece a la Selección Mexicana con 16 triunfos, 12 derrotas y cinco empates en 33 partidos, aunque la Selección Chilena tiene ventaja en goles anotados. El antecedente más reciente terminó 2-2 en diciembre de 2021.

Por ello, para ambos equipos, el duelo en Los Ángeles va más allá de un amistoso. México y Chile busca romper la racha sin triunfos en el arranque de las eras de Rafael Márquez y Nicolás Córdova. El resultado no definirá sus procesos, pero sí puede dar un respiro antes de los próximos compromisos.

Temas Relacionados

México vs ChileSelección MexicanaSelección ChilenaRafael MárquezNicolás CórdovaFecha Fifamexico-deportesmexico-noticias

Últimas noticias

Qué fue de los jugadores chilenos que golearon 7-0 a la Selección Mexicana

El resultado de hace una década dio el pase a semifinales de la Copa América Centenario y anticipó el segundo campeonato consecutivo de La Roja

Qué fue de los jugadores chilenos que golearon 7-0 a la Selección Mexicana

Mariana Ochoa confiesa que rompió con su ex pareja por ingresar a La Casa de los Famosos México

La ganadora del reality show contó que su relación acabó porque su antes pareja no estaba de acuerdo con su participación en la cuarta temporada

Mariana Ochoa confiesa que rompió con su ex pareja por ingresar a La Casa de los Famosos México

Toro Fernández desconsolado por el fallecimiento de pequeño fan de Cruz Azul: “Gracias por elegirme como tu ídolo”

Gabriel Fernández le cumplió su último deseo a Ricky, aficionado que le pidió un gol al uruguayo y se lo dedicó cuatro días después vs Toluca FC

Toro Fernández desconsolado por el fallecimiento de pequeño fan de Cruz Azul: “Gracias por elegirme como tu ídolo”

Alexis Vega es captado en acalorada discusión con un automovilista en un estacionamiento

El equipo de Antonio Mohamed visita a Tigres UANL este viernes 9 de octubre, mientras el club no define si el incidente afectará la convocatoria

Alexis Vega es captado en acalorada discusión con un automovilista en un estacionamiento

Aprueban nuevo estadio para Atlas: revelan el proyecto que incluye ciudad universitaria

Rojinegros y Leones Negros compartirán sede

Aprueban nuevo estadio para Atlas: revelan el proyecto que incluye ciudad universitaria

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los expertos en psicología coinciden: la personalidad no define a tu alma gemela

Los expertos en psicología coinciden: la personalidad no define a tu alma gemela

El duro enfrentamiento entre El Dipy y Martín Cirio que resurgió en las últimas horas: “Contá la verdad”

Lucia y Jason en GTA VI: todo sobre los personajes, habilidades y mecánicas de juego

Qué es la papelera de WhatsApp y cómo vaciarla para liberar espacio en el teléfono

Cómo grabar y tomar fotos con solo 10% de batería en el celular

INFOBAE AMÉRICA

El exatleta olímpico David Hearn pidió investigar su arresto por los daños al Estanque Reflectante en Washington

El exatleta olímpico David Hearn pidió investigar su arresto por los daños al Estanque Reflectante en Washington

Dolph Lundgren, estrella de ‘Rocky IV’ cuenta cómo descubrió que había recibido un diagnóstico equivocado de cáncer

JD Vance dijo que Irán deberá reducir su capacidad nuclear para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos y poner fin a la guerra

Piedras Negras, la ciudad fronteriza donde la educación se convirtió en trampolín para los jóvenes

El Salvador: El Sunzal consolida su lugar en el surf mundial con un cuarto campeonato consecutivo de longboard de la ISA

DEPORTES

El homenaje a Messi a los 10 minutos de su último partido con la selección argentina: el gesto de los jugadores de Benín

El homenaje a Messi a los 10 minutos de su último partido con la selección argentina: el gesto de los jugadores de Benín

La última arenga de Messi antes del amistoso ante Benín y el emotivo encuentro con sus hijos antes de salir a la cancha

Las lágrimas de Messi y Scaloni durante la emocionante interpretación del himno del ex combatiente Fabio Santana, con la bandera de Malvinas al lado

Messi fue nombrado socio honorario de River Plate antes de su despedida: el detalle en el carnet que hizo furor

La emoción de Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini en el palco del Monumental antes de la despedida de Messi de la Selección