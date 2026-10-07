México

Bien calientito y cremosito: El truco de doña Ángela para hacer atole de avena con chocolate en casa

Esta bebida es ideal para las tardes de frío y para compartir en familia

Taza con atole de chocolate decorada con copos de avena, canela en polvo y virutas de chocolate, con una cuchara de madera.
Una taza de atole de avena con chocolate espolvoreado con canela y virutas de chocolate reposa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Para estas tardes de frío que ya comienzan a sentirse en México se vuelve ideal la receta, compartida por la famosa cocinera Doña Ángela, quien propone una bebida caliente para las mañanas y noches de frío, acompañada con pan de dulce o bolillo.

En una receta del canal De mi Rancho a Tu Cocina, Doña Ángela explica que utiliza una taza de avena, una tablilla de chocolate, un trozo de canela, una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada. La cantidad de azúcar queda al gusto, pues la preparación ya lleva leche condensada.

PUBLICIDAD

Como un truco secreto, la cocinera señala que prefiere no añadir más endulzante desde el inicio. “A mí no me gusta muy dulce”, dice antes de recomendar que cada persona ajuste el sabor con azúcar si lo considera necesario.

Doña Ángela

La leche, el chocolate y la canela se calientan antes de añadir la avena

La preparación inicia al colocar los 2.5 litros de leche de vaca en una cazuela. Doña Ángela agrega desde el principio la tablilla de chocolate y la canela para que ambos ingredientes se disuelvan y suelten su sabor mientras la leche alcanza el hervor.

La receta requiere mantener el fuego bajo vigilancia, ya que la leche puede subir con rapidez al hervir. La mezcla debe calentarse hasta que el chocolate comience a integrarse y la canela perfume el líquido.

PUBLICIDAD

Mientras la leche se calienta, la avena se muele para incorporarla sin dejar trozos grandes. La avena molida ayuda a espesar el atole y permite que la bebida tenga una textura más uniforme.

Doña Ángela recomienda añadir la avena cuando la leche está cerca de hervir. Después agrega la leche evaporada y la leche condensada, sin dejar de mover con una cuchara o pala de cocina.

La cocinera usa una lata de cada producto lácteo para completar la preparación. La leche evaporada aporta cuerpo a la bebida, mientras la leche condensada funciona como endulzante y vuelve más cremosa la mezcla.

Una mujer mayor elabora una receta tradicional en una cocina decorada con adornos navideños. Utiliza vasijas de barro, latas de leche y utensilios tradicionales sobre una estufa a base de leña para preparar y hervir una mezcla, la cual posteriormente sirve en una taza junto a piezas de pan. (@De mi Rancho a tu Cocina)

La avena molida espesa el atole durante la cocción

Una vez que todos los ingredientes están dentro de la cazuela, el atole debe removerse de forma constante. Este paso evita que la avena se acumule en el fondo y se pegue durante la cocción.

Ya nomás hay que estar removiendo para que no se nos vaya a pegar”, explica Doña Ángela durante la preparación. El movimiento también ayuda a que el chocolate se distribuya en toda la leche.

Cuando la mezcla empieza a hervir, la receta incorpora un chorrito de vainilla. La esencia se añade en la parte final de la cocción, después de que la avena, el chocolate y las leches ya están integrados.

El atole debe permanecer unos minutos más al fuego para que la canela se impregne en la bebida y la avena termine de espesar. La consistencia puede variar según el tiempo de cocción y el gusto de cada persona.

Si la mezcla queda demasiado espesa, se puede incorporar un poco más de leche caliente y revolver hasta recuperar una textura líquida. Si se busca un atole más denso, basta con dejarlo hervir unos minutos adicionales sin dejar de mover.

La bebida debe retirarse del fuego antes de que se derrame

Doña Ángela retira la cazuela cuando el atole hierve con fuerza. La preparación puede derramarse si permanece demasiado tiempo al fuego, sobre todo porque la leche y la avena forman burbujas grandes durante el hervor.

Ya lo tuve que quitar porque estaba a hierve y hierve”, señala al mostrar la bebida terminada. El atole queda de color café por el chocolate y conserva pequeños puntos de canela en la superficie.

Antes de servirlo, conviene moverlo una vez más para repartir la avena que pueda haberse asentado. El atole se sirve caliente en una taza, jarro o tazón, según la porción que se quiera preparar.

La receta rinde varias porciones por los 2.5 litros de leche de vaca que lleva como base. Puede compartirse durante el desayuno o la cena, especialmente acompañado por pan de dulce, pan blanco o bolillo.

