Aprueban nuevo estadio para Atlas: revelan el proyecto que incluye ciudad universitaria

El diseño oficial hasta ahora no ha sido revelado, pero usuarios en redes ya han lanzado propuestas (redes sociales)

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La Universidad de Guadalajara (UdeG) dio este martes 6 de octubre un paso definitivo para la construcción del nuevo estadio que tendrá como principales usuarios al Atlas y los Leones Negros, luego de que el Consejo General Universitario aprobara el proyecto denominado Ciudad UDG.

La iniciativa contempla transformar una amplia zona de Belenes mediante la incorporación de infraestructura deportiva, cultural y urbana, con el nuevo inmueble de futbol como uno de sus principales componentes.

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La aprobación establece las bases para desarrollar un proyecto de largo plazo en terrenos de la universidad, aunque todavía deberán cumplirse diferentes etapas antes de que la obra pueda comenzar.

Durante la ponencia presentada este martes se detallaron las características que tendrá el recinto y, especialmente, la participación que tendrá la UdeG en el desarrollo.

Así será el nuevo estadio de Atlas y Leones Negros

El proyecto contempla la construcción de un estadio de futbol con capacidad para entre 30 mil y 40 mil aficionados, diseñado para cumplir con las disposiciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) necesarias para operar dentro de la Primera División.

De esta manera, el inmueble estará pensado desde su concepción para albergar encuentros de Liga MX y cumplir con los requerimientos establecidos para una sede de máxima categoría.

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La construcción correrá a cargo de la iniciativa privada, mientras que la Universidad de Guadalajara participará mediante la aportación de los derechos de uso y aprovechamiento de una superficie de 16.1 hectáreas.

Un aspecto destacado durante la explicación del proyecto fue que la institución educativa no entregará la propiedad del terreno, sino que pondrá a disposición esos derechos para permitir el desarrollo de la infraestructura.

El proyecto también contempla la participación de la UdeG en la infraestructura resultante.

Diseño no oficial del estadio de Atlas y UDG (redes sociales)

De acuerdo con la información presentada por la institución, la universidad conservará una participación de 20 por ciento, además de recibir una contraprestación anual de 18 millones de pesos por el acuerdo.

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La intención es que el nuevo estadio se convierta en la nueva casa de Atlas y Leones Negros, aunque el recinto no estará limitado al futbol.

Su integración dentro de Ciudad UDG pretende darle actividad mediante distintos eventos y aprovechar la infraestructura que ya existe en el entorno.

Ciudad UDG busca transformar la zona de Belenes

El estadio será solamente una parte de un proyecto más amplio. La denominada Ciudad UDG busca integrar el nuevo inmueble con el complejo que actualmente forman espacios como el Auditorio Telmex, el Conjunto de Artes Escénicas, la Cineteca y el Museo de Ciencias Ambientales, además de otras instalaciones universitarias ubicadas en la zona.

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Diseño no oficial .EFE/CMU

La propuesta pretende generar una especie de distrito en el que convivan educación, cultura, deporte y entretenimiento, con infraestructura que pueda ser utilizada tanto por la comunidad universitaria como por habitantes de Guadalajara y Zapopan.

Uno de los puntos que también tendrá que resolverse será la movilidad. La zona de Belenes concentra alrededor de 50 mil universitarios, por lo que el desarrollo contempla estudios y posibles obras viales para mejorar la circulación y atender las necesidades que genere la llegada del estadio.

La UdeG también planteó realizar un proceso de socialización con los vecinos antes de avanzar con las distintas etapas del proyecto.

Por ahora, el nuevo estadio del Atlas permanece en una etapa conceptual, pero la aprobación del proyecto representa el aval institucional necesario para continuar con su desarrollo.

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La presentación de los detalles arquitectónicos y deportivos del inmueble está prevista para este miércoles 7 de octubre, cuando se conocerán más elementos sobre su diseño, características y futuro calendario de construcción.

Con la aprobación de Ciudad UDG, Atlas y Leones Negros avanzan hacia una nueva etapa que podría cambiar la distribución deportiva de Guadalajara.