El INAH revela el fósil de ajolote más antiguo de México y lleva el nombre de una deidad azteca

Reconstrucción del paleolago de Santa María Amajac durante el Plioceno. Ilustración Diana Guzmán-Madrid.

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El INAH presentará la nueva salamandra fósil Ambystoma quetzalcoatli el 7 de octubre de 2026, durante un ciclo de conferencias por el Día Internacional del Fósil.

Los investigadores Jorge Herrera Flores y María Patricia Velasco de León explicarán cómo describieron la especie a partir de 12 ejemplares hallados en Hidalgo y por qué recibió un nombre vinculado con Quetzalcóatl.

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La especie extinta vivió hace cuatro millones de años y podría corresponder al registro fósil más antiguo conocido del género Ambystoma en México.

La descripción se apoyó en rasgos del cráneo, el paladar y la columna vertebral que no coinciden con los de la mayoría de los ajolotes actuales.

El INAH iniciará las actividades el 7 de octubre de 2026

El Consejo de Paleontología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) organizará el ciclo de conferencias que cerrará el Seminario Estudios Paleontológicos 2026.

Las sesiones conmemorarán el Día Internacional del Fósil, una fecha que se celebra cada 16 de octubre desde 2010. La programación abordará la evolución de anfibios, aves y mamíferos en el territorio mexicano.

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La primera conferencia llevará por nombre La primera especie de salamandra fósil descrita en México (Ambystoma quetzalcoatli). La actividad estará dedicada al trabajo que permitió establecer la existencia de una nueva especie extinta de ajolote.

Los responsables de la exposición serán Jorge Herrera Flores y María Patricia Velasco de León, investigadores del Laboratorio de Biología Comparada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La descripción formal de Ambystoma quetzalcoatli se concretó en junio de 2026. El hallazgo aporta información para el debate sobre la taxonomía del género, de acuerdo con el presidente del Conpal, Eduardo Corona Martínez.

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La especie extinta vivió hace cuatro millones de años y podría corresponder al registro fósil más antiguo conocido del género Ambystoma en México. Foto Herrera-Flores, Jorge A. and Velasco-de León, María Patricia.

Ambystoma quetzalcoatli podría ser el registro más antiguo de México

La nueva especie procede del yacimiento Sanctorum, ubicado en Santa María Amajac, Hidalgo. Allí fueron descubiertos 12 especímenes a principios de los años 2000.

En 2007, la investigadora Argelia Solórzano-Aguilera identificó esos restos como integrantes del género Ambystoma. La revisión posterior de los fósiles permitió describirlos como una especie distinta y extinta.

El conjunto reúne ejemplares juveniles y adultos. Todos se conservan en las colecciones de paleontología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El presidente del Conpal señaló que el descubrimiento es novedoso y contribuye a discutir la clasificación de estas salamandras. También indicó que el material podría representar el registro más antiguo conocido del género en el país.

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El holotipo CFZ-ST 1233 conserva parte del cráneo y las extremidades

Los investigadores seleccionaron el fósil registrado como CFZ-ST 1233 como holotipo de la especie. Ese término identifica al ejemplar único que se utiliza para definir y nombrar formalmente un organismo nuevo.

El espécimen corresponde a un individuo adulto. Conserva el cráneo, la porción anterior de la columna vertebral, la cintura pectoral y las extremidades anteriores.

Los otros 11 fósiles integraron el conjunto utilizado para describir la especie, definir sus características y examinar la variabilidad entre los individuos recuperados en Sanctorum.

Las diferencias anatómicas observadas respaldaron la descripción de Ambystoma quetzalcoatli. Los especialistas señalaron particularidades en la morfología del cráneo, sobre todo en las aberturas y espacios localizados entre los huesos.

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La forma y la disposición de esas estructuras no coinciden con las de los ajolotes actuales. El análisis también registró una abertura alargada en la parte superior del cráneo y una conformación distinta del paladar.

Otro de los rasgos descritos se encuentra en la columna vertebral. La especie tenía 17 vértebras troncales, mientras que la mayoría de las especies del género Ambystoma presenta 16 o menos.

El espécimen corresponde a un individuo adulto. Conserva el cráneo, la porción anterior de la columna vertebral, la cintura pectoral y las extremidades anteriores. Foto Herrera-Flores, Jorge A. and Velasco-de León, María Patricia.

Quetzalcóatl dio nombre a la salamandra extinta de Hidalgo

El epíteto específico quetzalcoatli hace referencia a Quetzalcóatl, la deidad serpiente emplumada de diversas tradiciones mesoamericanas.

Los mitos de grupos como los mexicas y los toltecas consideraban a esa deidad como hermano de Xólotl. Este último nombre está asociado con los ajolotes, las salamandras mexicanas modernas clasificadas como Ambystoma mexicanum.

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La denominación de la nueva especie relaciona el fósil con referencias culturales vinculadas a los ajolotes. La primera conferencia del ciclo buscará explicar cómo se originaron y diversificaron estos anfibios que forman parte del patrimonio natural de México.

Sanctorum conserva indicios de un sistema lacustre de 85 kilómetros cuadrados

El yacimiento Sanctorum está ubicado en la formación Atotonilco el Grande, identificada como del Pleistoceno Tardío y con una antigüedad de cuatro millones de años en la información del ciclo.

Además de los ejemplares de Ambystoma quetzalcoatli, el equipo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza registró fósiles de peces, ostrácodos, diatomeas, ranas y flora ribereña.

Ese conjunto respalda la hipótesis de que en la zona existió un sistema lacustre de 85 kilómetros cuadrados. Los organismos localizados ofrecen referencias sobre las condiciones ambientales del lugar donde fueron preservados los restos.

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La presencia de fauna acuática, microorganismos y vegetación ribereña forma parte del contexto paleontológico descrito para el yacimiento.

Localización de Santa María Amajac. Herrera-Flores, Jorge A. and Velasco-de León, María Patricia.

INAH TV transmitirá tres conferencias hasta el 9 de octubre

La programación continuará el 8 de octubre con la charla Desentrañando la historia evolutiva de la familia Teratornithidae. La ponencia estará dedicada a aves extintas de gran tamaño y hábitos carroñeros.

Se ha propuesto que la desaparición de esa familia pudo estar relacionada con la extinción de la megafauna. La conferencia abordará la historia evolutiva de ese grupo de aves.

El 9 de octubre se dictará la presentación México, la antesala del Gran Intercambio Biótico Americano. La exposición tratará el evento que transformó las faunas de América del Norte y América del Sur.

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La ponencia difundirá resultados de un estudio publicado en la revista Sciencie. La investigación plantea que México funcionó, desde hace 10 millones de años, como una región de acumulación y diversificación de mamíferos provenientes de latitudes más septentrionales de América del Norte.

Las conferencias se realizarán a las 11:00 horas a través del canal INAH TV en YouTube.