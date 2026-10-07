México vs Chile EN VIVO: el Tricolor de Rafa Márquez busca su primera victoria en la Fecha FIFA

¿Cómo le fue a México y Chile la última vez que se enfrentaron?
México y Chile volverán a enfrentarse después de varios años sin coincidir en la cancha. El Tricolor llegará a este amistoso tras caer por 3 a 0 ante Estados Unidos en su partido anterior de la actual Fecha FIFA. El conjunto azteca cometió errores puntuales que le costaron perder el encuentro.
Así luce Los Ángeles Memorial Coliseum a poco del aranque del encuentro
¿Cuáles son las bajas con las que llega el Tri a este compromiso y cómo serán cubiertas?
Así vivió el conjunto chileno su última preparación antes de enfrentar al Tricolor
Últimos resultados entre México y Chile
- México 2-2 Chile — 8 de diciembre de 2021, amistoso.
- México 3-1 Chile — 22 de marzo de 2019, amistoso.
- México 0-1 Chile — 16 de octubre de 2018, amistoso.
- México 0-7 Chile — 18 de junio de 2016, cuartos de final de la Copa América Centenario.
- México 1-0 Chile — 1 de junio de 2016, amistoso.
El historial reciente muestra dos triunfos por lado y un empate, con el 7-0 de 2016 como el antecedente más doloroso para el Tricolor.
¿Cuándo y dónde ver México vs Chile EN VIVO?
El partido corresponde al último compromiso de la Selección Mexicana durante esta Fecha FIFA, antes de que el equipo de Rafael Márquez dispute los cuartos de final de la CONCACAF Nations League contra Jamaica en noviembre.
- Partido: México vs Chile
- Fecha: martes 6 de octubre de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Memorial Coliseum, Los Ángeles, California
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Amazon Prime Video y Claro Sports
Así, México busca cerrar su gira con su primera victoria bajo el mando del Káiser, mientras Chile intenta recuperarse tras sus derrotas ante Canadá y Estados Unidos.
México y Chile se enfrentan en Los Ángeles en el último partido de la Fecha FIFA
México y Chile se enfrentan en el último amistoso de la Fecha FIFA, con dos selecciones que buscan una respuesta después de una serie de resultados adversos y una rivalidad que se ha construido con los años.
La Selección Mexicana suma empates 1-1 ante Colombia y Perú, además de la dolorosa derrota 3-0 contra Estados Unidos; La Roja, por su parte, perdió 1-0 frente a Canadá y cayó 4-2 ante los estadounidenses.
El historial favorece a la Selección Mexicana con 16 triunfos, 12 derrotas y cinco empates en 33 partidos, aunque la Selección Chilena tiene ventaja en goles anotados. El antecedente más reciente terminó 2-2 en diciembre de 2021.
Por ello, para ambos equipos, el duelo en Los Ángeles va más allá de un amistoso. México y Chile busca romper la racha sin triunfos en el arranque de las eras de Rafael Márquez y Nicolás Córdova. El resultado no definirá sus procesos, pero sí puede dar un respiro antes de los próximos compromisos.