Bien calientito y cremosito: El truco de doña Ángela para hacer atole de avena con chocolate en casa

Una taza de atole de avena con chocolate espolvoreado con canela y virutas de chocolate reposa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para estas tardes de frío que ya comienzan a sentirse en México se vuelve ideal la receta, compartida por la famosa cocinera Doña Ángela, quien propone una bebida caliente para las mañanas y noches de frío, acompañada con pan de dulce o bolillo.

En una receta del canal De mi Rancho a Tu Cocina, Doña Ángela explica que utiliza una taza de avena, una tablilla de chocolate, un trozo de canela, una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada. La cantidad de azúcar queda al gusto, pues la preparación ya lleva leche condensada.

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Como un truco secreto, la cocinera señala que prefiere no añadir más endulzante desde el inicio. “A mí no me gusta muy dulce”, dice antes de recomendar que cada persona ajuste el sabor con azúcar si lo considera necesario.

La leche, el chocolate y la canela se calientan antes de añadir la avena

La preparación inicia al colocar los 2.5 litros de leche de vaca en una cazuela. Doña Ángela agrega desde el principio la tablilla de chocolate y la canela para que ambos ingredientes se disuelvan y suelten su sabor mientras la leche alcanza el hervor.

La receta requiere mantener el fuego bajo vigilancia, ya que la leche puede subir con rapidez al hervir. La mezcla debe calentarse hasta que el chocolate comience a integrarse y la canela perfume el líquido.

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Mientras la leche se calienta, la avena se muele para incorporarla sin dejar trozos grandes. La avena molida ayuda a espesar el atole y permite que la bebida tenga una textura más uniforme.

Doña Ángela recomienda añadir la avena cuando la leche está cerca de hervir. Después agrega la leche evaporada y la leche condensada, sin dejar de mover con una cuchara o pala de cocina.

La cocinera usa una lata de cada producto lácteo para completar la preparación. La leche evaporada aporta cuerpo a la bebida, mientras la leche condensada funciona como endulzante y vuelve más cremosa la mezcla.

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Una mujer mayor elabora una receta tradicional en una cocina decorada con adornos navideños. Utiliza vasijas de barro, latas de leche y utensilios tradicionales sobre una estufa a base de leña para preparar y hervir una mezcla, la cual posteriormente sirve en una taza junto a piezas de pan. (@De mi Rancho a tu Cocina)

La avena molida espesa el atole durante la cocción

Una vez que todos los ingredientes están dentro de la cazuela, el atole debe removerse de forma constante. Este paso evita que la avena se acumule en el fondo y se pegue durante la cocción.

“Ya nomás hay que estar removiendo para que no se nos vaya a pegar”, explica Doña Ángela durante la preparación. El movimiento también ayuda a que el chocolate se distribuya en toda la leche.

Cuando la mezcla empieza a hervir, la receta incorpora un chorrito de vainilla. La esencia se añade en la parte final de la cocción, después de que la avena, el chocolate y las leches ya están integrados.

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El atole debe permanecer unos minutos más al fuego para que la canela se impregne en la bebida y la avena termine de espesar. La consistencia puede variar según el tiempo de cocción y el gusto de cada persona.

Si la mezcla queda demasiado espesa, se puede incorporar un poco más de leche caliente y revolver hasta recuperar una textura líquida. Si se busca un atole más denso, basta con dejarlo hervir unos minutos adicionales sin dejar de mover.

La bebida debe retirarse del fuego antes de que se derrame

Doña Ángela retira la cazuela cuando el atole hierve con fuerza. La preparación puede derramarse si permanece demasiado tiempo al fuego, sobre todo porque la leche y la avena forman burbujas grandes durante el hervor.

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“Ya lo tuve que quitar porque estaba a hierve y hierve”, señala al mostrar la bebida terminada. El atole queda de color café por el chocolate y conserva pequeños puntos de canela en la superficie.

Antes de servirlo, conviene moverlo una vez más para repartir la avena que pueda haberse asentado. El atole se sirve caliente en una taza, jarro o tazón, según la porción que se quiera preparar.

La receta rinde varias porciones por los 2.5 litros de leche de vaca que lleva como base. Puede compartirse durante el desayuno o la cena, especialmente acompañado por pan de dulce, pan blanco o bolillo.

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Receta de atolito de avena con chocolate según la versión de Doña Ángela

Ingredientes

2.5 litros de leche de vaca

1 lata de leche evaporada Clavel

1 lata de leche condensada La Lechera

1 taza de avena

1 raja de canela

1 tableta de chocolate de mesa

Un chorrito de vainilla

Azúcar, opcional y al gusto

Pan o bolillo para acompañar

Preparación paso a paso

Vierte los 2.5 litros de leche de vaca en una cazuela u olla amplia. Agrega la tableta de chocolate de mesa y la raja de canela. Si es necesario, parte el chocolate para que se derrita con mayor facilidad. Calienta la mezcla a fuego medio, sin dejar de vigilarla, hasta que esté cerca de hervir. Mientras la leche se calienta, muele o licúa la taza de avena hasta obtener una consistencia fina. Cuando la leche esté a punto de hervir, incorpora la avena molida. Mezcla para evitar que se formen grumos. Añade la lata de leche evaporada Clavel y la lata de leche condensada La Lechera. Prueba el dulzor. Si lo consideras necesario, agrega un poco de azúcar al gusto. Remueve de forma constante para evitar que el atole se pegue en el fondo de la cazuela. Cuando comience a hervir, añade un chorrito de vainilla. Deja que hierva unos minutos para que espese y tome el sabor de la canela. Vigila la olla, ya que puede subir y derramarse. Retira del fuego cuando tenga una consistencia espesa y cremosa. Sirve caliente y acompaña con pan dulce, bolillo o pan blanco.

Una infografía de Infobae detalla los pasos para preparar atole de avena con chocolate, canela y leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Doña Ángela prueba la bebida con pan y describe el resultado como “bien sabroso este atolito”. La preparación queda lista cuando el chocolate se disuelve, la avena espesa la leche y la canela deja su sabor en cada taza.