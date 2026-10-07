Setlist de Robbie Williams en la CDMX: fans difunden las canciones que tocaría en el Palacio de los Deportes

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Robbie Williams regresa a la Ciudad de México este miércoles 7 y jueves 8 de octubre con dos presentaciones agotadas en el Palacio de los Deportes, dentro de su gira Britpop World Tour, que ya recorrió Colombia, Perú, Chile y Argentina antes de llegar a territorio mexicano.

Las entradas se agotaron en minutos durante la preventa

La primera función del 7 de octubre vendió todos sus boletos en minutos durante la preventa, lo que obligó a los organizadores a anunciar una función adicional para el 8 de octubre. Los precios oscilaron entre 1,736 y 4,712 pesos, dependiendo de la ubicación dentro del recinto.

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Las boleteras oficiales recomiendan comprar únicamente por canales autorizados, ante el riesgo de reventa con sobreprecio que suele presentarse en los conciertos de mayor demanda del año. Ticketmaster marca ambas fechas a las 20:00 horas y actualmente aparecen sin disponibilidad.

El Palacio de los Deportes recibirá al reconocido cantante británico el próximo 7 de octubre de 2026 en una velada que mezcla nostalgia, éxitos y el impacto de su película biográfica, sumando aún más expectativa al evento. (Ocesa)

La gira recorrió cuatro países latinoamericanos antes de llegar a México

El Britpop World Tour inició su tramo latinoamericano el 20 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia. La gira continuó el 23 y 24 de septiembre en el Arena 1 Park de Lima, Perú, y el 27 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago de Chile.

En Argentina, Williams ofreció tres fechas consecutivas en el Movistar Arena de Buenos Aires, los días 1, 2 y 4 de octubre. Tras su paso por México, el cantante continuará el 13 de octubre en el Nubank Parque de São Paulo, Brasil, antes de cerrar la gira regional el 12 de diciembre en el Estadio San Marcos de Lima.

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Dentro de territorio mexicano, además de las dos fechas en el Palacio de los Deportes, Williams se presentará el 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro, como parte del Festival Pulso GNP 2026, y el 27 de octubre en VidantaWorld Nuevo Nayarit, en Puerto Vallarta.

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El setlist probable combina clásicos y covers

El repertorio no está confirmado de manera oficial, pero tomando como referencia su más reciente presentación en Argentina, la lista de canciones de Robbie Williams sería la siguiente:

El concierto abriría con “Let Me Entertain You”, “Rocket” y “Rock DJ”, para continuar con “Strong”, “Supreme” y “Bite Your Tongue”. Después llegaría un primer medley que incluye fragmentos de “Tripping”, “Angels”, “Feel”, “Sexed Up”, “Candy” y “Wonderwall”.

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En el tramo central sonarían “Love My Life”, “Better Man”, “Something Beautiful” y “Millennium”, además del cover “Theme From New York, New York”, de John Kander. El segundo medley, el más comentado por el público latinoamericano, uniría “De música ligera” de Soda Stereo con “Seven Nation Army”, “We Will Rock You”, “River Deep, Mountain High”, “Y.M.C.A.”, “Bohemian Rhapsody” y “Hey Jude”.

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El cierre contemplaría “Come Undone”, “Kids”, el cover “She’s the One” de World Party, “My Way” de Paul Anka y, finalmente, “Feel” y “Angels” como parte del encore.

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Durante sus presentaciones en Argentina, el cantante interpretó “De música ligera” después de que los primeros acordes de Soda Stereo aparecieran en pantalla durante el show. También tocó “Karma Killer”, canción que no había interpretado en vivo antes de esas fechas.

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El álbum Britpop incluye el tema “Human”, grabado junto a Jesse & Joy, lo que abrió la posibilidad de que la canción se sumara al repertorio mexicano. Sin embargo, Jesse se encuentra en una pausa de su carrera, lo que reduce las probabilidades de que el dueto ocurra en vivo.

El cantante británico Robbie Williams interpreta una canción ante el público mientras el músico argentino Gustavo Cerati toca la guitarra sobre el escenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Palacio de los Deportes está ubicado en Iztacalco

El recinto se encuentra en avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, dentro de la alcaldía Iztacalco, frente al Foro Sol. Las puertas abren alrededor de las 18:00 horas, dos horas antes del inicio del show programado a las 20:00 horas.

La estación de metro más cercana es Velódromo, de la Línea 9, a unos cinco minutos caminando del recinto. También puede accederse mediante la estación de Metrobús UPIICSA, de la Línea 2, a unos ocho minutos a pie. Quienes lleguen en automóvil particular pueden usar el estacionamiento del venue, con un costo aproximado de 250 pesos, aunque se recomienda llegar antes de las 18:30 horas por la demanda de espacios.

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La lista de objetos prohibidos incluye cámaras profesionales y alimentos

El reglamento del recinto, publicado en su sitio oficial, prohíbe el ingreso de alimentos y bebidas, cámaras profesionales con lentes intercambiables, equipo de grabación de audio o video, y accesorios como selfie sticks, GoPro o trípodes. Tampoco se permite el paso con paraguas, encendedores, cigarros, vapeadores ni sustancias ilegales.

La espera se hizo sentir: tras una hora de retraso, los asistentes al Palacio de los Deportes comenzaron a silbar exigiendo la presencia de la estrella.(Infobae-Itzallana)

Entre los objetos restringidos también figuran los carteles mayores a 11 por 43 centímetros, las pancartas con postes, las luces o baterías externas distintas a las de celular, y dispositivos electrónicos grandes como laptops o tabletas. El reglamento excluye además peluches, masajeadores, punteros láser y medicamentos de venta libre sin receta.

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Las bolsas permitidas deben ser transparentes, de plástico, vinil o PVC, con dimensiones máximas de 30 por 15 por 30 centímetros. También se aceptan bolsas de mano pequeñas de hasta 11 por 16 centímetros y cangureras del mismo tamaño, todas sujetas a revisión en el acceso.

Entre los artículos permitidos se encuentran tapones para oídos, medicamentos con receta médica sujetos a revisión, y binoculares sin láser. El recinto no permite el ingreso de mochilas, bolsas de uso diario, tote bags grandes ni fundas para cámara, independientemente del tamaño.