Karina Torres se entera de las acusaciones de fraude de Paola Suárez y sus amigas por el triunfo de Mariana Ochoa

(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México 2026)

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Karina Torres se enteró en un encuentro con la prensa de las acusaciones de fraude que Paola Suárez y otras amigas suyas hicieron en contra de la producción de La Casa de los Famosos México, luego de que Mariana Ochoa se coronara ganadora de la cuarta temporada del reality.

La influencer aseguró desconocer el contenido exacto de esas declaraciones porque no tenía datos en el celular.

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La confrontación con los reporteros ocurrió días después de la gran final, transmitida el domingo 4 de octubre tras 71 días de competencia.

Mariana Ochoa se llevó el primer lugar con 10,825,542 votos, Memo Schutz quedó en segundo puesto con 9,834,625 y Karina Torres cerró en tercer lugar con 9,718,852 votos, una diferencia de poco más de 100,000 sufragios respecto al segundo sitio.

Karina Torres se dijo agradecida pese a no ganar el primer lugar

Pese a los señalamientos de fraude expresados por su círculo cercano, Karina Torres agradeció el respaldo de la audiencia en la gala final del programa. (karina.torrea)

Durante el encuentro, Karina Torres habló sobre su paso por la competencia antes de que los reporteros le mencionaran las acusaciones de su círculo cercano. “La verdad estoy agradecida con la gente y su apoyo. Yo me considero ganadora con el tercer lugar, todos los finalistas somos ganadores”, expresó.

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La influencer reconoció el resultado oficial de la competencia sin cuestionar a quienes quedaron por encima de ella en la tabla final. “Muy agradecida con la gente y me voy contenta con mi tercer lugar, sé reconocer que Mariana es el primer lugar y Memo segundo lugar”, agregó.

La prensa le informó sobre las declaraciones de Paola Suárez

Paola Suárez, amiga de Karina Torres, denuncia un presunto arreglo con la producción de La Casa de los Famosos México tras el triunfo de Mariana Ochoa. (@chismerealitymx)

Un reportero fue quien le planteó directamente a Karina Torres las acusaciones hechas por Paola Suárez, su amiga cercana, y otras integrantes de su círculo. Karina reaccionó con sorpresa y negó tener conocimiento del contenido exacto de esos videos. “No. Fíjate que no he visto lo de mis amigas, pero ya me lo preguntaron. Pero no lo he visto. No supe de eso y cuando me informen te doy la noticia”, respondió.

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La aclaración de Karina Torres dejó claro que, hasta ese momento, no había revisado el material que circulaba en redes sociales sobre el tema, aunque ya tenía conocimiento de que existía una polémica relacionada con su círculo cercano.

Paola Suárez acusó un presunto contrato de Mariana Ochoa con la producción

Paola Suárez, integrante del clan de Wendy Guevara y amiga cercana de Karina Torres, fue quien encabezó las acusaciones de fraude tras conocerse el resultado de la final. En un videoclip que circuló en redes junto a Vanessa Labios 4K, Paola Suárez afirmó: “Yo ya sabía que no iba a ganar, ella sabía. A mí me dijeron que iba a ganar Mariana porque firmó contrato”.

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La influencer también cuestionó, a través de sus historias de Instagram, la dinámica que permitió el regreso de Mariana Ochoa a la competencia después de haber sido la primera eliminada de la temporada. “Me vas a decir que la primera eliminada de La Casa de los Famosos fue Mariana, y la volvieron a meter por no sé qué tipo de contrato haya firmado, para volver a entrar a la casa y que sea finalista, y que sea ganadora de la Casa de los Famosos”, escribió.

Paola Suárez denunció irregularidades frente al público en un antro

La mexicana ganó 4 millones de pesos por ser la ganadora del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La molestia de Paola Suárez no se limitó a las redes sociales. En otro video que se viralizó horas después de la final, la influencer tomó un micrófono frente al público de un antro para denunciar lo que consideró un arreglo previo entre la producción y Mariana Ochoa. “No sé cómo se haya arreglado con Endemol. Fue la primera eliminada, obviamente la volvieron a meter es porque firmó un contrato para llegar a la final. Yo les voy a decir una cosa, esto es fraude”, gritó.

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El origen de las sospechas se remontó a la dinámica especial conocida como “El Exilio”, una de las novedades de la cuarta temporada. Bajo este mecanismo, los primeros eliminados permanecieron en un espacio contiguo a la casa principal con la posibilidad de reingresar a la competencia en una etapa posterior.

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de la temporada el 26 de julio, pero reingresó semanas después mediante esa dinámica, con 5.5 millones de votos a su favor frente a Ximena Herrera. Para una parte del público y de los propios participantes, ese regreso alteró el curso natural del juego y le dio una ventaja que los demás finalistas no tuvieron.

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Karina Torres defendió el resultado de la votación durante la conferencia

Mariana Ochoa, Karina Torres y Gema Garoa participan en la conferencia de prensa del programa La Casa de los Famosos México 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a la indignación de su círculo cercano, Karina Torres mantuvo una postura conciliadora frente a los medios y evitó sumarse a las acusaciones de fraude. En la misma conferencia de prensa, la influencer afirmó: “Desde que entré, me planteé llegar hasta donde el público quisiera y el público me llevó hasta la final”.

La diferencia entre el discurso de Karina Torres y el de su amiga Paola Suárez marcó un contraste evidente entre la reacción pública de la propia participante y la de su entorno cercano, que optó por cuestionar abiertamente la legitimidad del resultado.

Las redes sociales se llenaron de reclamos tras el resultado final

La inconformidad por el tercer lugar de Karina Torres se extendió más allá del círculo de Paola Suárez. En plataformas como X e Instagram, los perfiles oficiales del reality se llenaron de comentarios como “Fraude, Karina ganadora”, “Robo total” y “El robo más grande de la historia”, entre otras expresiones de rechazo al resultado oficial.

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Un sondeo digital previo a la final había ubicado a Karina Torres como favorita, con 36% de las preferencias frente a 29% de Mariana Ochoa, cifra que la propia producción aclaró que no formaba parte de los mecanismos oficiales de conteo del programa.