Receta de atolito de avena con chocolate según la versión de Doña Ángela

Ingredientes

  • 2.5 litros de leche de vaca
  • 1 lata de leche evaporada Clavel
  • 1 lata de leche condensada La Lechera
  • 1 taza de avena
  • 1 raja de canela
  • 1 tableta de chocolate de mesa
  • Un chorrito de vainilla
  • Azúcar, opcional y al gusto
  • Pan o bolillo para acompañar

Preparación paso a paso

  1. Vierte los 2.5 litros de leche de vaca en una cazuela u olla amplia.
  2. Agrega la tableta de chocolate de mesa y la raja de canela. Si es necesario, parte el chocolate para que se derrita con mayor facilidad.
  3. Calienta la mezcla a fuego medio, sin dejar de vigilarla, hasta que esté cerca de hervir.
  4. Mientras la leche se calienta, muele o licúa la taza de avena hasta obtener una consistencia fina.
  5. Cuando la leche esté a punto de hervir, incorpora la avena molida. Mezcla para evitar que se formen grumos.
  6. Añade la lata de leche evaporada Clavel y la lata de leche condensada La Lechera.
  7. Prueba el dulzor. Si lo consideras necesario, agrega un poco de azúcar al gusto.
  8. Remueve de forma constante para evitar que el atole se pegue en el fondo de la cazuela.
  9. Cuando comience a hervir, añade un chorrito de vainilla.
  10. Deja que hierva unos minutos para que espese y tome el sabor de la canela. Vigila la olla, ya que puede subir y derramarse.
  11. Retira del fuego cuando tenga una consistencia espesa y cremosa.
  12. Sirve caliente y acompaña con pan dulce, bolillo o pan blanco.
Infografía con pasos e ilustraciones de jarra de barro, taza, licuadora, canela, chocolate y pan para elaborar atole de avena.
Una infografía de Infobae detalla los pasos para preparar atole de avena con chocolate, canela y leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Doña Ángela prueba la bebida con pan y describe el resultado como “bien sabroso este atolito”. La preparación queda lista cuando el chocolate se disuelve, la avena espesa la leche y la canela deja su sabor en cada taza.

Temas Relacionados

atoleavenabebidasgastronomía mexicanamexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senadora de Morena desafía a Sheinbaum y afirma que no renunciará a su doble nacionalidad

Cecilia Guadiana descartó realizar el trámite ya que no contempla ir por la gubernatura de Coahuila

Senadora de Morena desafía a Sheinbaum y afirma que no renunciará a su doble nacionalidad

Qué fue de los jugadores chilenos que golearon 7-0 a la Selección Mexicana

El resultado de hace una década dio el pase a semifinales de la Copa América Centenario y anticipó el segundo campeonato consecutivo de La Roja

Qué fue de los jugadores chilenos que golearon 7-0 a la Selección Mexicana

Los 4 cortes de cabello corto para mayores de 50 que quedan perfectos este otoño

Los cuatro estilos comparten un principio técnico, las capas compensan de forma óptica la pérdida de densidad capilar que ocurre de manera natural a partir de esa edad, sin modificar la biología del folículo

Los 4 cortes de cabello corto para mayores de 50 que quedan perfectos este otoño

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Cárdenas Palomino se queda en la cárcel, continuará proceso por caso Rápido y Furioso

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Cárdenas Palomino se queda en la cárcel, continuará proceso por caso Rápido y Furioso

Desmantelan narcolaboratorio y confiscan más de 900 kilos de droga en California: hay 5 mexicanos detenidos

También se confiscaron cientos de litros tóxicos, armamento y miles de dólares a personas originarias de Sinaloa

Desmantelan narcolaboratorio y confiscan más de 900 kilos de droga en California: hay 5 mexicanos detenidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Cárdenas Palomino se queda en la cárcel, continuará proceso por caso Rápido y Furioso

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Cárdenas Palomino se queda en la cárcel, continuará proceso por caso Rápido y Furioso

Desmantelan narcolaboratorio y confiscan más de 900 kilos de droga en California: hay 5 mexicanos detenidos

Adolescente de 13 años asesinado en punto de narcomenudeo “no tenía por qué estar” en el sitio, dice Fiscal de Sonora: ya hay un agresor identificado

Dan 40 años de prisión en EEUU a "El güero menso", ligado al CJNG, por distribuir metanfetamina en Texas

Quiénes son “El Tornado” y “El Mingo”, familiares de “El Tanque” que desde la cárcel reciben ganancias de la red de huachicol del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Quién es Rosita Arenas, la diva del cine mexicano que alcanzó el Ariel de Oro a los 93 años

Quién es Rosita Arenas, la diva del cine mexicano que alcanzó el Ariel de Oro a los 93 años

Poncho de Nigris aseguró que también a él le hicieron fraude como a Karina Torres: “Siempre es a los terceros”

Setlist de Robbie Williams en la CDMX: fans difunden las canciones que tocaría en el Palacio de los Deportes

Mariana Ochoa confiesa que rompió con su ex pareja por ingresar a La Casa de los Famosos México

Street Fighter Fan Event en CDMX: cuándo y dónde ver a Jason Momoa, Noah Centineo y Cody Rhodes

DEPORTES

México vs Chile EN VIVO: el Tricolor de Rafa Márquez busca su primera victoria en la Fecha FIFA

México vs Chile EN VIVO: el Tricolor de Rafa Márquez busca su primera victoria en la Fecha FIFA

Qué fue de los jugadores chilenos que golearon 7-0 a la Selección Mexicana

Toro Fernández desconsolado por el fallecimiento de pequeño fan de Cruz Azul: “Gracias por elegirme como tu ídolo”

Alexis Vega es captado en acalorada discusión con un automovilista en un estacionamiento

Aprueban nuevo estadio para Atlas: revelan el proyecto que incluye ciudad universitaria