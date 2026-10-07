Lotería Nacional lanza billete dedicado al vehículo eléctrico mexicano Olinia con premio mayor de 27 millones

El billete reconoce el talento científico mexicano. Créditos: Lotería Nacional

Guardar

La Lotería Nacional presentó este martes el billete conmemorativo del Sorteo Especial No. 317, dedicado a los tres diseños del vehículo eléctrico Olinia, proyecto de electromovilidad impulsado por el Gobierno de México.

El sorteo contempla un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y se realizará el viernes 16 de octubre.

PUBLICIDAD

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y fue encabezada por su titular, Rosaura Ruiz Gutiérrez; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; y el director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp.

Créditos: Lotería Nacional

La emisión reconoce el trabajo de más de 70 especialistas mexicanos

El billete conmemorativo destaca al talento científico integrado por más de 70 especialistas del país, que convergen en el centro de producción ubicado en el estado de Puebla.

La iniciativa busca vincular un desarrollo tecnológico nacional con una de las tradiciones populares de México, la Lotería Nacional.

Rosaura Ruiz Gutiérrez afirmó que Olinia representa una muestra de la capacidad científica y tecnológica que México está desarrollando para atender problemas nacionales.

La funcionaria explicó: “en Olinia hay conocimiento científico, tecnológico y también humanístico para ver cómo pensamos en resolver los problemas de las personas”.

Créditos: Lotería Nacional

La titular de la Secihti agregó que ese trabajo busca, además, “contribuir con esto al mundo entero”. La funcionaria también situó el proyecto dentro de una política de impulso a la electromovilidad orientada a reducir la contaminación generada por el transporte.

PUBLICIDAD

Según Ruiz Gutiérrez, esa visión tiene antecedentes en el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuando promovió acciones de protección ambiental.

Créditos: Lotería Nacional

La secretaria sostuvo que el avance de los vehículos eléctricos debe ir acompañado de nuevas formas de generación de energía renovable.

¿Qué es el billete de Olinia y por qué se emitió?

Es el billete conmemorativo del Sorteo Especial No. 317 de la Lotería Nacional, que representa los tres diseños del vehículo eléctrico mexicano Olinia. Se emitió para vincular ese proyecto científico y tecnológico con una tradición popular del país y reconocer al equipo de especialistas que lo desarrolla en Puebla.

PUBLICIDAD

El proyecto fue concebido para resolver necesidades de traslados cortos

Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional, señaló que Olinia “habla del México que confía en su talento, en su conocimiento y en su capacidad para crear soluciones propias”.

Créditos: Lotería Nacional

La funcionaria vinculó el proyecto con el Humanismo Mexicano que encabeza la presidenta Sheinbaum, al que describió como una guía que coloca a la ciencia y la tecnología en el centro de los desafíos nacionales.

Salomón definió a Olinia como una apuesta por la electromovilidad y por una movilidad más limpia, sustentable y accesible.

La directora dedicó el billete a “nuestras científicas y científicos, investigadoras e investigadores, ingenieras e ingenieros” que trabajaron en su desarrollo.

Por su parte, Roberto Capuano Tripp, director del Proyecto Olinia, subrayó el significado de que la Lotería Nacional dedique uno de sus billetes al vehículo eléctrico mexicano.

PUBLICIDAD

El funcionario recordó que la institución forma parte de la vida cotidiana del país desde hace 256 años y que sus billetes narran la historia de su gente.

Capuano Tripp explicó que Olinia fue concebido a partir de las necesidades cotidianas de las personas que recorren distancias cortas para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o transportar mercancías.

El director indicó que el proyecto “nació bajo el liderazgo de la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez para resolver esos problemas cotidianos usando tecnología”.

Con el Sorteo Especial No. 317 se emitieron dos millones 400 mil cachitos. El sorteo contará con una bolsa repartible de 80 millones de pesos en premios y se realizará el 16 de octubre a las 20.00 horas, con transmisión por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

PUBLICIDAD